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Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng vào tài khoản của H.V.L., người đàn ông ở Quảng Ninh vội báo công an

| | Sống

Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng vào tài khoản của H.V.L., người đàn ông ở Quảng Ninh vội báo công an

Chuyển nhầm 499.000.000 đồng vào tài khoản của người khác, người đàn ông ở Quảng Ninh đã được lực lượng Công an hỗ trợ xác minh và nhận lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày.

Sáng 8/9/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông N.H.D., trú tại tỉnh Quảng Ninh, về việc chuyển khoản nhầm số tiền 499.000.000 đồng vào tài khoản của một người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh kinh tế nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tiên Yên tiến hành xác minh, làm rõ giao dịch và thông tin liên quan đến người nhận tiền.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định việc ông D. chuyển nhầm số tiền 499.000.000 đồng là đúng sự thật. Cùng thời điểm, Công an xã Tiên Yên cũng tiếp nhận thông tin từ ông H.V.L., trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang, về việc tài khoản của ông bất ngờ nhận được 499.000.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Sau khi xác định được người nhận tiền, lực lượng Công an phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định.

Ngay trong ngày 8/9, toàn bộ 499.000.000 đồng đã được ông H.V.L. hoàn trả cho ông N.H.D. dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng.

Nhận lại tài sản, ông N.H.D. đã viết thư tay gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an xã Tiên Yên vì đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp ông nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Vụ việc được giải quyết trong ngày, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời cho thấy sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an trong việc hỗ trợ người dân xử lý các sự cố phát sinh trong giao dịch chuyển khoản.

(Theo Công an tỉnh Tuyên Quang)

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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