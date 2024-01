Chuyện "lạ" khi bất động sản dần tăng giá khiến người bán “ngập ngừng”, người mua muốn chốt nhanh hơn để tích luỹ hàng tốt

Chị Nguyễn Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) một nhà đầu tư kỳ cựu đã tham gia thị trường bất động sản gần 20 năm cho biết, chỉ trong vòng vài tháng thị trường nhà đất xung quanh Hà Nội đã có những diễn biến rất lạ. Đang từ chỗ cắm đầu đi xuống giai đoạn đầu năm thì đến tầm tháng 10 giá đã đi ngang và đang có xu hướng tăng trở lại vào cuối năm.



Chị Hương cho biết, suốt 2 tháng qua chị đi tìm mua shophouse, liền kề/biệt thự khu vực Nam An Khánh - Bắc An Khánh - Dương Nội mà chưa thể chốt được căn nào do giá thay đổi liên tục. Đơn cử như căn biệt thự song lập xây thô gần 200m2 trong Khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức) mới tháng trước, chủ nhà ra giá thu về 18 tỷ, ngoảnh đi gần 1 tháng quay lại hỏi mua thì giá đã tăng lên 20 tỷ với điều kiện ưng giá thì mới dẫn đi xem nhà.

Thậm chí, chị Hương còn bị mua trượt căn liền kề 150m2 trong khu D của Khu đô thị Geleximco. "Căn biệt thự nằm ở mặt đường đôi lớn của khu D, sát ngay lô đất được quy hoạch xây chung cư mới. Ban đầu, chủ nhà rao bán giá 15 tỷ đồng chị Hương lưỡng lự. Sau 3 tuần quay lại muốn giao dịch thì chủ nhà cho biết không có nhu cầu bán nữa vì thấy giá đang lên, bán xong cũng chưa biết đầu tư ở đâu hơn", chị Hương cho biết.

Cùng cảnh ngộ như chị Hương, anh An đi mua căn hộ chung cư còn gặp phải trường hợp oái oăm khi đã đặt cọc căn chung cư 2 phòng ngủ đã qua sử dụng tại Mỹ Đình 1 với giá 2,4 tỷ đồng nhưng lại bị chủ nhà "bùng" cọc. "Họ sẵn sàng bù gấp đôi số cọc 50 triệu bởi đã có khách khác vào giá 2,6 tỷ đồng", anh An cho biết.

Không chỉ tại Hà Nội, tại một số khu vực ven đô gắn với công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...cũng đang xuất hiện nhiều nhà đầu tư về hỏi han thị trường. Đa phần các nhà đầu tư chọn những lô đất đã có sổ đỏ, có thể sử dụng được ngay với mức giá đã quay về giá cách đây 2-3 năm.

Không chỉ hàng cũ, một số dự án cũng ghi nhận mức độ giao dịch khá tốt trong giai đoạn đầu năm 2024. Anh Tuấn - môi giới tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng yên) cho biết thời điểm này dự án đang bán tốt hơn do chủ đầu tư đã xây xong, chính sách bán hàng tốt chưa từng thấy đã xuất hiện như chiết khấu, khuyến mãi, cam kết cho thuê lại. Đặc biệt, chủ đầu tư cũng liên tục tổ chức các sự kiện lớn kéo hàng chục nghìn người sang tham dự, khiến dự án ngày càng trở nên sầm uất.

Thực tế cho thấy hiện nay trên thị trường không ít nhà đầu tư đã bắt đầu lùng sục khắp các dự án thứ cấp, sơ cấp để tìm nguồn hàng đầu tư tốt trong bối cảnh lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục dưới 2%. Người mua chủ yếu là người mua ở thực hoặc những nhà đầu tư đang có sẵn lượng tiền mặt, nhà đầu tư muốn cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chị Phạm Lan (Nam Từ Liêm) cho biết, hiện chị vừa bán một căn biệt thự ở Flamingo Đại Hải với mức giá 27 tỷ, chị đang tìm biệt thự giá tốt tại các khu đô thị cũ tại khu vực Hoài Đức, Đan Phượng để cơ cấu lại danh mục. "Gửi tiết kiệm lúc này (nếu trừ lạm phát) thì gần như bằng 0, vàng thì tăng cao rồi nên khá rủi ro, cổ phiếu chưa khả quan, chỉ có một thứ đang giá tốt là bất động sản. Chọn được sản phẩm tốt thì chỉ cần chờ vài năm nữa chắc chắn có lãi", chị Lan khẳng định.

Đứng ở góc nhìn của một chuyên gia đã có nhiều kinh nghiệm, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing cho biết trong hoạt động đầu tư, quan trọng nhất là phải nhìn ra sớm cơ hội và dự đoán được tiềm năng của cơ hội đó. Bởi đến khi thị trường đã có tín hiệu rõ ràng rồi thì đó là tín hiệu cho số đông. Do đó, nhà đầu tư nên căn cứ vào dòng tiền, khả năng tài chính của mình để quyết định.

"Tôi nghĩ bất động sản tốt thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thị trường. Nếu có thì nó đi theo biểu đồ tịnh tiến dần, có nghĩa là khi mà thị trường có yếu tố tác động thì xuống một chút nhưng khi tăng thì lại tăng nhiều hơn. Với quan điểm cá nhân, tôi nghĩ giai đoạn này nên mua bất động sản, nên chọn những bất động sản tốt với giá tốt để sở hữu ”, ông Trung cho biết.

Cũng theo ông Trung, thời điểm này, nhiều chủ đầu tư đã cắt giảm lợi nhuận và xây dựng giải pháp tài chính thông qua các chính sách bán hàng cũng như tiến độ thanh toán. Điều đó đồng nghĩa chủ đầu tư chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận xuống. Đây là cơ hội cho người có nhu cầu thực và nhà đầu tư có khả năng tài chính thực mua vào.

Theo đánh giá của chuyên gia 2024 là thời điểm tốt nhất để người mua sở hữu bất động sản khi ở đầu của chu kỳ mới. Nếu như giai đoạn 2022-2023, thị trường lao dốc mạnh về thanh khoản, thì 2024 sẽ là năm tích lũy. Đó là sự tích lũy của doanh nghiệp, nhà đầu tư và của người dân, trong đó sẽ có nhiều người chọn bất động sản.