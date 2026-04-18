Chuyện lạ trong một nhà máy ở Trung Quốc: Xuất hiện lực lượng lao động mới, độ chính xác 100%

Ngày 14/4, nhà máy sản xuất máy tính bảng Nanchang của Longcheer Technology (Trung Quốc) đã phát trực tiếp hoạt động dây chuyền sản xuất thực tế trong 8 giờ. Trong đó, hai robot thông minh Zhiyuan G2 hoạt động liên tục như "nhân viên chính thức" trên dây chuyền sản xuất máy tính bảng. Đây được cho là lần đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn dây chuyền sản xuất công nghiệp thông minh tích hợp robot.

"Tỷ lệ thành công 100%, tỷ lệ thất bại 0%, và 310 sản phẩm hoàn thành mỗi giờ." Kết quả lý tưởng này do "hệ thống giám sát đám mây" toàn cầu mang lại chứng minh bước tiến quan trọng của trí tuệ thể hiện từ hoạt động sang có thể sử dụng. Trong quý 3 năm nay, công ty này dự kiến sẽ triển khai 100 robot trong nhà máy và nhân rộng mô hình trong nhiều kịch bản công nghiệp khác nhau như sản xuất ô tô, chất bán dẫn và năng lượng.

Không có lỗi nào là điều kiện tiên quyết để được vào nhà máy

Robot được sử dụng để bốc dỡ vật liệu trên dây chuyền sản xuất. Tấm thử được lấy từ dây chuyền sản xuất và đặt chính xác vào buồng thử nghiệm. Sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đưa trở lại dây chuyền sản xuất để tiếp tục bước tiếp theo, trong khi các sản phẩm lỗi được chuyển đến dây chuyền tái chế để chờ thu gom.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng Li Long, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh robot tại Longcheer Technology, cho biết đó là một thao tác đòi hỏi độ chính xác tỉ mỉ. Các cánh tay robot truyền thống dựa vào tọa độ cố định; một khi sản phẩm được đặt vào vị trí, tọa độ đó sẽ "không còn tác dụng". Nếu máy tính bảng bị đặt lệch, cánh tay robot sẽ báo lỗi.

Tuy nhiên, Phantom G2 dựa vào cảm biến mô-men xoắn và khả năng nhận diện hình ảnh để cảm nhận xem sản phẩm đã được đặt đúng vị trí hay chưa và điều chỉnh linh hoạt như con người. "Nó hoặc là làm thẳng sản phẩm trước khi nhặt lên, hoặc là nhặt sản phẩm ở một góc rồi đặt thẳng vào vị trí."

Để có thể hoạt động trên dây chuyền sản xuất, robot đã trải qua hơn bốn tháng huấn luyện: đầu tiên, dây chuyền sản xuất được sao chép 1:1 bằng mô hình kỹ thuật số để hoàn thành 90% quá trình thử nghiệm nghiên cứu và phát triển, sau đó được gỡ lỗi trên dây chuyền sản xuất phụ của nhà máy để thích nghi với môi trường ánh sáng và tín hiệu thực tế, và trước khi "sản xuất song song", nó được thử nghiệm liên tục trong một tuần trong thời gian nhàn rỗi của dây chuyền sản xuất chính, và chỉ được phép hoạt động trực tuyến sau ít nhất 8 giờ sản xuất không ngừng nghỉ.

Gộp dây chuyền sản xuất là một trở ngại chính. Li Long thẳng thắn tuyên bố: Gộp dây chuyền là một phần không thể thiếu của quá trình sản xuất bình thường, và việc gián đoạn dây chuyền sản xuất do robot gây ra là không thể chấp nhận được. Là một nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng lớn, Longcheer Technology có những yêu cầu rõ ràng: Thành công 100%, không lỗi, hoạt động liên tục 7 ngày và không ngừng hoạt động.

Vậy tại sao không sử dụng một cánh tay robot tinh vi hơn?

"Cánh tay robot và robot không phải là vật thay thế cho nhau, mà chúng có mối quan hệ cộng tác," Li Long giải thích. Cánh tay robot rất hoàn thiện trong các quy trình sản xuất cố định, và hiệu quả sản xuất của chúng có thể được mô tả là "đáng kinh ngạc". Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của công việc kiểm tra tích hợp đa phương tiện vượt quá mười mét, đòi hỏi chuyển động qua lại.

Các hạng mục kiểm tra khác nhau yêu cầu các thao tác đặt khác nhau, và mô hình sản phẩm cũng có thể thay đổi. Robot thực sự phù hợp hơn cho các dây chuyền sản xuất linh hoạt như vậy.

Robot Phantom G2 có khung gầm đa hướng, chân có thể gập lại và điều chỉnh độ cao, eo xoay ba chiều và khả năng phối hợp hai cánh tay, có thể đáp ứng nhu cầu tại các trạm làm việc không tiêu chuẩn. Đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm 3C như điện thoại di động và máy tính bảng, việc thay thế một sản phẩm có thể đòi hỏi phải sửa đổi các dây chuyền sản xuất tự động truyền thống với chi phí hàng triệu NDT, nhưng robot không cần các dây chuyền sản xuất tùy chỉnh.

Việc chuyển đổi cảnh có thể hoàn thành chỉ trong vòng 15 phút, đào tạo lại không quá 4 giờ và tỷ lệ tái sử dụng thiết bị là 95%. Robot có thể học một kỹ năng mới với tỷ lệ thành công trên 99% trong vòng một giờ. Nếu dây chuyền sản xuất máy tính bảng hiện tại được chuyển đổi thành dây chuyền sản xuất điện thoại di động, nó có thể được đưa vào hoạt động trở lại sau khi đào tạo lại đơn giản.

Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở sự phối hợp của toàn bộ chuỗi ngành. Việc triển khai robot yêu cầu khách hàng đầu tư thêm nguồn lực R&D và bảo trì, tạo ra rào cản khiến doanh nghiệp e dè. Mục tiêu tối thượng là đưa robot đạt trạng thái "sẵn sàng sử dụng". Hơn nữa, độ chính xác của linh kiện thượng nguồn và khả năng khái quát hóa trí tuệ vẫn còn ở bước đầu, robot vẫn cần huấn luyện thủ công cho từng kịch bản mới thay vì tự thích nghi linh hoạt.