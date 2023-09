Chuyện “lùa gà” mua dự án ma: Bình cũ, rượu mới nhưng vẫn nhiều người dính bẫy…

Mới đây, công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo bán dự án bất động sản “ma”, bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên thuộc công ty Lộc Phúc đang dàn cảnh dụ dỗ khách hàng xuống tiền mua đất nền.

Công ty này chở hàng chục khách từ nơi khác đến “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Trên chuyến xe có 185 người gồm: 122 nhân viên công ty và 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 người là nạn nhân được chở từ nơi khác đến xem dự án.

Thực tế tình trạng này đã từng diễn ra tại thị trường Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhất là trong thời điểm sốt đất. Hành vi của các tổ chức là như nhau. Họ sẽ thuê hàng chục cò mồi mua đất cùng diễn với hàng trăm nhân viên nhằm thao túng tâm lý khách hàng để xuống tiền mua dự án “ma”. Đây là chiêu thức lừa đảo “bình mới rượu cũ”, tuy nhiên vẫn rất nhiều người bị dụ.

Chiêu trò “quảng cáo bất động sản một nơi, dắt khách một nẻo” đã từng rộ lên trên thị trường bất động sản. Đến nay, khi thị trường khó khăn, chiêu trò này lại có dấu hiệu bùng nổ và cách thức tinh vi hơn.

Cảnh sát đột kích "sàn giao dịch" của Công ty Lộc Phúc ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Công ty môi giới đa phần sử dụng chiêu bài là dùng “chim mồi” để câu khách. Sau khi dụ được đến điểm tập trung, môi giới sẽ thiệu một dự án mới và đưa khách đi tham quan. Trên chuyến xe và tại dự án, rất nhiều các chiêu trò chim mồi và hiệu ứng đám đông như: Có khách chốt cọc liên tục, khách mua gần hết lô đẹp, chiết khấu giảm giá chỉ trong ngày duy nhất, rút thăm trúng thưởng, áp lực tâm lý,... làm khách dễ rơi vào bẫy nhu cầu. Nghĩa là tự nhiên xuất hiện “nhu cầu muốn mua” mà chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ, nhưng sau đó về nhà lại không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy.

Sau thời gian chiêu trò này bị phát hiện, tỉ lệ khách chịu lên xe đi tham dự án vơi dần, các môi giới tìm cách khác để dụ khách.

Mới đây, cũng là hình thức lừa đảo này nhưng một số công ty môi giới sử dụng voucher của các thương hiệu bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn… để dụ khách. Với giá trị lớn hàng chục triệu đồng, các voucher được thiết kế logo và thông tin y hệt các thương hiệu lớn đã đánh vào lòng tin của khách hàng. Cuối cùng khách hàng bị dụ lên xe đi xem dự án ở những vùng xa xôi.

Khi quyết định mua bất động sản do các công ty bất động sản dàn bẫy chủ yếu người mua chưa tìm hiểu trước về giá và thông tin dự án. Theo đó, người mua sẽ bị mua giá cao hơn nhiều so với giá thực tế” hoặc dự án không tồn tại. Ví dụ, khi xác định từ đầu mua đất ở Q.2, Q.9 khách hàng sẽ tìm hiểu nắm sơ giá khu vực, nhưng khi tự nhiên được đưa xuống 1 vùng đất mới (Long Thành, Bình Dương, Long An) thì gần như hoàn toàn không biết giá thực tế ra sao, mà chỉ biết giá do môi giới đưa ra.

Điểm mấu chốt khách dễ bị thuyết phục xuống cọc là lý lẽ: Chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá, và nếu về suy nghĩ lại không muốn mua nữa sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền cọc. Trên thực tế, không nhiều khách có thể đòi lại số tiền này.

Trước đó, Bình Phước cũng xử lý một công ty bất động sản diễn trò chốt cọc đất thao túng tâm lý khách hàng.

Chuyên gia trong ngành chỉ ra các dấu hiệu nhận biết tình trạng “lùa gà” mua dự án ma để người mua cảnh giác.

Thứ nhất, bất động sản được rao bán có giá rẻ bất thường so với giá thị trường

Thứ hai, số điện thoại dùng để đăng tin rao đăng rất nhiều bất động sản giá rẻ bất thường khác

Thứ ba, không gửi trước vị trí bất động sản, và các giấy tờ pháp lý (chủ quyền,...) khi được đề nghị.

Thứ tư, điểm hẹn đi xem bất động sản tập trung rất đông người với các chiếc xe 16-30-45 chỗ (hiện tại do khách mua ngày càng cẩn trọng nên xuất hiện thêm xe taxi 4 chỗ để 2 sales kèm 2 khách trên xe).

Thứ năm, những khách đến điểm tập trung đều đọc được các tin rao bất động sản giá rẻ na ná nhau.

Thứ sáu, nhân viên sales hầu hết là các bạn rất trẻ 20-25 tuổi.

Thứ bảy, điểm đến của các chuyến xe là các dự án phân lô đất nền ở tỉnh, cùng hướng đi với các bất động sản giá rẻ được rao (Ví dụ, bất động sản giá rẻ ở Q.9 thì xe đi Long Thành, Nhơn Trạch; bất động sản giá rẻ ở Hóc Môn, Q.12 thì xe đi Long An, Bình Dương; bất động sản giá rẻ ở Thủ Đức thì xe đi Bình Dương, Bình Phước).

Thứ tám, nhân viên môi giới luôn thúc giục khách đặt cọc với 2 lý lẽ: "Chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá", và "sau khi về, nếu không muốn mua nữa có thể hoàn lại 100% tiền đã đặt cọc". Đồng thời, rất nhiều hiệu ứng chim mồi tự biên tự diễn liên tục diễn ra như "có khách mua, chốt cọc, gần hết lô đẹp"…