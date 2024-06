Chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học: Có xác thực được bằng vân tay?

Cũng theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, dữ liệu sinh trắc học mà các ngân hàng thu thập được buộc phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân (CCCD) do chính cơ quan công an công an cấp; hoặc xác thực bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh điện tử tạo lập; hoặc khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức cung ứng dịch vụ đã được kiểm tra, đối chiếu với căn cước công dân gắn chip, VneID.



Hiện các ngân hàng đang tăng tốc triển khai tính năng xác thực sinh trắc học với dữ liệu là khuôn mặt. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, mọi giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần, hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày, bắt buộc phải xác thực khuôn mặt... Dữ liệu khuôn mặt này được yêu cầu phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân.

Liên quan đến việc thu thập dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, nhiều người đặt ra lo ngại rằng, trường hợp khuôn mặt có sự thay đổi một số đặc điểm nhận dạng, không trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học trên căn cước công dân gắn chip, việc chuyển tiền sẽ bị gián đoạn hoàn toàn khi thực hiện trên app ngân hàng. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng, công nghệ deep fake ngày càng phát triển, việc thu thập dữ liệu khuôn mặt có tạo ra rủi ro khi thực hiện chuyển tiền.

Trong chương trình "Dòng chảy tài chính" ngày 15/6 của Đài phát thanh và truyền hình Việt Nam (VTV), ông Vũ Mạnh Hưng, Giám đốc phát triển sản phẩm Ngân hàng số VPBank cho biết, hiện tại, các ngân hàng thu thập dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt để đối sánh với dữ liệu trong cơ sở lưu trữ thông tin quốc gia.

Theo ông Hưng, hiện các thiết bị điện thoại hỗ trợ thu thập vân tay khó hơn trong khi phần lớn các thiết bị có camera. Thế nên, dữ liệu khuôn mặt được lựa chọn để các tổ chức tín dụng xác thực sinh trắc học.

Cũng theo ông Hưng, tại Trung Quốc, người dân đã có thể xác thực giao dịch bằng lòng bàn tay. "Công nghệ hiện tại giúp chúng ta hoàn toàn có thể xác thực sinh trắc học mà không nhất thiết phải bằng khuôn mặt. Tuy nhiên, việc lựa chọn dữ liệu nào để phù hợp với quan trọng. Hiện nay xác thực sinh trắc học bằng giọng nói đã được đưa vào và thử nghiệm, kết hợp ra lệnh cho ứng dụng điện thoại. Trong tương lai gần, chúng ta chỉ cần nói với một app ứng dụng ngân hàng: "Hãy chuyển tiền cho tôi đến người này mà không cần phải thao tác. Việc xác thực giao dịch bằng chính giọng nói đó". Hay thời gian tới, việc chuyển khoản được xác thực bằng mẫu mắt như triển khai bằng Face ID", ông Hưng nói thêm.

Về lo ngại công nghệ deep fake mang đến rủi ro khi xác thực giao dịch bằng khuôn mặt, ông Hưng cho hay, công nghệ phòng chống deep fake cũng đang được nâng cao. Hiện tại, các ngân hàng có thể phòng chống đến 99% deep fake nên hoàn toàn có thể an tâm.

Bên cạnh đó, Quyết định 2345 cũng yêu cầu khi giao dịch phải xác thực thêm mã smart OTP. Như vậy, để thực hiện 1 giao dịch phải cần gương mặt của bạn và cả mã pin. 2 thông tin này khiến giao dịch của khách hàng an toàn hơn.