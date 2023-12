Chuyện xúc động đằng sau những chuyến bay đặc biệt "đầu tiên trên thế giới" do một hãng bay Việt vận hành

Hồi sinh sự sống qua những dặm bay

"Vào hồi 0 giờ 11 phút, trái tim này đã đập lại trong cơ thể người nhận, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia xin kính báo tới các anh chị", mỗi lần nhận được những dòng tin nhắn như thế sau một chuyến bay vận chuyển tạng, mình đều thấy cảm xúc dâng trào, vì đã góp phần nhỏ giúp hồi sinh một cuộc đời, giúp một người hoàn thành tâm nguyện được nối dài cuộc sống trong một cơ thể khác.

Đối với những chuyến bay thông thường, hành khách chỉ cần lấy hành lý, rời khỏi nhà ga coi như mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với những chuyến bay vận chuyển tạng như thế này, khi hành khách ra về rồi mà mình vẫn còn đau đáu trong lòng.

Cho đến khi Trung tâm điều phối ghép tạng thông báo quả tim, lá phổi, giác mạc… đã được ghép vào cơ thể người nhận, bệnh nhân đã khỏe lại, đã ăn uống được, lúc đó hành trình phục vụ của mình mới khép lại", chị Đặng Cẩm Nhung - Đội trưởng Phòng Dịch vụ Khai thác Tân Sơn Nhất, một trong những nhân sự tham gia vào công tác điều hành những chuyến bay "hồi sinh sự sống" của Vietnam Airlines chia sẻ.

* Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng máy bay thương mại để vận chuyển mô, tạng.

* Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất ở Việt Nam (tính đến thời điểm này) phối hợp với Trung tâm Ðiều phối ghép tạng quốc gia để vận chuyển mô, tạng.

Từ năm 2015, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 50 chuyến bay đặc biệt chuyên chở đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ ghép tạng xuyên Việt, với hơn 20 chuyến mang theo hộp y tế đựng mô, tạng. Mỗi chuyến bay như vậy thường có chi phí lớn hơn các chuyến bay thương mại thông thường, do tập trung nhân sự phục vụ nhiều hơn và chi phí phát sinh cho phục vụ mặt đất (trong trường hợp cần trễ chuyến do chờ đợi đoàn bác sĩ).

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất ở Việt Nam phối hợp vận chuyển mô, tạng với Trung tâm Ðiều phối ghép tạng quốc gia từ năm 2015. Chỉ với lòng nhiệt thành là chưa đủ, công tác vận chuyển mô, tạng bằng máy bay yêu cầu sự phối hợp liên tục của nhiều cơ quan, đơn vị, nên Vietnam Airlines đã đặt ra những quy trình yêu cầu phối hợp chặt chẽ, với mỗi người một nhiệm vụ cụ thể, thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày.

Khi nhận được yêu cầu vận chuyển, Trung tâm Điều hành bay của Vietnam Airlines sẽ sắp xếp lịch bay, tàu bay, đảm bảo cất cánh như kế hoạch. Các đơn vị thương mại sẽ khẩn trương đặt chỗ, xuất vé máy bay cho các bác sĩ. Đây là yếu tố quan trọng đặc biệt đảm bảo mô, tạng kịp thời đến với người nhận.

Sau đó, để thùng đựng mô tạng luôn ổn định trên chuyến bay, đơn vị kỹ thuật máy bay cung cấp thêm dây bảo hiểm chuyên dụng để chằng buộc, cố định thùng đựng mô, tạng; phi hành đoàn kiểm tra đầy đủ các trang thiết bị, hỗ trợ các bác sĩ chằng buộc thùng đựng mô tạng tuân thủ đầy đủ quy định an toàn bay và yêu cầu của đơn vị y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay đi, đến cũng liên tục túc trực 24/7 để hỗ trợ đoàn bác sĩ và hành lý, thùng đựng tạng nhanh chóng, kịp thời, từ sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho đoàn khách, xếp chỗ phù hợp cho thùng tạng đến hỗ trợ đoàn qua khu vực soi chiếu an ninh vào phòng chờ chung và lên/xuống máy bay vào nhà ga nhanh chóng.

Trong trường hợp đoàn khách có xe cứu thương riêng, đơn vị chủ động sắp xếp tại khu vực sân đỗ để xe cứu thương đón đoàn tại cửa tàu bay ngay khi chuyến bay hạ cánh, giúp các bác sỹ mang mô tạng đến bệnh viện kịp thời gian theo kế hoạch.

Để việc ghép mô, tạng thành công, việc bảo quản và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất giữa các địa phương là một trong những điều kiện tiên quyết. Có thể nói, thách thức, khó khăn lớn nhất mà đội ngũ thực hiện các chuyến bay "hồi sinh sự sống" chính là thời gian; bởi mỗi giây phút đều là một cơ hội sống, là sinh mạng của người bệnh đang chờ đợi và ý nguyện của người hiến tạng đến được với người nhận kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh - chuyên viên khai thác - chi nhánh Huế, người đã tham gia vào 3 chuyến bay vận chuyển mô, tạng của Vietnam Airlines tại Huế tâm sự, mỗi khi các bác sĩ gửi kế hoạch, cả hệ thống luôn sẵn sàng triển khai thật nhanh, trong tâm thế người cần được ghép tạng như là người thân của mình.

"Những sự cố cản trở luôn có, nhưng tất cả nhân sự luôn chuẩn bị tâm thế cho mọi tình huống có thể xảy ra. Một trong những ca mà em từng hỗ trợ có chút xíu trục trặc: Nhóm bác sĩ vận chuyển quên mang theo ổ cắm thùng tạng có đầu phù hợp với đầu trên máy bay.

Rất may mắn là bộ phận kỹ thuật máy bay, nhân viên cảng và nhân viên mặt đất đã nhanh chóng phối hợp để kịp thời cung cấp ổ cắm phù hợp lên chuyến bay, đảm bảo chuyến bay cất cánh đúng kế hoạch. Khoảnh khắc nhận được thông tin báo lại là phần tạng đó đã ghép được và người nhận tiếp nhận ổn, em rất hạnh phúc.

Những chuyến bay hồi sinh sự sống không chỉ là một phần trách nhiệm trong công việc của chúng em mà còn là cách thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng của Vietnam Airlines.".

Chị Linh tiết lộ thêm, băn khoăn lớn nhất của những người làm công tác hỗ trợ, đó là trường hợp đến giờ đoàn bác sĩ cần bay mà không thể thu xếp chuyến. Trường hợp hy hữu này đã xảy ra trong hành trình từ Hà Nội về Huế, hồi tháng 7/2023.

Vì lý do khách quan không thể thu xếp chuyến bay, đội ngũ điều phối của Vietnam Airlines đã liên hệ để làm việc với đại diện của một hãng bay khác, nhờ họ hỗ trợ. Vietnam Airlines vẫn cử nhân viên qua đón, chăm sóc đoàn, hỗ trợ trong âm thầm lặng lẽ để bằng mọi giá giữ được cam kết, đưa tạng về ghép cho bệnh nhân đang chờ ở bệnh viện trung ương Huế.

Thời điểm đó, sự cạnh tranh, thương hiệu không còn quan trọng mà sự linh hoạt và trách nhiệm của đội ngũ hỗ trợ của Vietnam Airlines chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Đảm bảo sứ mệnh là cầu nối mang đến sự sống cho những người nhận tạng.

Với chị Linh, chị Nhung, và hẳn là với tất cả những nhân sự tham gia vào dự án vận chuyển mô, tạng của Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay đặc biệt này đều để lại trong họ sự xúc động và tự hào. Không chỉ thế, ngay cả các khách hàng khi được các nhân sự của Vietnam Airlines liên hệ hỗ trợ như nhường vị trí, nhường chuyến bay, hoặc xin phép bay trễ giờ để chờ một quả tim, một lá phổi, tất cả đều đồng lòng chia sẻ.

"Cùng Sen vàng kết nối yêu thương" - chuyển dặm thưởng thành những nụ cười

Các chuyến bay vận chuyển mô, tạng không phải là hoạt động vì cộng đồng duy nhất Vietnam Airlines thực hiện. Họ đã có cách thức sáng tạo, chủ động và linh hoạt hơn để cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Từ kinh nghiệm hoạt động tài trợ cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Vietnam Airlines đã thành lập riêng một đội ngũ chuyên thực hiện công tác trách nhiệm xã hội, mà điển hình là dự án "Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương".

"Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương" bao gồm 3 hoạt động chính: Miles for Smiles – Kết nối với các Tổ chức quốc tế Facing The World, Operation Smile tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm mang lại nụ cười cho các trẻ em Việt Nam; Miles for Earth – Kết nối cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường để tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và đóng góp vào những nỗ lực chống biến đổi khí hậu; Miles for Health – Kết nối cùng các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ các y, bác sĩ Việt Nam (Newborns Việt Nam, Facing the World…).

Điều thú vị là, đối diện với khối lượng công việc lớn, khó khăn và phức tạp, đội ngũ thực hiện công tác trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines đã xây dựng quy định, quy trình Trách nhiệm xã hội và hoàn thành xây dựng phần mềm Quyên góp dặm trên nền tảng website của Vietnam Airlines, năm 2022.

Hoạt động quyên góp dặm vốn không còn quá xa lạ trong ngành hàng không thế giới, đặc biệt là các hãng hàng không hàng đầu như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Etihad Airways, American Airlines. Ở Việt Nam, Vietnam Airlines là đơn vị tiên phong thực hiện hoạt động quyên góp dặm thưởng.

Họ kêu gọi sự chung tay của các hội viên Lotusmiles để đổi thành vé máy bay hỗ trợ đi lại cho các Tổ chức y tế thiện nguyện trong và ngoài nước. Với cách làm này, "Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương" đã giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp nhân văn giàu cảm xúc đến cộng đồng và xã hội.

Sự bền bỉ, sáng tạo trong những hoạt động vì cộng đồng của Vietnam Airlines đã cho thấy ý chí và mong muốn xuyên suốt không thay đổi theo thời gian, thể hiện cam kết hành động lâu dài của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Như câu nói "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau", Vietnam Airlines và những đối tác, khách hàng của mình đã cùng nhau làm từ thiện như thế.

Với khoảng 5 triệu hội viên Lotusmiles là khách hàng thường xuyên và hàng triệu khách hàng đi máy bay, Vietnam Airlines hy vọng đó là tiềm năng mạnh mẽ để cùng nhau tô những nét cọ rực rỡ cho cuộc sống muôn màu.

Chiến dịch Quyên góp dặm được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 11/2022, nhận được 238.000 dặm trong 58 phút, quy đổi thành 17 vé nội địa hỗ trợ đi lại cho 17 chuyên gia y tế thực hiện phẫu thuật nhân đạo trong chương trình của Tổ chức Operation Smile, mang lại nụ cười cho 100 trẻ em bị dị tật hở môi, hàm ếch.



Tháng 12/2022, nhận được 170.000 dặm sau 17 phút, quy đổi thành vé cho 2 chuyên gia y tế di chuyển từ Anh và Úc đến Hà Nội để thăm khám và phẫu thuật từ thiện cho 20 ca dị tật dính khớp sọ sớm.



Năm 2023, quyên góp được 6.710.000 dặm cho 3 Tổ chức y tế Facing The World, Operation Smile, Nhịp tim Việt Nam. Mục tiêu của chiến dịch là 1.100 ca phẫu thuật hở môi, hàm ếch, 180 ca bệnh phức tạp Đầu - Mặt - Cổ, khám sàng lọc và phẫu thuật dị tật tim cho 35.000 trẻ em vùng sâu đặc biệt khó khăn.



