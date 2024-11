CLIP: Bất ngờ lý do khu du lịch càng bị xử phạt càng vi phạm ở Phú Quốc

Ngày 26-11, lãnh đạo UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang yêu cầu UBND phường Dương Đông khẩn trương báo cáo, đề xuất hướng xử lý vụ ông L.T.Đ. cho xây dựng nhiều hạng mục công trình khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép trên núi Điện Tiên, phường Dương Đông (Báo Người Lao Động đã phản ánh).

Cận cảnh khu du lịch xây không phép ở Phú Quốc

Khu đất có công trình vi phạm rộng khoảng 3 ha, gồm 42 thửa đất liền kề do ông L.T.Đ. đứng tên là chủ sử dụng, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, 300 m2 là đất ở đô thị, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Ngày 2-7, sau khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính và tự tháo dỡ 1 công trình vi phạm, ông Đ. hợp đồng cho ông T.V.L. (cùng ở TP HCM) thuê lại 42 thửa đất nêu trên. Ông L. tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình không phép như Báo Người Lao Động vừa phản ánh.

Cổng vào khu du lịch xây không phép mà ông L. cho rằng chỉ đắp bằng vật liệu nhẹ, không cốt thép

Trưa 26-7, khu du lịch xây dựng không phép này đã không còn cảnh thi công tất bật như trước. Ông L. cho biết đã cho công nhân tạm nghỉ sau khi báo phản ánh, chờ hướng xử lý của cơ quan chức năng.

Theo ông L., trước khi xây dựng, ông Đ. là chủ sử dụng đã làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhưng bị từ chối. Lý do, diện tích xin cấp phép xây dựng nằm trong 24 ha quy hoạch chi tiết của dự án Khu biệt thự để ở và du lịch do Công ty TNHH Ngôi Sao Dương Đông làm chủ đầu tư.

Tại công trình 3 tầng vi phạm trước đây ông Đ. đã tháo dỡ, giờ thay thế bằng những gian nhà tre

"Việc dự án này chậm triển khai, cấp chủ trương rồi "đắp chiếu" làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, quyền xây dựng công trình trên đất của những cá nhân, hộ gia đình có đất trong diện tích của dự án. Đành rằng chúng tôi xây dựng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép là vi phạm nhưng đó là tình thế chẳng đặng đừng"- ông L. phân trần.

Khu phòng ăn được xây theo cách xếp các ống cống tròn kết dính vào nhau đặt trên đất

Theo ông L. toàn bộ 3 ha đất nêu trên là đất ở và đất trồng cây lâu năm trong diện tích đã quy hoạch đất ở đô thị. Ông cho rằng viêc thuê làm nơi trưng bày các nhà tạm bằng vật liệu nhẹ để bán cho các nhà đầu tư, tạo thành điểm chụp ảnh check in cho du khách là phù hợp với Nghị định 102/2024/ NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2024).

Chủ đầu tư dùng rất nhiều tảng đá lớn xây thành hình ruộng bậc thang

"Tôi chỉ sử dụng khoảng 0,5 ha để xây dựng các hạng mục, gồm: Cổng ra vào hình tượng 2 mặt người nam nữ quay vào nhau, làm bằng vữa xi măng mác thấp đắp chát trên cốt nhựa; cầu chụp ảnh check in được lắp ghép bằng thép tiền chế cao khoảng 3m, rộng khoảng 1,2m và dài khoảng 20m; 15 căn bungalow làm bằng tranh tre, mái lá, có 4 chân đặt trên 4 viên đá, không tiếp xúc với mặt đất… Những công trình này có thể dễ dàng tháo dỡ khi không còn nhu cầu, không làm ảnh hưởng đến độ ổn định của đất"- ông L. biện luận.

Chiếc cầu chụp ảnh check in được lắp ghép bằng thép tiền chế

Ngoài các hạng mục kể trên, còn có các thành taluy bằng đá xếp chồng khá cao, kết cấu bê tông cố định. Ông L. giải thích do đây là địa hình đồi núi đất có độ dốc lớn, thường bị sạt đất, đổ cây khi có mưa to hoặc mưa dài ngày, gây mất an toàn cho người và tài sản ở cốt thấp nên ông làm để giữ ổn định cho đất, chống sạt lở và tạo cảnh quan.

Những căn lều và bungalow trong khu du lịch xây không phép

"Nghị định 102 cho phép người sử dụng đất được phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Có nghĩa là, ngoài việc sử dụng vào việc ở và làm nông nghiệp, chúng tôi được quyền sử dụng vào việc kinh doanh dịch vụ nhưng không vượt quá 50% tổng diện tích. Do đó, chúng tôi cho rằng đã sử dụng đất đúng với quy định của pháp luật" – ông L. nhìn nhận.

Khi được hỏi với kết cấu các hạng mục kể trên, phải chăng ông nghĩ không cần phải được cấp phép xây dựng, ông L. thừa nhận có vi phạm nhưng không lớn.

"Nghiêm túc kiểm điểm thì việc tôi xây dựng một số hạng mục nhỏ, ngắn hạn nêu trên cũng có phần vi phạm nhỏ. Tuy nhiên, việc vi phạm này xuất phát từ lý do bất cập của dự án treo trước đó. Tôi cam kết khi dự án khu biệt thự để ở và du lịch đó được triển khai, tôi sẽ dỡ bỏ toàn bộ các hạng mục xây dựng hiện giờ"- ông L. đáp.

Trước đó, ngày 16-9, bà Trần Mỹ Hiệp, Chủ tịch UBND phường Dương Đông, đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Phú Quốc về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Đ. tại khu vực trên.

Theo báo cáo, qua kiểm tra ghi nhận tại vị trí đất đã có 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 1, tháng 3 và tháng 8-2024, ông Đ. tự thực hiện tháo dỡ sàn, cột bê tông cốt thép tầng 2 và tầng 3, di dời phần mái xuống tầng 1 và lắp đất đá che sàn tầng 1.

Tại các vị trí đất ngoài vị trí đã bị xử phạt có khoảng 15 cái camping (lều cắm trại di động) kết cấu khung sắt, tre, mái lá. Ông Đ. nói với các cơ quan đến kiểm tra rằng đã cho ông T.V.L. thuê lại toàn bộ khu đất trên. Ông L. đang thực hiện sắp xếp các khối đá tự nhiên chồng lên nhau nhằm mục đích tạo địa hình cao hơn so với các thửa đất liền kề.

Cũng theo UBND phường Dương Đông, qua xác minh tại kho bạc nhà nước, ông Đ. vẫn chưa nộp phạt tổng số tiền 74.000.000 đồng đối với 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND phường Dương Đông đề xuất UBND TP Phú Quốc cho lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đ. về hành vi "chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị". Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất đối với những khu vực ông Đ. đang sắp xếp các khối đá tự nhiên chồng lên nhau cao hơn so với các thửa đất liền kề.

Ngày 26-11, bà Hiệp cho biết ngày 29-11, phường sẽ phối hợp các phòng, ban, ngành TP Phú Quốc kiểm tra thực địa tại công trình vi phạm để tham mưu cho UBND TP xử lý.