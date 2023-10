CLIP: Bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi 2 tỉ đồng được gia đình đón rời khỏi khách sạn

Ngày 3-10, liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, Công an đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi; ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Khách sạn Song Hoa, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2-10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là bé gái Lê Mộc C. (3 tuổi; ngụ ở phường 2, TP Tân An).



Clip: Camera ghi lại thời điểm bé gái được gia đình đón rời khỏi khách sạn Song Hoa

Sau khi bắt cóc, đối tượng chở bé gái bằng ô tô chạy về hướng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé đi về hướng TP HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng.



Nhận được thông tin bé C. bị bắt cóc, người thân bé gái đã trình báo Công an Long An. Công an xác định được đối tượng bắt cóc bé gái là Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 21 giờ 30, khi đối tượng điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng công an đón chặn, vây bắt.

Sơn khai nhận sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP HCM và đưa vào khách sạn Song Hoa (đường F giao với đường số 8, phường An Phú, TP Thủ Đức) rồi để tại đó và lái xe đi một mình thì bị bắt.

Sơn là bạn bè của cha bé gái. Trong đêm, bé được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Nhớ lại thời điểm đêm qua, ông Sơn Thanh L. (54 tuổi, bảo vệ một công ty đối diện khách sạn Song Hoa) cho biết đêm qua ông nghe nhiều tiếng ầm ầm nên chạy ra kiểm tra. Lúc này có đông công an và lực lượng liên quan đứng trước khách sạn Song Hoa.

Sau đó một người phụ nữ bế ra ngoài một bé gái, bé gái có khóc rồi họ rời đi.

"Sáng nay đọc báo thì mới biết bé gái bị bắt cóc" - ông L. nói.

Sáng nay, nam nhân viên trong ca làm việc đêm qua ở khách sạn Song Hoa đã đến trụ sở công an phục vụ điều tra.