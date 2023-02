[CLIP] Cận cảnh khám xét biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ngày 19/2, Bộ Công an phát thông tin, mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn" , xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng ngày 18/2 Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an một số tỉnh thành tiến hành tố tụng đối với một số đối tượng liên quan.



Lực lượng chức năng khám xét biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng tối 18/2.



Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Ông Đỗ Hữu Ca.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tối 18/2 có hàng chục cán bộ mặc cảnh phục, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tới ngôi biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng) tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) để thực hiện lệnh tạm giữ, khám xét nơi ở.



Lực lượng chức năng làm việc trong nhiều giờ đến đêm, sau đó mang theo một số thùng tài liệu rời đi.