Clip: Đập hộp chiếc vé quyền lực để khám phá "vũ trụ hip-hop" KOSMIK Live Concert cùng SpaceSpeakers!

Một trong những sự kiện âm nhạc đang được người hâm mộ chờ đợi bậc nhất hiện nay đó chính là "siêu concert" KOSMIK Live Concert. Đặc biệt càng sát ngày biểu diễn chính thức, người hâm mộ càng thêm rần rần hơn bao giờ hết khi liên tục theo dõi từng động thái của dàn sao SpaceSpeakers.

Trước đó, các người đẹp như Thùy Tiên, Tường San, Lương Thùy Linh... đã cùng check-in với chiếc vé quyền lực này. Nhưng bạn có tò mò rằng "nội thất" đầy đủ của 1 chiếc vé bước vào đại nhạc hội KOSMIK Live Concert sẽ trông như thế nào không?

Clip đập hộp vé tham gia show KOSMIK Live Concert





Hai hạng vé được "đập hộp" là The Space (VIP) và The Kosmik (VVIP). The Space trị giá 1.999.000 VNĐ, còn giá của The Kosmik là 3.999.000VNĐ. Nhìn chung, các loại vé được thiết kế sang trọng khi được đựng trong bao da, các thông tin liên quan đến ban tổ chức hay chỗ ngồi đều được đính kèm.

Với sức nóng của SpaceSpeakers cũng như KOSMIK Live Concert thì toàn bộ các hạng vé đã chính thức sold out (bán hết). Bên cạnh vé concert chất lừ, khán giả còn được nhận thêm phần quà tặng thời thượng và đậm chất từ Heineken Silver.

Các loại vé của KOSMIK Live Concert

Cận cảnh chiếc vé cực xịn tham gia Live Concert

Ngoài những thông tin về nghệ sĩ biểu diễn, KOSMIK Live Concert còn gây tò mò bởi concept sân khấu ấn tượng, độc nhất vô nhị. Trong không gian của KOSMIK, sân khấu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: Góc trái, giữa, phải, từ trên trần thả xuống, hoặc từ dưới đất nâng lên. Điểm thú vị và khó đoán là khán giả không thể biết đâu là sân khấu cho từng tiết mục. Để tận hưởng show diễn, khán giả ở khu GA sẽ di chuyển theo hướng dẫn của ekip điều phối để hòa mình, nhập vai 100% vào Live Concert. Ở một số phần trình diễn, khán giả sẽ có cơ hội là người trực tiếp biểu diễn hoặc trở thành một phần của tiết mục.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Việt Tú, KOSMIK Live Concert là sân khấu đầu tiên ở Việt Nam được dàn dựng theo mô hình biểu diễn "Immersive - Nhập Vai". Dù có nhiều giới hạn cần vượt qua về kỹ thuật dàn dựng, nhưng với mục tiêu mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và đẳng cấp, đạo diễn Việt Tú cùng SpaceSpeakers đã đầu tư mọi tâm huyết cho KOSMIK Live Concert.

Chiếc vé quyền lực được dàn người đẹp đình đám "check-in" trên MXH

"KOSMIK" Live Concert là sự kiện đánh dấu mốc 11 năm hoạt động của SpaceSpeakers, quy tụ trọn vẹn 11 nghệ sĩ. Lần đầu tiên, mô hình biểu diễn "no stage" và "immersive - nhập vai" xuất hiện ở "KOSMIK" Live Concert để cho khán giả trải nghiệm hoàn toàn mới, bùng nổ ở cả phần nghe và nhìn. "KOSMIK" Live Concert diễn ra vào ngày 12/11/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. HCM). Toàn bộ vé đã bán hết. Toàn bộ thông tin "KOSMIK" - Album và Live Concert sẽ được cập nhật liên tục trên website: www.kosmik.vn Xin trân trọng cảm ơn Heineken Silver - Nhà tài trợ Kim Cương, MB - Nhà đồng tài trợ và Các đơn vị đồng hành: CLEAR MEN, Coca-Cola Việt Nam, đã đồng hành cùng SpaceSpeakers để cùng tạo nên sự kiện âm nhạc kết hợp công nghệ hàng đầu Việt Nam!