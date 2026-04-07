Clip gây phẫn nộ: Chồng chửi bới, vung tay tát thẳng vào mặt vợ bầu trong sảnh bệnh viện

Theo Nam An | 07-04-2026 - 14:18 PM | Xã hội

Người chồng vũ phu đã chửi bới rồi thẳng tay tát vào mặt người vợ đang mang thai ngay trong bệnh viện, khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang mang thai bị hành hung ngay trong khuôn viên bệnh viện, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Theo thông tin chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng.

Hành động của người đàn ông gây phẫn nộ

Hình ảnh trong clip cho thấy, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông được cho là chồng đã lớn tiếng chửi bới, chỉ tay vào vợ. Không dừng lại ở đó, trong lúc mất kiểm soát, người này bất ngờ tát mạnh vào mặt người phụ nữ đang mang thai. Dù nạn nhân ôm mặt lùi lại, người đàn ông vẫn có ý định lao tới tiếp tục hơn thua.

Chứng kiến sự việc, một số nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt, kịp thời can ngăn hành vi bạo lực. Những người xung quanh không khỏi bàng hoàng trước cách hành xử thô bạo của người đàn ông, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ đang mang thai.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi bạo lực gia đình, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận, cần bị xử lý nghiêm.

Không ít người cũng bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Theo Nam An

