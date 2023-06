Gala kỷ niệm 30 năm thành lập của ACB tổ chức ngày 4/6 có lẽ một sự kiện sẽ để lại nhiều kỷ niệm với các nhân viên ngân hàng. Hiếm có một nhà băng nào mà lãnh đạo ngân hàng đích thân thể hiện ca hát, biểu diễn,…tại các buổi lễ trọng đại của như tại ACB.

Trong đó, màn biểu diễn của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB gây sự chú ý lớn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Nhiều video có nội dung này đạt hàng triệu view trên TikTok. Đêm qua, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã gây bất ngờ cho toàn bộ khán giả khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc "Always Remember Us This Way" và "Cô Đơn Trên Sofa". Tiết mục biểu diễn của vị chủ tịch ngân hàng hết sức ấn tượng khi ông hát, nhảy dưới mưa trên sâu khấu.

Không chỉ Chủ tịch ACB mà nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng như ông Từ Tiến Phát (Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Văn Hoà (Phó TGĐ), ông Trần Vũ Hiền (Giám đốc Khối Tài Chính), ông Huỳnh Duy Sang (Giám đốc Khối thị trường tài chính) và ông Nguyễn Hoài Phương (Giám đốc Vùng TP. Hồ Chí Minh 3) cũng thể hiện khả năng ca hát của mình tại sự kiện này. Có thể thấy, để thực hiện những tiết mục này, các lãnh đạo của ngân hàng đã chuẩn bị và tập luyện khá công phu.

Trên các nhóm cộng đồng banker, nhiều nhân viên ngân hàng khác cũng không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ nhân viên ACB khi được làm việc trong môi trường năng động, được trải qua những sự kiện đặc biệt như vậy.