CLIP: Kinh hãi nước sạch có màu đen như... cà phê

Những ngày gần đây, người dân thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum liên tục phản ánh nguồn nước sạch mua từ Nhà máy nước Ngọc Hồi liên tục nhiễm bẩn, màu đen, mùi hôi.

Theo những hộ dân này, những năm đầu tiên, nguồn nước từ Nhà máy nước Ngọc Hồi trong, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây thì liên tục bị nhiễm bẩn, có tháng từ 3-5 lần khi xả ra thì bị vẩn đục.

Những ngày qua, nhiều người sử dụng nước từ Nhà máy nước Ngọc Hồi có màu đen

Điển hình ngày 13-11 vừa qua, khi xả nước ra thì nhiều hộ phát hiện nguồn nước đã chuyển thành màu đen như cà phê khiến họ không dám sử dụng để sinh hoạt.

Ông Vũ Văn Am (thị trấn Pleikần) cho biết nguồn nước liên tục bị ô nhiễm khiến gia đình không dám sử dụng nấu ăn vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe nên phải mua nước bình thay thế. "Xả ra thì nước đen xì, đúng như màu cà phê, có mùi hôi nên gia đình tôi không dám sử dụng" - ông Am so sánh.

Theo cán bộ Nhà máy nước Ngọc Hồi, nguyên nhân nước cấp đến cho các hộ dân bị đục là do thời gian qua, trong quá trình xây dựng các tuyến đường, đơn vị thi công đã làm hư hỏng đường ống dẫn nước nên nước đến các hộ dân bị nhiễm bẩn.

Người dân ghi lại hình ảnh nước sạch xả ra có màu đen như cà phê

Sau khi nắm được thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện Ngọc Hồi đã phối hợp cùng Nhà máy nước Ngọc Hồi tìm phương án khắc phục.

Dự án nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000 m3/ngày đêm do Công ty CP cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi xây dựng năm 2018. Mỗi ngày nhà máy cung cấp khoảng 1.000 m3 nước cho khoảng 2.000 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn PleiKần và xã Đăk Xú.