CLIP: Nghe lệnh bắt giam, cô gái ở Quảng Nam "bỗng hóa điên", người chứng kiến ngỡ ngàng

Ngày 16-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quế Chi (SN 1989; trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Clip: Nguyễn Thị Quế Chi "hóa điên" khi bị bắt (Clip: Công an Quảng Nam)

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2024, Nguyễn Thị Quế Chi tổ chức cho nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ và lân cận tham gia chơi biêu hụi online thông qua ứng dụng Messenger và bằng phần mềm kế toán biêu.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Quế Chi Ảnh: Công an Quảng Nam

Nhận thấy việc huy động tiền của người tham gia chơi biêu khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi biêu để tiêu xài cá nhân.

Quế Chi đã lập riêng "nhóm đầu tư" và đưa nhiều chân biêu giả là tài khoản Messenger ảo do Chi lập hoặc mượn tài khoản của người thân, bạn bè tham gia vào các dây biêu để người khác tin tưởng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Bước đầu xác định Nguyễn Thị Quế Chi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 người với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Thực hiện phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền người khác như vậy nhưng khi bị bắt thì Quế Chi bỗng nhiên "hóa điên" trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, những ai là bị hại chưa trình báo thì nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), liên hệ điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ, số điện thoại 0985526543 để được giải quyết.