Clip người đàn ông đi vào hẻm ở TPHCM và rời đi trên chiếc xe của nam shipper

Theo Anh Vũ | 19-04-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Nam shipper chạy xe máy vào hẻm, giao hàng xong thì xe máy đã bị mất.

Ngày 19-4, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TPHCM bắt người đàn ông trộm xe máy của nam shipper.

Camera ghi lại vụ việc.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 17-4, nam shipper chạy xe máy đi vào hẻm Tân Sơn, phường An Hội Tây. Sau đó, tài xế cầm 2 đơn hàng đi bộ giao cho khách ở hai căn nhà đầu hẻm nhưng không rút chìa khoá xe.

Lúc này, một người đàn ông đi bộ ngang qua thấy xe máy cùng giỏ hàng đã lên xe nổ máy rời đi.

Giao hàng xong, nam shipper quay lại thì thấy xe bị trộm nên trình báo công an địa phương.

Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc truy xét, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai người này để xử lý theo quy định.

Theo Anh Vũ

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin Nổi bật

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn Nổi bật

Vụ 100 cảnh sát khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Chân dung, lời khai "bà trùm" Lê Thị Thùy Trang

Vụ 100 cảnh sát khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Chân dung, lời khai "bà trùm" Lê Thị Thùy Trang

