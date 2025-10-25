CLIP: Ô tô rẽ trái, tông trúng người đi bộ đi đúng vạch kẻ đường ở trung tâm TP HCM

CLIP: Đoạn camera ghi lại vụ việc.

Sáng 25-10, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy ô tô rẽ trái gây va chạm với người đi bộ đang đi đúng vạch kẻ đường. Qua xác minh, vụ việc được xác định xảy ra vào trưa 24-10 ở giao lộ Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP HCM.

Người đi bộ đi đúng vạch, đúng đèn tín hiệu.

Video được cộng đồng mạng lan truyền cho thấy thời điểm trên, ô tô chạy trên đường Đồng Khởi, hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi đến giao lộ đường Mạc Thị Bưởi, ô tô rẽ trái.

Lúc này, người đàn ông đang đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ (đi theo đúng đèn tín hiệu) thì bị ô tô rẽ trái đâm trúng. Rất may, người đàn ông không bị thương nặng.

Cộng đồng mạng cho rằng cơ quan chức năng cần tìm tài xế để xử phạt lỗi không nhường đường cho người đi bộ để răn đe.

Hiện phóng viên đã cung cấp video cho Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) để xác minh.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết trường hợp ô tô đi qua đoạn có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Cùng với đó, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.

"Ở tình huống trên, tài xế ô tô có thể bị xử phạt 4-6 triệu đồng theo khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP do chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ" - luật sư Huyền nhận định.