[Clip] Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh hát siêu hay, chiếm spotlight trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng

Tại Đại lễ kỷ niệm 30 năm SHB "Từ Tâm Vươn Tầm" diễn ra vào tối ngày 11/11, ngay sau phần chia sẻ của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển với các cán bộ đồng hành lâu năm cùng với ngân hàng từ thời kỳ đầu, phu nhân của bầu Hiển cùng hai cháu nội đã xuất hiện trên sân khấu.

Gây chú ý không kém mà tiết mục mash up "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện" của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và tập thể nhân viên SHB.

Màn trình diễn nhẹ nhàng có phần sâu lắng, ca từ mượt mà đã phô được chất giọng trong và cao vút của Phó Chủ tịch SHB. Hai ca khúc được chọn như để tôn vinh cống hiến của những nguời đã sống và làm việc tại SHB từ những ngày đầu tiên đến nay, đồng thời nhắc nhở những thế hệ sau của ngân hàng hãy tiếp tục chiến đấu hết mình.

Điều này cũng giống với tinh thần được truyền tải trong một câu nói của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: "Tôi luôn thích làm những điều người khác cho là không thể, và quyết tâm làm đến cùng".

Tiếp theo màn trình diễn của ông Vinh là tiết mục sôi động của Tổng giám đốc Ngô Thu Hà và Ban lãnh đạo SHB với bản mash up "Let's Shine – We Will Rock You"…

Phần biểu diễn của ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Trước đó, Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB từng chia sẻ: "Đối với SHB, việc lấy con người là trọng tâm luôn luôn là kim chỉ nam của ngân hàng. Chúng tôi luôn luôn đưa đến những chính sách tốt nhất cho người lao động của mình. Đặc biệt hơn, chúng tôi luôn tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên được thoả sức sáng tạo và được ghi nhận những sáng tạo đó. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng các các bộ, nhân viên của mình sẽ cảm nhận được tinh thần của SHB.

Do đó, SHB có tất cả những chính sách, phúc lợi cho người lao động cạnh tranh trên thị trường để chăm lo cho cán bộ, nhân viên của mình. Những hoạt động nội bộ như này giúp tôn vinh hơn nữa những cán bộ, nhân viên cũng như tạo điều kiện tốt hơn để họ được ghi nhận với những đóng góp của mình. Những sáng kiến người lao động SHB đưa ra sẽ được đưa vào thực tiễn để áp dụng vào công việc hàng ngày của họ, góp phần đưa SHB phát triển xa hơn trong tương lai".

Ông Vinh cũng cho biết, SHB ở tuổi 30 sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tăng thu nhập, tăng các chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên, thể hiện đúng tinh thần làm nhiều hưởng nhiều. Các chính sách này đã góp phần tạo động lực để cán bộ nhân viên tiếp tục phấn đấu, làm việc hiệu quả và thêm gắn bó với ngân hàng.