CMC Telecom mang đến giải pháp công nghệ toàn diện cho kỷ nguyên mới tại iTECH EXPO 2024

Trong iTECH EXPO 2024, CMC Telecom định vị là Nhà cung cấp Dịch vụ Toàn diện - CSP (Comprehensive Service Provider) mang đến cho khách hàng các giải pháp công nghệ tiên tiến với 5 nhóm dịch vụ chủ lực: Connectivity & Internet, Data Center, Cloud, Cyber Security và Managed Services.



Gian hàng Gian hàng của CMC Telecom với thông điệp "SecureInfra - SafeCloud"

Tại đây, CMC Telecom đặc biệt tập trung giới thiệu dịch vụ Điện toán đám mây CMC Cloud và giải pháp bảo mật CMC Security Managed Service, nhận được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp và tổ chức tham dự.

Chuyên gia của CMC Telecom tư vấn các giải pháp cho khách hàng tham gia diễn đàn iTECH EXPO 2024

CMC Cloud được phát triển từ năm 2017, hiện đang phục vụ hơn 10 ngàn khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi số và được đánh giá là Cloud nội địa có hiệu năng cao và ổn định nhất. Được xây dựng trên cơ sở OpenStack và cập nhật lên thế hệ thứ 2 với kiến trúc Cloud Native. Với những ưu điểm vượt trội, CMC Cloud mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi thế cạnh tranh.



Bên cạnh đó Managed Security Services của CMC Telecom cũng thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp tham dự. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các doanh nghiệp ngày càng đối mặt với nguy cơ cao bị tấn công mạng tinh vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nắm bắt được điều này, CMC Telecom đã tập trung phát triển giải pháp Managed Security Services với đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin dày dặn kinh nghiệm am hiểu sâu sắc về các nền tảng bảo mật hàng đầu, có thể đảm nhận vận hành hỗ trợ mọi hệ thống an toàn thông tin, giúp bảo vệ hệ thống thông tin của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa.

Khách hàng tham quan gian hàng của CMC Telecom tại diễn đàn iTECH EXPO 2024

Với thông điệp "SecureInfra - SafeCloud", CMC Telecom đem đến cho khách tham quan 5 trụ cột công nghệ toàn diện và tối ưu. Sự tham gia của CMC Telecom tại iTECH EXPO 2024 khẳng định bước chuyển mình trở thành một CSP (Comprehensive Service Provider), nhà cung cấp Dịch vụ Toàn diện trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Chủ đề "Công nghệ mới cho kỷ nguyên mới", iTECH EXPO 2024 quy tụ các chuyên gia, nhà cung cấp, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới với các xu hướng công nghệ mới, các sản phẩm, giải pháp thông minh, có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, hướng đến kỷ nguyên bền vững. Triển lãm thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan với hơn 500 gian hàng, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.