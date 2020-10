Có 1 tỉ đồng mua nhà ở đâu tại Bình Dương thời điểm này?

Nguồn cung căn hộ mới đổ bộ Bình Dương, nhà 1 tỷ đồng vẫn khan hiếm

Thời gian gần đây, nếu Tp.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ thì Bình Dương lại đang nổi lên là khu vực chiếm ưu thế về nguồn cung mới. Loạt dự án như Bcons Garden, Bcons Green View, New Galaxy, The Emerald Golf View, C- Sky View, Phú Đông Sky Garden, Bcons Miền Đông, Phúc Đạt Tower, Bcons Bee, Happy One Central… đang đổ bộ thị trường Bình Dương cùng một lúc với các thông tin dự án "manh nha" ra thị trường.

Thế nhưng, giữa loạt nguồn cung mới để tìm dự án có giá trên dưới 1 tỉ, thậm chí ở ngưỡng 1.5 tỉ đồng cũng khá khó khăn ở khu vực này. Hầu hết các dự án tại đây hiện đã ở ngưỡng từ 2 tỉ đến gần 3 tỉ đồng/căn (tuỳ dự án). Đặc biệt, tại khu vực Dĩ An có lợi thế giáp ranh các Q.Thủ Đức, Q.9 của Tp.HCM thì việc tìm kiếm căn hộ giá mềm ở thời điểm này không còn dễ dàng như 2-3 năm về trước.

Tại thị trường Bình Dương hiện cũng khá hiếm căn hộ giá trên dưới 1.5 tỉ đồng/căn so với 2-3 năm về trước

Hiện, tại khu vực Dĩ An chỉ còn xuất hiện một số dự án ở ngưỡng giá từ trên 1 tỉ đến 1.5 tỉ đồng. Chẳng hạn, theo thông tin từ Bcons, trong tháng 10/2020 tới sẽ ra mắt dự án Bcons Plaza có quy mô 1.285 căn hộ, dự án này sẽ có giá trên dưới 1.5 tỉ đồng/căn.

Hay trước đó, Bcons Bee chào giá ra thị trường từ từ 1,25 tỉ đồng đến hơn 1,5 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ cho diện tích từ 32-74m2. Như vậy, đây cũng được xem là dự án còn ở ngưỡng giá mềm của khu vực TX.Dĩ An, Bình Dương. Hay, một dự án án khác là Phú Đông Sky Garden "manh nha" thông tin với giá dự kiến khoảng trên dưới 2 tỉ đồng, cũng được xem là mức giá còn dễ chịu tại khu vực này so với nhiều dự án khác.

Trong khi đó, tại khu vực xa hơn là Thuận An, một số dự án mới "manh nha" thông tin ra thị trường nhưng mặt bằng giá cũng đã khá cao. Chẳng hạn dự án Emerald Golf View có giá dự kiến khoảng trên 40 triệu đồng/m2, hay Opal Skyline chào giá cũng gần 40 triệu đồng/m2… tìm hiểu được biết, một dự án chào thị trường tại Thủ Dầu Một và Thuận An có mức giá khá "chát", nếu như tính VAT có dự án lên đến gần 45 triệu đồng/m2.

Ghi nhận cho thấy, một số dự án căn hộ còn mức giá mềm tại thị trường Bình Dương chủ yếu rơi vào các dự án linh hoạt được diện tích căn hộ, trong đó phần lớn có căn hộ diện tích nhỏ. Những căn hộ này đáp ứng nhu cầu của những gia đình trẻ hoặc đối tượng khách hàng độc thân ở thực hoặc đầu tư trong dài hạn.

Chọn mua căn hộ nào khi có 1 tỷ đồng trong tay?

Việc khan hiếm nguồn cung giá mềm cũng khẳng định cho điều, có 1 tỉ đồng trong tay khó mua BĐS nếu không sử dụng vốn vay ngân hàng. Trong khi đó, đa số người trẻ hiện nay thường có tích cóp không nhiều, đa phần là có được số tiền trên dưới 1 tỉ đồng, bao gồm cả tích lũy và hỗ trợ từ người thân.

Theo những người trong cuộc, nếu có khoảng 1 tỉ đồng trong tay thì hiện nay chỉ có phân khúc căn hộ (hình thành trong tương lai) là lựa chọn hợp lý kể cả mua ở và đầu tư. Ở phân khúc đất nền hay nhà phố sẽ dễ bị ngợp nếu có tài chính tầm này và vay thêm ngân hàng. Bởi hầu hết đất nền kể cả ở ven Tp.HCM và các tỉnh lân cận giá đã ở ngưỡng khá cao, chưa kể phải bỏ tiền một lần khi chọn mua.

Còn với căn hộ hình thành trong tương lai, nếu đầu tư thì NĐT có 1 tỉ đồng đóng theo giai đoạn đến khi hết số tiền này, rao bán chênh, lúc đó có thể lời 100-200 triệu đồng. Đó cũng là một cơ hội đầu tư.



Với nhu cầu ở thực thì tìm kiếm các căn hộ có giá trên dưới 1.5 tỉ đồng hay ở ngưỡng 2 tỉ đồng là phù hợp với những người có tài chính sẵn khoảng 1 tỉ đồng. Vì khi đó, mức vay ngân hàng chỉ dao động ở ngưỡng 500-700 triệu đồng, phù hợp với những gia đình có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/tháng.

Theo một doanh nghiệp BĐS, hiện nay có những dự án căn hộ hình thành trong tương lai giãn lịch thanh toán thì chỉ cần số tiền 500 triệu đến 1 tỉ là có thể vào thị trường tốt. Chẳng hạn, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, người mua đóng khoảng 20-30% giá trị căn hộ (khoảng 500-600 triệu đồng, tùy dự án) thì nếu bán ra NĐT cũng có thể lời tầm 100 triệu đồng. Còn người mua thực nếu có thu nhập ổn định, khá tốt thì cũng không quá lo lắng vì nhiều dự án hiện nay tại Bình Dương có lịch thanh toán khá "dễ thở".

Tuy vậy, với người mua thực, một số người trong cuộc cũng đưa lời khuyên, chỉ nên dành tối đa 50% thu nhập để trả nợ cho căn nhà và vay thì cũng chỉ nên vay tối đa 50% giá trị căn nhà, không nên vay quá dễ bị ngợp. Đặc biệt, trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua nhà cũng bị ảnh hưởng thu nhập, tốt nhất nên cố gắng hạn chế vay càng ít càng tốt.

Ghi nhận cho thấy, hiện nay nhiều người trẻ (mua ở thực) luôn khát khao có được căn nhà ở chốn đô thị. Nhu cầu về căn hộ có giá trên dưới 1 tỉ đồng, hay 1.5 tỉ đồng vẫn còn rất lớn nhưng nguồn cung và giá ở ngưỡng giá này đang dần thu hẹp. Những doanh nghiệp đang làm được căn hộ ở ngưỡng giá này được xem là "hàng hiếm" trên thị trường BĐS hiện nay.

Thế nhưng, trong giai đoạn sắp tới, khi mà tìm kiếm quỹ đất khó khăn do giá cả ngày càng tăng cao thì khả năng sở hữu nhà ở của bộ phận khách hàng trẻ hay đối tượng công nhân, lao động sẽ là bài toán đặt ra cho thị trường BĐS.