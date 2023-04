Có 3 tỷ đồng trong tay vẫn không mua nổi chung cư nội đô Hà Nội

3 tỷ đồng không mua nổi chung cư

Đầu năm 2023, chị Đào (Hoài Đức) quyết định tìm mua một căn chung cư 2 phòng ngủ, mức giá từ 2,5 - 3 tỷ đồng ở khu vực nội thành Hà Nội vì con trai chị đến tuổi đi học. Với tầm tài chính này, chị Đào tự tin là gia đình ba người đã có được một nơi an cư giữa lòng thủ đô.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, mặc dù vợ chồng chị Đào ra sức tìm kiếm cũng như nhờ người quen hay kể cả tìm đến môi giới để tìm dự án phù hợp, thì câu trả lời họ nhận được vẫn là “ Dưới 3 tỷ đồng thì khó mua chung cư ở quận nội thành Hà Nội lắm”.

Tương tự chị Đào, gia đình anh Toàn (Bắc Giang) cũng đang hoang mang vì có 3 tỷ đồng trong tay vẫn không mua nổi nhà ở khu vực nội đô Hà Nội. “Nhà dưới 3 tỷ đồng ở nội thành chỉ chủ yếu là chung cư mini không có sổ đỏ, căn hộ tập thể đã xuống cấp hay nhà trong ngõ nhỏ chứ dự án mới hầu như không có tầm giá này”, anh Toàn nói.

Nhà dưới 3 tỷ đồng ở nội thành Hà Nội chủ yếu là chung cư cũ hay chung cư mini. (Ảnh: Lộc Liên)

Khảo sát thực tế, hiện tại, nhiều dự án chung cư mở bán ở các quận nội thành như Đống Đa đang có mức giá từ 75 - 90 triệu đồng/m2, tiêu biểu như dự án Green Diamond đang chào bán trên các sàn môi giới ở mức 73 – 85 triệu đồng/m2, Lancaster Luminaire dao động từ 60 – 86 triệu đồng/m2, Hateco Laroma được chào bán ở mức 70 – 88 triệu đồng/m2, nghĩa là để mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 90m2, gia đình chị Đào hay anh Toàn phải bỏ ra ít nhất gần 7 tỷ đồng, gấp đôi số tiền họ đang dự kiến.

Di chuyển ra xa trung tâm hơn, các dự án chung cư thương mại ở khu vực Thanh Xuân, Hà Đông đang được chào bán ở mức 35 – 80 triệu đồng/m2. Còn tại quận Cầu Giấy, các dự án đang mở bán như Discovery Complex, Summit Trần Duy Hưng, Epic Tower đang có giá bán từ 48 – 85 triệu đồng/m2. Với mức giá này, chị Đào hay anh Toàn cũng cần bỏ ra trên 3 tỷ đồng thì mới mua được căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 90m2.

Giá chung cư các quận nội thành Hà Nội ngày càng cao, khiến người mua chật vật dù có tới 3 tỷ đồng trong tay. (Ảnh: Lộc Liên)

“Trước đây tôi cứ nghĩ tầm 3 tỷ đồng là mua được căn nhà ở thương mại phù hợp rồi, giờ với số tiền này muốn mua chung cư ở nội thành Hà Nội đúng là quá chật vật”, chị Đào than thở.

Giá chung cư không ngừng tăng

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó tổng giám đốc trang batdongsan cho biết, mặt bằng giá chung cư Hà Nội vẫn tăng đều ở các phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Với căn hộ thứ cấp, dữ liệu cho thấy giá rao bán không ngừng tăng.

Với mức độ tăng này, một căn hộ "bình dân" ở Hà Nội có giá khoảng 2 tỷ đồng, sau 1 năm, tăng bình quân khoảng 280 triệu. Còn một căn hộ trung cấp có giá 50 triệu đồng mỗi m2 thì sẽ tăng khoảng 500 triệu đồng nếu diện tích 100 m2...

Trong khi đó, một số CEO của doanh nghiệp bất động sản cho rằng, nguồn cung mới thị trường thời gian qua chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp với giá sơ cấp khoảng 60 -70 triệu đồng trở lên. Ngay nhiều dự án vùng ven cũng bị đẩy lên 50 - 60 triệu đồng/m2. Do đó, với mức tài chính 3 - 4 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ sơ cấp hiện nay cũng khá chật vật.

Nguồn cung hạn chế, giá nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, thời gian dự án kéo dài do tắc pháp lý khiến giá chung cư Hà Nội liên tục tăng. (Ảnh: Lộc Liên)

Các chuyên gia nhận định, có nhiều lý do khiến giá bán chung cư thời gian qua tăng như nguồn cung hạn chế, giá nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, thời gian dự án kéo dài do tắc pháp lý... Do đó, trong thời gian tới giá căn hộ chung cư rất khó giảm và sẽ tiếp tục neo cao, thậm chí liên tiếp lập mặt bằng giá mới.

Trao đổi với Tiền Phong, một chuyên gia bất động sản dự báo, trong năm 2023, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội sẽ có khả năng tiếp tục tăng trung bình từ 3 - 8%, trong đó giá chung cư cao cấp tăng trưởng nhiều nhất.

Cũng theo vị chuyên gia này, những người trước đây chỉ có thói quen đầu tư, đầu cơ đang cơ cấu lại danh mục đầu tư, tìm kiếm những sản phẩm có khả năng đem lại dòng tiền ngay. Do đó, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng từ nhà phố, đất nền sang đầu tư căn hộ để thu lợi nhuận tốt hơn từ việc cho thuê.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng có nhu cầu mua nhà để cho con cái mai sau (ra trường, kết hôn..), họ mong muốn vừa tích sản, vừa cho thuê tạo ra dòng tiền...