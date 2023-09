Có 4 nhà máy ở Bình Dương, 10.000 lao động, DN FDI xuất khẩu gỗ lớn nhất Việt Nam gặp khó, lợi nhuận từ nghìn tỷ rớt còn chưa đầy 200 tỷ

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ luôn nằm trong số các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,19 tỷ USD, giảm mạnh 26,4% (tương ứng giảm 2,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 7 Việt Nam.

Trong 7 tháng qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với 3,88 tỷ USD, giảm mạnh 30% và chiếm 54% trong tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Một trong những công ty xuất khẩu gỗ lớn nhất cả nước là Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture) thành lập năm 2008 với 100% vốn đầu tư của Mỹ, trụ sở chính công ty ở tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ của công ty từ tháng 10/2015 là 157,6 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Gỗ Việt, Wanek là doanh nghiệp giá trị xuất khẩu gỗ lớn nhất năm 2021 đạt trên 400 triệu USD, đứng thứ 2 là công ty TNHH Timberland đạt trên 250 triệu USD và đứng ở vị trí thứ 3 là Công ty TNHH Hào Hưng đạt trên 230 triệu USD.

Theo giới thiệu, Wanek là công ty then chốt trong chuỗi cung ứng sản xuất mặt hàng nội thất lớn nhất trên thế giới, có mạng lưới cung ứng trên 123 công ty.

Được biết, công ty mẹ của Wanek là Ashley Furniture Industries, công ty sản xuất và bán lẻ đồ nội thất của Mỹ. Ashley Furniture Industries thành lập năm 1945, thuộc sở hữu của hai cha con Ronald Wanek và Todd Wanek. Ashley Furniture Industries lọt top 43 công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ năm 2022 theo danh sách của Forbes. Doanh thu của công ty trong năm vừa rồi đạt 10,3 tỷ USD.

Hiện nay, Wanek có 4 nhà máy tại tỉnh Bình Dương với quy mô hơn 10.000 nhân viên. Tổng giám đốc của công ty hiện tại là ông Lien Andrew Michael.

Theo số liệu chúng tôi có được, các năm trước, doanh thu của Wanek lớn vượt trội so với các doanh nghiệp ngành gỗ khác nhưng đã giảm mạnh trong 3 năm gần đây.

Năm 2018, doanh thu của Wanek lên tới hơn 18.000 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần doanh thu của các doanh nghiệp gỗ khác như Gỗ An Cường (4.400 tỷ) và Nitori Furniture Vietnam (4.000 tỷ). Sau đó, doanh thu của Wanek liên tục giảm từ năm 2020 đến nay với mức giảm mỗi năm trên 10%. Năm 2022, doanh thu đạt 8.658 tỷ đồng, giảm hơn 36% so với năm 2021. Tuy giảm mạnh nhưng doanh thu của Wanek vẫn lớn gấp đôi so với Gỗ An Cường.

Tương tự doanh thu thì lợi nhuận sau thuế của Wanek cũng đã giảm liên tiếp 3 năm. Đặc biệt, trong năm 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh từ mức hơn 1.000 tỷ đồng của năm 2020 xuống chỉ còn 173 tỷ đồng, giảm tới 84%. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm tiếp 8% xuống 159 tỷ đồng. Dù doanh thu cao gấp đôi, nhưng lợi nhuận năm vừa rồi của Wanek chỉ bằng khoảng 1/4 của Gỗ An Cường (616 tỷ đồng).