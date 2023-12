Có bắt buộc đổi bằng lái xe sang loại thẻ PET ngay?

Chia sẻ trên báo chí, ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay chưa có quy định bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ PET.

Theo ông Thống, hiện có hơn 22 triệu giấy phép lái xe máy bìa giấy được cấp trước 1/7/2012. Các giấy phép lái xe này không cập nhật số chứng minh nhân dân hay nếu có chỉ là chứng minh nhân dân 9 số, nhiều giấy phép lái xe không có ngày tháng năm sinh hay có năm sinh nhưng không có ngày, tháng sinh. Do đó, dữ liệu này chưa cập nhật được lên ứng dụng VNeID.

Chính phủ muốn hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy phép lái xe bìa giấy đã cấp lâu nên mới có chủ trương đưa vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng. Hiện dự luật đang trong quá trình xây dựng, dự kiến kỳ họp tới mới trình Quốc hội xem xét.

Nếu được Quốc hội đồng ý, sang năm 2024 mới thông qua và tiếp đó Chính phủ sẽ phải nghiên cứu để quy định lộ trình đổi. Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đổi ngay giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ nhựa.

Còn đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) - cho biết tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn dù là loại nào đều có giá trị sử dụng.

Ông nhấn mạnh người dân không cần lo ngại việc dùng giấy phép lái xe loại bìa giấy cũ cấp từ 2012 - 2013 sẽ bị phạt. Việc cấp đổi giấy phép lái xe sang loại PET mới đang được nêu trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các cơ quan đang phối hợp xây dựng lộ trình để thông qua.

Thủ tục đổi GPLX mẫu cũ sang thẻ nhựa PET

Để đổi GPLX mẫu cũ dạng bìa giấy sang dạng thẻ PET, người dân cần thực hiện 4 bước sau:

- Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe;

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe trừ người có GPLX hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn;

+ Bản sao GPLX, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn

- Gửi hồ sơ đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải theo hình thức trực tiếp hoặc kê khai trực tuyến

- Đến chụp hình và nộp lệ phí

- Nhận giấy hẹn và đến lấy GPLX mới theo ngày hẹn trên giấy hẹn.

Hiện tại, lệ phí để cấp mới GPLX, cả quốc gia và quốc tế, là 135.000 đồng theo quy định của Thông tư 188/2016/TT-BTC.