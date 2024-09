Cô chú lái đò KDL Tràng An khiến netizen phát "cuồng" khi xem sao kê: "Phải đi Tràng An thật nhiều thôi"

Sau khi nội dung sao kê về những khoản đóng góp, ủng hộ bà con khắc phục thiên tai do bão Yagi gây ra được công khai, khắp MXH không ngừng rần rần khi rất nhiều sự việc được phát hiện. Không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều những nội dung ủng hộ gây bức xúc, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những thông tin vô cùng ấm lòng.

Điển hình phải kể đến nội dung ủng hộ của cô chú thuộc tập thể lái đò KDL Tràng An (Ninh Bình). Giữa những nội dung sao kê "phông bạt" của nhiều người nổi tiếng, cư dân mạng phát hiện ra một tập thể có tấm lòng vô cùng lớn. Đó là nội dung "Tập thể lái đò KDL Tràng An ủng hộ đồng bào" với số tiền 300 triệu đồng.

Tập thể lái đò KDL Tràng An đã gửi 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở (Ảnh: baobinhduong)

Sau khi được lan truyền trên mạng nxã hội, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lòng cảm kích và yêu mến đối với các cô chú, anh chị thuộc tập thể lái đò KDL Tràng An (Ninh Bình). Nhiều người vô cùng thích thú và cho rằng các cô chú, anh chị là những người "nói ít, làm nhiều" chứ không như những nội dung ủng hộ theo kiểu "làm màu", "phông bạt" đang gây tranh cãi. Cùng với đó, cư dân mạng rủ nhau đến Tràng An nhiều hơn nữa để ủng hộ các cô chú, anh chị lái đò ở đây.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Sau lũ sẽ đến Tràng An du lịch.

- Thế này phải đi Tràng An thật nhiều thôi.

- Cô chú đỉnh quá ạ.

- Ủng hộ tiền mặt rồi còn lên tận nơi cứu trợ nữa, quá đỉnh. Nhất định phải đi Tràng An 1 lần.

- Ôi các cô chú lái đò ở Ninh Bình, yêu quá.

Hình ảnh các cô, các chị lái đò ở Tràng An (Ninh Bình) (Ảnh: baoninhbinh)

Từ lâu, hình ảnh người lái đò đã trở nên quen thuộc đối với du khách khi đến khu du lịch Tràng An (Ninh Bình). Không chỉ là một công việc mưu sinh, những người lái đò còn giống như những "sứ giả" truyền tải những câu chuyện di sản một cách mộc mạc, hồn hậu nhất đến với du khách. Ngồi trên thuyền, du khách được đi qua từng nơi của danh thắng, nghe những câu chuyện thật bình dị từ những người lái đò.

Những người lái đò giống như những "sứ giả" (Ảnh: Phương Thảo)

Cùng với nội dung ủng hộ đang được yêu thích của tập thể lái đò KDL Tràng An, trước đó, dân tình cũng bày tỏ sự yêu thích, ngưỡng mộ trước việc KDL Tràng An, Bái Đính và Tam Chúc muốn mua lại cây xanh gãy đổ do bão Yagi để tái sinh và tạo cảnh quan.