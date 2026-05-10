Có đất ở quê vẫn được mua nhà ở xã hội Hà Nội?

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP mang lại nhiều điểm mới tích cực, giúp nới lỏng các rào cản về điều kiện và thủ tục để người thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội. Điều này mở ra cơ hội cho những lao động có hộ khẩu, có đất ở tỉnh khác, nhưng có nhu cầu mua nhà ở xã hội ở Hà Nội.

Cụ thể, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Quyết, có hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, đã gửi thắc mắc tới Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) hỏi vợ chồng anh đã có đất tại quê. Tuy nhiên sổ đỏ trên đất không có tài sản gắn liền với đất, vậy trường hợp này có đủ điều kiện về tiêu chí xác định điều kiện chưa có nhà ở không?

Trả lời câu hỏi này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, để được mua nhà ở xã hội thì người dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập) theo quy định.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023, để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó.

Đồng thời, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu...

Ngoài ra, tại Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định điều kiện về nhà ở như sau:

Một là, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định là không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận về điều kiện nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội xác nhận theo quy định tại khoản này”.

Hai là, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m² sàn/người. Diện tích nhà ở bình quân đầu người quy định tại khoản này được xác định trên cơ sở bao gồm: người đứng đơn, vợ (chồng) của người đó, cha, mẹ (nếu có) và các con của người đó (nếu có) đăng ký thường trú tại căn nhà đó.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định tại khoản này.

"Như vậy, trường hợp công dân (và vợ hoặc chồng của công dân) không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thì đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội", Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kết luận.