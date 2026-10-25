Cô dâu của Quân A.P là ai?

Trong tập phát sóng tối 23/10 của Running Man Vietnam, câu chuyện đón dâu của Tám Quân - Quân A.P trở thành một trong những tình tiết thu hút sự chú ý. Trước đó, qua loạt trailer, nam ca sĩ liên tục nhắc đến hôn lễ nhưng vẫn giữ kín danh tính cô dâu, thậm chí chỉ gọi người này là “cô em”, càng khiến khán giả tò mò về danh tính nửa kia.

Đến cuối tập, khi Quân A.P hối thúc "gia tộc R" đi đón dâu, Trấn Thành cũng không giấu được sự hiếu kỳ và liên tục hỏi về danh tính người sẽ sánh đôi cùng Tám Quân. Ngay sau đó, "chủ hôn" Lê Nhân xuất hiện bên cạnh một cô gái diện áo dài hồng, đội khăn voan và che kín mặt. Một chi tiết khác nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng là tên cô dâu được viết tắt bằng chữ “K” trong lễ thành hôn. Kết hợp với vóc dáng và góc nghiêng của nhân vật, nhiều khán giả lập tức nhắc đến Lê Khanh. Ngay lặp tức, thông tin về Lê Khanh được nhiều người tò mò.

Clip: Lê Khanh xuất hiện với "danh phận" là cô dâu của Quân A.P trong Running Man Vietnam

Lê Khanh diện đồ cô dâu xuất hiện trong đám cưới của Quân A.P ở Running Man Vietnam

Theo những thông tin được chia sẻ, Lê Khanh sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Cô có thời gian học chung cấp 2, cấp 3 với Quân A.P. Chuyện tình cản hai đã bắt đầu từ mối quan hệ "gà bông". Quân A.P từng kể về nụ hôn đầu vào năm lớp 9, đến năm lớp 12, anh dành dụm tiền tiêu vặt trong vài tháng để mua tặng bạn gái một thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Quân A.P và Lê Khanh đã ở bên nhau từ năm 2012, khi trở thành người nổi tiếng thì anh kín tiếng và ít chia sẻ về nửa kia hơn

Lê Khanh sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng mảnh mai và phong cách nữ tính. Dù không hoạt động trong showbiz với tư cách nghệ sĩ, Lê Khanh vẫn nhận được sự quan tâm nhất định trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô có gần 100 nghìn người theo dõi, nhiều bài đăng thu hút lượt tương tác cao. Gần đây, Lê Khanh còn xuất hiện trong một số sự kiện với vai trò KOL. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài, tận hưởng cuộc sống khá thoải mái.

Lê Khanh cũng có lượng người theo dõi khủng trên MXH

Vợ Quân A.P sở hữu nhan sắc và vóc dáng ấn tượng

Cả hai còn được công chúng nhận xét rất có tướng phu thê

Trước đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện những đồn đoán về việc Lê Khanh và Quân A.P đã đăng ký kết hôn và có con đầu lòng. Cả hai cũng từng bị bắt gặp cùng ra vào một ngôi nhà ở Hà Nội. Bên trong tổ ấm của Quân A.P và Lê Khanh còn thường xuyên xuất hiện một em bé.

Clip: Bắt gặp Quân A.P và Lê Khanh đã về chung nhà, có nhóc tỳ đầu lòng (Nguồn: Đi soi sao đi)

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Từ những bản cover thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, anh dần tạo dấu ấn riêng với loạt ca khúc được khán giả đón nhận như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng và Bông Hoa Đẹp Nhất. Gần đây, Quân A.P được yêu thích khi tham gia với vai trò cast chính trong Running Man Vietnam.

Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ từng chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn khi được hỏi về việc giấu kín hay công khai người yêu. Anh cho biết: “Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được”.

Quân A.P và Lê Khanh lộ hint nghi sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay.

Một số hình ảnh tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên MXH

Cặp đôi đã sang Châu Âu chụp ảnh cưới sau 14 năm bên nhau

Ảnh: FBNV