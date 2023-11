Cô dâu Doãn Hải My thay tới 4 bộ váy cưới khác nhau, layout nào cũng xinh miễn chê

Sau phần lễ, Doãn Hải My diện một thiết kế voan tầng trễ vai in hoạ tiết hoa chìm của Calla Bridal, khoe trọn phần xương quai xanh gợi cảm, cuốn hút. Thiết kế này gây ấn tượng với người nhìn nhờ những phụ kiện đi kèm như choker, găng tay phối ren ton sur ton để thêm phần điệu đà, nữ tính. So với layout thứ 2, cô nàng vẫn giữ nguyên kiểu tóc búi gọn, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo. Nàng dâu mới cũng ghi điểm với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ trong mọi khung hình