Cổ đông Kido (KDC) sắp được chia trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 50%

HĐQT Tập đoàn Kido (KDC) vừa thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2023 và bắt đầu chi trả từ ngày 6/4/2023.



Trên thị trường, thị giá KDC năm qua duy trì khá tốt bất chấp thị trường chung biến động, dao động trong vùng 60.000-65.000 đồng/cp. Hiện, KDC đang dừng tại mức 61.200 đồng/cp, thanh khoản ổn định.

Ngoài ra, tại Đại hội bất thường cuối năm 2022, KDC cũng đã thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho đối tác ngoại, đặc biệt hé lộ chiến lược liên doanh với tập đoàn đa quốc gia lớn sắp tới. Theo đó, Công ty sẽ bán hết cổ phiếu quỹ hiện tại cho đối tác ngoại, và mua lại 10 triệu cổ phiếu sau đó.

Với đối tác chiến lược mua cổ phiếu quỹ là Tập đoàn đa quốc gia, KDC kỳ vọng không chỉ bán thêm được sản phẩm trong nước mà còn mang được sản phẩm ra thị trường quốc tế. Trong đó, đối tác mua cổ phiếu quỹ Kido không phải là quỹ đầu tư, mà là công ty tập đoàn đa quốc gia lớn, họ sẽ cùng KDC tham gia sản xuất, hợp tác để đưa sản phẩm đi các nước cũng như liên kết mở rộng các điểm phân phối trong nước hiện tại. Kido cũng thêm được mặt hàng bán trong hệ thống Công ty.

Về kinh doanh, luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần 12.519 tỷ đồng, tăng 19,3% lên mức đỉnh, lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, giảm 42,7%. KDC giải trình, biến động của của thị trường đã tác động lên chi phí doanh nghiệp, dẫn đến kết quả kém sắc trong quý 4/2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KDC đạt hơn 14.035 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm. Hàng tồn kho giảm 11% so với đầu năm, đạt giá trị hơn 2.213 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn của KDC đạt 4.168 tỷ, tăng 19% so với đầu năm. Nợ vay dài hạn giảm 24,7% từ hơn 997 tỷ đồng (đầu năm) còn hơn 751 tỷ đồng.