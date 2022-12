Cổ đông lớn của Dược phẩm OPC (OPC) vừa thoái bớt hơn 7% vốn với giá cao “chót vót”

Quỹ đầu tư Cơ hội PVI (POF) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 4,77 triệu cổ phiếu, tương đương 7,4% vốn của CTCP Dược phẩm OPC (mã OPC) trong ngày 21/12 nhằm giảm tỷ trọng đầu tư. Sau giao dịch POF đã giảm sở hữu tại Dược phẩm OPC từ 15,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,8%) xuống còn 11,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,38%) và vẫn là cổ đông lớn của doanh nghiệp dược phẩm này.



Giao dịch bán ra của POF được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá trị gần 142 tỷ đồng, tương ứng giá thỏa thuận bình quân khoảng 29.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 14% so với thị giá OPC trên thị trường đóng cửa ngày diễn ra giao dịch, thậm chí còn vượt cả mức đỉnh cao nhất cổ phiếu này từng đạt được (tính theo giá điều chỉnh).

Phiên 21/12 cũng chứng kiến cú “quay xe” bất ngờ của cổ phiếu này sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng đáy 2 năm. Hiện, thị giá OPC đang dừng ở mức 26.700 đồng/cổ phiếu, tăng gần 15% so với hồi đầu tháng 12 nhưng còn thấp hơn khoảng 9% so với đỉnh đạt được vào cuối tháng 7. Tạm tính tại mức thị giá này, vốn hóa của Dược phẩm OPC đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Dược phẩm OPC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 278 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi ròng thu về hơn 37 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trưởng trong khi doanh thu sụt giảm chủ yếu nhờ Công ty Con - Dược phẩm TW25 thoát lỗ và hoạt động tài chính ghi nhận kết quả khả quan do trả hết nợ vay đồng thời tăng tiền tiết kiệm có kỳ hạn.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược phẩm OPC ghi nhận đạt gần 873 tỷ đồng, tăng 13,2% so với 9 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 23%.

Năm 2022, Dược phẩm OPC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 177 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp dược phẩm này đã hoàn thành hơn 65% kế hoạch doanh thu năm và 76% kế hoạch lợi nhuận.