Cổ đông một doanh nghiệp bất động sản "ngậm ngùi" nhìn giá cổ phiếu xuống đáy lịch sử giữa lúc thị trường chung tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch cuối tháng 11 đầy khởi sắc khi chỉ số chính hồi phục gần 2% dưới đà dẫn dắt của nhóm Bluechips, đồng thời dòng vốn ngoại quay trở lại giải ngân mua cổ phiếu sau một quãng dài xả hàng ồ ạt. VN-Index thành công trở lại trên ngưỡng 1.250 điểm song thanh khoản ảm đạm vẫn là điểm trừ cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự sẵn sàng.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu lớn thăng hoa, cổ đông tại một doanh nghiệp bất động sản lại ngậm ngùi nhìn giá cổ phiếu trôi về đáy. Cụ thể, mã TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đóng cửa phiên 29/11 tại 2.250 đồng/cp - đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Đây là mức giá thấp nhất kẻ từ khi cổ phiếu này lên sàn chứng khoán. Tính từ đầu năm 2024 tới nay, thị giá TDH bốc hơi 52%. Còn nếu xét từ vùng đỉnh giá thiết lập hồi tháng 9/2021 tới nay, cổ phiếu TDH đã bay hơn 85% giá trị, vốn hóa thị trường giảm xuống chỉ còn hơn 253 tỷ đồng.

Biến động nhân sự thượng tầng, lỗ luỹ kế gần 800 tỷ

Cổ phiếu TDH có diễn biến tiêu cực trong bối cảnh Thuduc House công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Nguyễn Hải Long – Tổng Giám đốc Công ty đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Thời gian từ nhiệm do Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định. Ông Long vừa được bầu vào vị trí này từ giữa tháng 4/2024 thay cho ông Đàm Mạnh Cường từ nhiệm với lý do “tự thấy không đáp ứng tiêu chí của HĐQT mới”.

Sau khi ông Long từ nhiệm, sẽ không còn thành viên nào trong Ban giám đốc công ty. Bà Văn Thị Huệ - Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký Hội đồng quản trị cũng đã bị miễn nhiệm vào tháng 6 trước đó.

Từ năm 2022 tới nay, bộ máy quản lý của Thuduc House liên tục có sự biến động, trong đó nhiều lãnh đạo vướng vào vòng lao lý, thâm chí có tới 3 lần thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cập nhật mới nhất, HĐQT Thuduc House vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hải Long kể từ ngày 29/11/2024, đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Liên giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty kể từ ngày 29/11/2024 cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020 - 2025) hoặc có quyết định khác thay thế. Được biết, bà Trần Thị Liên có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế.

Về tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của Thuduc House kém khả quan, với doanh thu thuần giảm 55% so với cùng xuống còn gần 37 tỷ đồng. Kết quá, công ty lỗ sau thuế gần 4 tỷ sau 9 tháng, nâng tổng lỗ luỹ kế tính tới 30/9/2024 lên 755 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, tài sản Thuduc House hiện chưa tới 983 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu và hàng tồn kho. Vốn chủ sở hữu còn 372 tỷ đồng. Gần đây, Thuduc House đã nhận được quyết định của Cục thuế TP HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty với số tiền hơn 91 tỷ đồng.