Ngày 5/1/2024 tới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng.



Trong tháng 10 vừa qua, Sabeco vừa hoàn tất phát hành hơn 641,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, nâng lượng cổ phiếu đang lưu hành lên hơn 1,28 tỷ đơn vị. Như vậy, ước tính Sabeco sẽ cần chi 1.920 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/2/2024 (tức 28 Tết Âm lịch).

Trước đó, Sabeco đã chi tổng cộng 3.270 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo 3 đợt, tổng tỷ lệ 50%, qua đó hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Bước sang năm 2023, Sabeco lên kế hoạch mức chi trả cổ tức là 35% (3.500 đồng/cp).

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023 Sabeco ghi nhận doanh thu 7.414 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán bia giảm 11,5%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Sabeco đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu 21.940 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.170 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 3 quý công ty đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường, chốt phiên 6/12, thị giá SAB đạt 65.200 đồng/cp.