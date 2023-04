Cổ đông Tập đoàn PAN sắp được nhận 1 tạ gạo và 12 chai nước mắm thượng hạng

Ghi nhận trên Website Công ty, CTCP Tập đoàn PAN (The PAN Group, mã chứng khoán: PAN) đã thông báo về chương trình tặng quà cho cổ đông nhằm tri ân nhân dịp Đại hội cổ đông 2023.

Theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VSD ngày 24/3/2023, cổ đông là cá nhân và tổ chức nắm giữ từ 25.000 cổ phiếu PAN trở lên sẽ được tặng quà 100 kg gạo Vinaseed và 12 chai nước mắm thượng hạng 584 Nha Trang.

Cổ đông cần điền đầy đủ theo bản đăng ký và quà tặng sẽ được The PAN Group giao tận nơi theo địa chỉ đăng ký nhận.

Hồi giữa năm 2021, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc PAN Group từng tuyên bố: "Với phương châm Cổ đông, những người chủ thật sự của công ty, cần được thụ hưởng những sản phẩm của mình, PAN Group sẽ triển khai chương trình quà tặng dành cho những cổ đông nắm giữ từ 25.000 cổ phiếu PAN trở lên".

Theo bà My, đây là những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chất lượng cao của Tập đoàn PAN hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Tấm lòng chân thành đắt hơn mọi giá trị vật chất, PAN hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc thật đặc biệt đến với cổ đông.

Kể từ thời điểm đó, 2023 sẽ là lần thứ 3 cổ đông PAN nhận quà dịp ĐHĐCĐ (hai lần trước vào năm 2021 và 2022).

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu của The PAN Group đạt 13.662 tỷ đồng, tăng 48%. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 774 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 51% so với năm 2021. So với kế hoạch đề ra, PAN đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và sát nút kế hoạch doanh thu với 99%.

Tăng trưởng tốt song trong kỳ đại hội tới, PAN sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc không chia cổ tức năm 2022 nhằm để dành nguồn lực cho các hoạt động cân đối nguồn vốn và đầu tư phát triển trong năm 2023.

Bên cạnh đó, PAN Group dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 15.156 tỷ đồng và lãi ròng 402 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 7,5% so với kết quả năm 2022. Theo PAN, năm 2023 được nhận định tương đối khó khăn, từ điều kiện kinh tế vĩ mô và sự sụt giảm sức cầu tiêu dùng có thể khiến các mảng kinh doanh của PAN gặp nhiều trở ngại. Vậy nên, tập đoàn xây dựng kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng.

Đồng thời năm 2023, nếu Tập đoàn hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty cũng đề xuất với cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ ít nhất là 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, kết phiên 20/4, thị giá PAN đạt 18.400 đồng/cp. Tương ứng, 25.000 cổ phiếu hiện có giá trị thị trường khoảng 500 triệu đồng.