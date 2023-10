Co-founder Nguyễn Thị Thạch Thảo xuất bản sách chia sẻ bí quyết thành công

Và hành trình ấy được khắc hoạ rõ nét trong cuốn sách đầu tay "Vươn tới mặt trời".



Trước khi là người đồng sáng lập GEIN Academy, trong những năm tháng còn là sinh viên, chị Thạch Thảo là Phó Chủ tịch phụ trách nhân sự của tổ chức AIESEC - tổ chức thanh niên lớn nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chị đã thất bại khi không thể gắn kết các thành viên và để họ đi chệch mục tiêu. Trong cuốn sách đầu tay của mình, chị viết rằng người bạn quốc tế lúc bấy giờ đã nói chị không thể lãnh đạo. Vào năm 23 tuổi, chị Thạch Thảo là Giám đốc dự án của một tập đoàn tại Nhật Bản. Thế nhưng, môi trường khác biệt khiến chị không thấy được lộ trình phát triển của mình.

Sau đó, chị trở thành Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster vào năm 26 tuổi. Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster đã từng có thời điểm gặp phải biến cố rất lớn về nhân sự, dòng tiền cạn kiệt. Chị đã hoài nghi về chính bản thân mình, "tại sao mình không thể thành công, tại sao mình không thể lãnh đạo" - chị bộc bạch trong cuốn sách.

Cũng chính là lúc này, chị đã tìm hiểu các công cụ thấu hiểu bản thân MBTI, DISC và đặc biệt là Numerology - tiền thân của Map for Success. Chị sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế bao gồm chứng chỉ Ho’Oponopono Practitioner, MBTI Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Coach, Phương pháp trị liệu Time Line Therapy và Child Development: Behavior and Mental Health của Đại học Stanford, đặc biệt là Undergraduate Diploma in Coaching của Đại học Cambridge. Sau khi tìm hiểu về các chỉ số của công cụ và thấu hiểu chúng, chị đã cùng các cộng sự của mình sáng lập nên GEIN Academy – đơn vị đào tạo life coach, mang đến những giá trị giúp định hướng và phát triển con người. Những công cụ này chính là cách để chị gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực quản lý và đào tạo con người.

Chị Thạch Thảo quan niệm: "Mỗi con người sinh ra là cá thể đặc biệt, với những tính cách không thể trộn lẫn và thay thế. Chúng ta có những điểm mạnh, điểm yếu và chỉ ta mới có thể cảm nhận được rõ nét nhất. Việc hiểu rõ bản thân càng sớm sẽ khiến ta phác họa được bức tranh sự nghiệp càng rõ nét và từ đó cũng đi đến thành công nhanh hơn". Đây cũng chính là bí quyết mà chị Thạch Thảo đã áp dụng trong cuộc đời mình và cũng là bí quyết chị Thạch Thảo áp dụng để giúp chuyển hóa hàng ngàn cuộc đời khác. Tất cả được chị tiết lộ trong cuốn sách "Vươn tới mặt trời".

"Cuốn sách dành cho những người đang tìm kiếm con đường thấu hiểu và khẳng định bản thân." Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt ba phần của cuốn sách, là tâm sức đúc kết lại sau 9 năm miệt mài đi tìm bí quyết thành công và là tất cả công thức chị Thạch Thảo áp dụng để có được thành quả như hiện tại.

Nói về giá trị mà cuốn sách mang lại, chị Thái Hà - CEO JOHN HUNT chia sẻ:"Thường các cuốn sách khác của những doanh nhân sẽ mắc 2 lỗi điển hình: thứ nhất là mong muốn định hướng nhưng chỉ dừng ở mức hô hào; thứ hai là đề cao bản thân quá mức, đạp lên trên người khác. Sách của chị Thảo thì không mắc hai lỗi ấy và khiến Hà tự tin để giới thiệu cuốn sách đến rất nhiều người và sẽ là món quà mà Hà tặng trong các buổi hội thảo với sinh viên."

Chị Lệ Thu - người vợ gây bão mạng xã hội với câu chuyện truyền cảm hứng về cặp vợ chồng lính chì tâm sự: "Chị Thảo giống như hình mẫu mà mình noi theo và hướng đến. Nếu mọi người đang trong tình trạng không biết mình là ai, mình có điểm mạnh gì, mình cần ở trong môi trường như thế nào để có thể phát triển, thì cuốn sách này chính là cuốn sách dành cho mọi người để mọi người có thể rút ngắn thời gian đi tìm câu trả lời."

"Thành công không phải là đích đến, nó là cả một hành trình." Không chặng đường nào chỉ trải bước toàn hoa hồng, chặng đường nào cũng sẽ gặp phải những gian nan, thách thức. Chỉ cần sớm thấu hiểu bản thân, ta có thể biết mình cần phải làm gì và nỗ lực để làm gì. Hành trình của chị Thạch Thảo chính là minh chứng rõ nét nhất.