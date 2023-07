Cô gái 25 tuổi "đút túi" hơn 200 triệu đồng/tháng nhờ bất động sản, tiền về đều như vắt tranh

Để có danh mục bất động sản mang về nguồn thu nhập thụ động từ 10.000 USD – 20.000 USD/tháng (khoảng 236 triệu – 473 triệu VNĐ/tháng), con đường đầu tư của Soli Cayetano bắt đầu từ khi cô còn học đại học.

Khi còn là sinh viên năm hai, Cayetano làm việc tại một công ty bất động sản thương mại. Đến năm 2020, việc cho thuê văn phòng lao đao vì đại dịch bùng phát. Là một nhân viên có thu nhập dựa trên hoa hồng, số tiền Cayetano kiếm được giảm sút.

Cô kể: “Tôi cần tìm ra cách kiếm tiền thụ động cho bản thân mình để nếu điều này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không bị mất nguồn thu nhập”.

Sau khi tham khảo nhiều câu chuyện đầu tư bất động sản thành công trên mạng, cô quyết định tìm một căn nhà cho thuê. Cô tin rằng kinh nghiệm những năm qua sẽ mang lại lợi thế.

Cayetano lớn lên ở Bay Area, tiểu bang California, Mỹ. Khu vực này có những căn nhà quá đắt so với số tiền cô có trong ngân hàng. Vì vậy, cô tìm kiếm nhà ở Cincinnati, nơi có những căn được bán với giá 100.000 USD vào hè năm 2020.

Năm 22 tuổi, cô có khoản thế chấp mà không cần người ký tên cùng, nhờ kinh nghiệm làm việc cũng như việc có thẻ tín dụng từ năm 18 tuổi. Cô đã trả trước 20% bằng số tiền tiết kiệm được khi đi làm thêm.

Cô gái trẻ đã chi khoảng 15.000 USD cho việc cải tạo và tự mình quản lý căn nhà này. 6 tháng sau, cô tái đầu tư cho tài sản của mình và thực hiện phương pháp BRRRR. Mô hình đầu tư BRRRR có nghĩa là Mua (Buy), tân trang/sửa lại (Rehab), cho thuê (Rent), vay thế chấp (Refinance), tái đầu tư (Repeat). Chiến lược này rất phổ biến đối với các nhà đầu tư không có nhiều tiền.

Thay vì tiệc tùng hay du lịch, Cayetano hy sinh thú vui, tiết kiệm tiền để phát triển danh mục đầu tư của mình. Cô mở rộng quy mô danh mục bằng tiền cá nhân, tiền vay mượn từ bạn bè và gia đình. Cô tiếp tục sử dụng phương pháp BRRRR để trả lại tiền cho các nhà đầu tư của mình.

Chưa đầy 3 năm sau khi mua căn nhà đầu tiên, Cayetano đã hoàn thành vượt chỉ tiêu ban đầu. Chẳng hạn như cô đã đạt được 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ VNĐ) thu nhập thụ động vào năm 30 tuổi.

Hiện tại, ở tuổi 25, Cayetano sở hữu và đồng sở hữu 40 đơn vị bất động sản, bao gồm nhà ở và cả toà nhà văn phòng. Một số căn hộ sẽ được cho thuê trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Một số bất động sản khác dự kiến sẽ được tân trang và bán lại.

Bất động sản đã mang đến cho Cayetano cơ hội tự do về việc làm, tự do về thời gian và tự do về tài chính. Nhưng cô lại không sở hữu một căn nhà riêng nào. Thay vào đó, cô chọn đi đó đây, ở nhà thuê hoặc nhà bạn bè. Năm 2022, Cayetano dành phần lớn thời gian để đi du lịch tới Guatemala, Mexico, Paris, Ireland và Bồ Đào Nha.

Mặc dù có nguồn thu nhập thụ động đủ để trang trải cuộc sống, nhưng cô gái trẻ vẫn tiếp tục đặt mục tiêu tăng số tiền kiếm được hàng tháng lên 20.000 USD.

Một chìa khoá giúp Cayetano thành công là mạng lưới các mối quan hệ của cô. Bạn bè và các chuyên gia là những người giúp cô vượt qua những vấn đề khó khăn.

