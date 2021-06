Cô gái 26 tuổi khoe thu nhập 60 triệu VNĐ/tháng dù nhảy việc 5 lần, không nơi nào làm quá 1 năm: CĐM tranh cãi về tính khả thi, trẻ như vậy liệu có thể kiếm nhiều tiền?

Thế hệ trẻ ngày nay vô cùng năng động, nhanh nhạy, không ngại thử thách bản thân với các công việc khó hay việc kinh doanh. Do đó, chẳng có gì khó hiểu khi họ đạt được mức thu nhập "khủng" khi chỉ vừa mới bước qua cột mốc tuổi 20.



Mới đây, một cô gái 26 tuổi tên là A. đã chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình kiếm 60 triệu VNĐ/tháng của mình. Hiện tại, cô đang làm 2 công việc từ xa cùng lúc, thời gian còn lại nhận thêm kha khá công việc bên ngoài, hoặc đi du lịch cùng gia đình.

Tuy nhiên, trước khi có được cuộc sống trong mơ ấy, A. cũng phải trải qua cảm giác hoang mang mà nhiều bạn trẻ mới ra trường thường gặp. Gia đình không có điều kiện, cũng chẳng có người chống lưng, cô đã đi thực tập không lương ở nhiều nơi khác nhau để xác định mình muốn gì.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

"May mắn cuối cùng cũng đến, được nhận vào làm thực tập marketing trợ cấp 1,5 triệu VNĐ/tháng ở 1 agency. Con đường sự nghiệp của mình bắt đầu. Sau 4 tháng intern thì cũng được nhận vào làm chính thức với mức lương 6 triệu VNĐ/tháng.

Làm được hơn 1 năm thì mình nhảy việc qua công ty khác cũng với vai trò tương tự - Account Executive cho 1 agency khác với mức lương 9 triệu VNĐ. Được tầm 4 tháng thì mình nhảy tiếp vì môi trường, mình không quen với không khí ngột ngạt nói có thành không.

Qua công ty mới là 1 startup cũng với vị trí AE - 8 triệu VNĐ. Ở đây mình cũng làm tầm 1 năm, đây là giai đoạn khó khăn nhất với mình vì mình còn phải phụ giúp gia đình ở quê, 8 triệu VNĐ/tháng thực sự không đủ. Rất nhiều lần mình gọi điện về cho mẹ và khóc vì cảm thấy lạc lối, không biết xoay sở như thế nào với đủ thứ chi tiêu giữa Sài Gòn hoa lệ, mình xin mẹ cho bỏ hết mọi thứ để về quê sống, về quê đi làm chân tay như mẹ đủ sống qua ngày để thoát khỏi những áp lực kỳ vọng ở bản thân. Nhưng rồi khi trấn tĩnh lại thì lại gạt nước mắt cố gắng cày tiếp. Còn gần 2 tháng nữa là Tết thì mình nghỉ vì lúc đó nản, tinh thần bằng 0.

Lúc đó vất vưởng cả tháng ở Sài Gòn mà không tìm được công việc thích hợp. Nghĩ tới ngày Tết cận kề, cả năm đi làm mà cuối năm không có đồng nào mang về cho mẹ tự nhiên thấy tủi thân. Lấy hết can đảm liên lạc với chị kế toán công ty cũ xin mượn chị 5 triệu VNĐ để mang về làm quà cho mẹ, hứa ra Tết đi làm trả. Được cái chị tốt bụng, đồng ý cho mình mượn.

Ra Tết vô lại Sài Gòn, xin được vô làm ở agency kia, vẫn là AE - mức lương 12 triệu VNĐ. Làm được 3 tháng thì xin nghỉ vì thực sự không hợp với sếp, suốt ngày gặp là 2 anh em lại tranh cãi về cách làm việc, sếp thì quen cách quản lý minor, mình làm gì đều phải báo cáo dù là nhỏ nhất, cách quản lý đó khiến mình cảm thấy như con gà công nghiệp, nó hạn chế bản thân rất nhiều."

Đến thời điểm này, A. quyết tâm thay đổi định hướng. Cô không muốn làm việc trong môi trường agency, với lý do là phải làm ngoài giờ quá nhiều, không có thời gian riêng tư dù là cuối tuần.

"Lần này mình quyết tâm qua client. Và xin qua client thành công - làm marketing cho 1 công ty về Tech với mức lương 16 triệu VNĐ. Được tầm 8 tháng thì mình lại nhảy việc vì mình là người vừa làm sếp, vừa làm nhân viên trong phòng marketing đó với ngân sách 20 triệu VNĐ/tháng với đủ loại KPIs trên đời.

Sau đó mình apply vào làm cho 1 công ty chạy quảng cáo thu khách hàng với mức lương 20 triệu VNĐ. Được tầm 9 tháng thì bùng dịch đợt 1, công ty bắt đầu lao đao sau đó giải thể vì không huy động được vốn."

Trong lúc chuẩn bị nghỉ, A. nhận được lời mời làm việc từ một vị sếp ở Canada qua nền tảng LinkedIn. Cô đã trúng tuyển vị trí Marketing Manager phụ trách nhiều quốc gia với mức lương 35 triệu VNĐ.

"Vì sếp cho mình làm remote nên mình không cần đến công ty mỗi ngày, lâu lâu cty có hội họp thì mình mới lên nên thời gian free của mình khá nhiều. Công việc ở công ty thì đều có deadline, mình hoàn thành đúng tiến độ là được, hoàn toàn không có chuyện quản lý minor như nhiều doanh nghiệp Việt, không có chuyện cuối ngày phải report đã làm những gì trong ngày mà chủ yếu dựa vào tổng quan hiệu quả công việc.

Vì thấy thời gian rảnh mỗi ngày khá nhiều nên mình tìm kiếm và apply cho 1 công việc remote khác ở Nga và pass với mức offer 27 triệu VNĐ. Công việc ở Nga không được linh hoạt như công việc mình đang làm cho bên Canada vì phải làm theo giờ CEST nên những tuần đầu mình gần như lờ đờ vì thức nhiều. Nhưng sau đó mình học được cách chia nhỏ thời gian trong ngày để ăn uống nghỉ ngơi xen kẽ.

Nhờ làm 2 công việc cùng lúc, A. kiếm được tới 61 triệu VNĐ/tháng. Ngoài ra, cô gái này còn tối đa hóa thu nhập bằng các công việc ngoài như freelancer chạy quảng cáo, sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh cho fanpage và website,... Những nguồn thu này đem lại cho cô tầm 5-10 triệu VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, thu nhập cao luôn có cái giá của nó. Vì đảm nhận nhiều công việc, A. phải học cách phân bổ thời gian, hạn chế chơi game, lướt mạng, chịu khó dậy sớm hơn,... Cô vẫn dành thời gian để đưa bố mẹ đi du lịch, hoặc đi cà phê, hóng mát,...

Từ chính kinh nghiệm của mình, A. khuyên các bạn trẻ nên chú ý đến một số kỹ năng mà cô nghĩ là cần thiết trong thời đại này.

"- Ngoại ngữ: Chỉ cần bạn thông thạo ngoại ngữ là khối cơ hội mở ra, còn về những thứ liên quan đến kiến thức công việc, các bạn hoàn toàn học dần dần được. Nhưng cái tiên quyết để tự tạo cơ hội cho mình thì phải là ngoại ngữ - để hiểu người khác muốn nói gì, để diễn tả được mình muốn cái gì.

- Thế hệ các bạn trẻ mình khuyến khích nên dùng LinkedIn. Những công việc nước ngoài xịn sò hầu hết đều có trên LinkedIn vì HR ở nước ngoài họ sử dụng LinkedIn rất thường xuyên. Ngay cả Việt Nam mình hiện tại sử dụng nền tảng này để tuyển dụng cũng rất nhiều.

- Làm việc Remote: Nó là xu thế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch như hiện nay thì càng đẩy nhanh xu thế này đến toàn cầu. Mình thấy nhiều bạn cứ than phiền làm ở nhà không giải quyết được việc này kia. Thực ra đó là do ở nhà bạn không có bàn ghế làm việc, hoặc do bản thân bạn bị xao nhãng khi không có ai tác động,... Những điều này các bạn có thể tự khắc phục. Và như mình nói, làm việc remote nó đang dần trở thành 1 xu thế, điều cần làm là các bạn phải đón đầu được xu thế này hoặc phải học cách thích nghi. Văn hóa làm việc remote còn giúp các bạn tìm được những công việc xin sò, lương cao, không bó buộc thời gian nữa."

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết này đã thu hút tới 15.000 lượt thích và hơn 4.500 lượt bình luận trên mạng xã hội. Nhiều tranh luận căng thẳng đã nổ ra, xoay quanh tính xác thực của bài viết này.

Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một bài viết hư cấu với mục đích sống "ảo" là chính. Kiếm tiền không phải việc dễ dàng, chẳng ai có thể đạt được mức lương cao như vậy nếu không đánh đổi thời gian và sức khỏe của mình.

Một vài cư dân mạng còn cất công tính toán nhằm chỉ ra "lỗ hổng" về mặt thời gian trong bài viết. Từ lúc A. ra trường (22 tuổi) cho đến bây giờ (26 tuổi) mới có 4 năm. Trong khi đó, toàn bộ quá trình làm việc mà cô liệt kê đã mất tới 5 năm 4 tháng, tính cả thời gian làm việc từ xa là khoảng 6 năm.

Độc giả L.Q.H. - một chuyên viên nhân sự 10 năm kinh nghiệm - lại có cái nhìn khách quan hơn. Theo đó, cô gái 26 tuổi kia đã chỉ ra chính xác những kỹ năng cần thiết đối với thế hệ trẻ như khả năng tiếng Anh tốt, biết sử dụng LinkedIn,... Tuy nhiên, người này không đánh giá cao một nhân sự lúc nào cũng nhảy việc liên tục, lại luôn cảm thấy khó chịu với sếp.

"Tôi là 1 chuyên viên nhân sự. Đọc bài này xong cảm quan đầu tiên là không thích bạn này vì nhảy việc quá nhiều, lại luôn blame công ty cũ - điều tối kỵ", độc giả T.B.T bình luận.

Ngược lại, một bộ phận nhỏ cư dân mạng lại cho rằng chuyện người trẻ kiếm được 50-60 triệu VNĐ/tháng là điều hết sức bình thường, tùy vào khả năng của từng người. Bản thân họ cũng có trải nghiệm tương tự, hoặc đã từng gặp người như vậy xung quanh.

"Mình cũng đã từng nhận nhiều công việc cùng lúc để tự thử sức với bản thân xem giới hạn mình tới đâu. Mình khẳng định con số trên đó không phải là bịa đặt mà hết sức bình thường với những người cực kỳ nỗ lực, bởi cũng có khoảng thời gian mình làm vậy và thu nhập thời gian đó cũng gấp 2, gấp 3 bình thường. Kết quả là sức khỏe mình xuống dốc trầm trọng, phải đi viện điều trị, uống thuốc thường xuyên vì xuất huyết dạ dày do stress quá độ", độc giả T.T. chia sẻ.

Độc giả Đ.T. N. nhận xét: "Mình cũng vừa reach mức lương này ở độ tuổi 30 (chưa bao gồm các khoảng khác, chỉ tính lương trên hợp đồng) nhưng ở vị trí Deputy General Manager và 8 năm làm liền tục trong 1 ngành, CV đẹp, nhảy việc có tiến độ, mối quan hệ cực tốt trong ngành, có 1 team giỏi và mình cực may mắn. Nên nói chung mức lương đó mình nghĩ là khả thi tùy người thôi".

(Tổng hợp)