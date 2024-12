Cô gái 30 tuổi nghỉ hưu sớm với 12,7 tỷ đồng: Bắt đầu 3 hành động này để đạt mục tiêu sớm, tuổi trẻ không hối tiếc

Khi lần đầu tiên nghe về FIRE - viết tắt của Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm - vào năm 2013, Purple đã không cảm thấy thuyết phục. ″Điều đầu tiên tôi nói là, 'Tôi làm gì với tất cả thời gian đó? Tại sao tôi lại muốn nghỉ hưu sớm? Tôi nghĩ: Chỉ cần tìm được công việc mơ ước của mình, tôi sẽ vui vẻ làm việc thêm 40 năm nữa".

Nhưng vào tháng 10 năm 2020, Purple đã nghỉ hưu ở tuổi 30 với số tiền tiết kiệm là 540.000 đô la, theo các tài liệu được CNBC Make It thu thập. Cô ấy sử dụng tên Purple trên mạng xã hội để giữ bí mật danh tính của mình

Vào năm 2014, cô đã có được công việc mơ ước mà cô từng mơ ước — nhưng nó không mang lại sự thỏa mãn như cô nghĩ. Vì vậy, sau 1 năm, cô đã xem xét lại ý tưởng FIRE và bắt đầu tính toán.

Cô ước tính mình có thể sống với khoảng 20.000 đô la một năm khi nghỉ hưu và sẽ cần phải dành ra 500.000 đô la trước dựa trên quy tắc 4%, quy tắc này cho rằng bạn có thể rút 4% danh mục đầu tư của mình một cách an toàn mỗi năm để trang trải chi phí mà không hết tiền. Purple cho rằng nếu cô có thể tăng thu nhập và giảm chi tiêu, cô có thể nghỉ hưu hợp lý trong 10 năm — một mục tiêu mà đã đạt được sớm hơn năm năm. Cho đến nay, cô đang tận hưởng sự tự do để dành thời gian theo cách cô ấy thích và không gặp vấn đề gì khi quản lý thời gian của mình. "Tôi rất giỏi trong việc không làm gì cả và thư giãn cũng như tìm kiếm những sở thích ngẫu nhiên mới", cô ấy nói. Purple ước gì cô đã tham gia FIRE khi lần đầu tiên nghe về nó.

"Tôi không hối tiếc gì khi nghỉ hưu", cô nói. Chồng của cô đã đạt được con số FIRE là 777.000 đô la vào tháng 11 năm 2023, nhưng anh ấy có kế hoạch tiếp tục làm việc thêm vài năm nữa để hỗ trợ một số người thân yêu của mình. Sau đây là ba động thái chính mà Purple đã thực hiện để có thể nghỉ hưu sớm.

Ảnh minh họa

1.Nhảy việc liên tục để tăng thu nhập

Trước khi Purple chính thức bắt đầu hành trình FIRE, cô kiếm được 48.000 đô la một năm khi làm việc trong ngành quảng cáo. Nhưng cuộc sống đắt đỏ tại Thành phố New York, khiến cô gần như "cháy túi" sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt.

Khi quyết định tăng thu nhập, cô biết cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua việc nhảy việc . "Theo kinh nghiệm của tôi, nhảy việc là cách duy nhất tôi có thể được tăng lương đáng kể và thậm chí là thăng chức", cô nói. Cô cũng học được từ sớm trong sự nghiệp của mình rằng không phải lúc nào cũng có lợi khi trung thành mù quáng với một công ty. Bởi làm việc lâu năm ở 1 công ty không có nghĩa là bạn có thể tăng lương hoặc thăng chức đều đặn.

Do đó, Purple rất thoải mái khi rời bỏ công việc và công ty mà cô cảm thấy không đáp ứng được nhu cầu tài chính hoặc tâm lý của mình. Tư duy đó đã được đền đáp. Sau 5 năm thay đổi nhiều công việc sau đó, Purple đã có thu nhập cao gấp đôi. Tính đến năm 2017, ở tuổi 28, cô đã kiếm được gần 107.000 đô la một năm. Đến thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu vào năm 2020, mức lương cuối cùng của cô là 114.230 đô la.

2. Cắt giảm chi tiêu

Một yếu tố chính giúp Purple tích lũy tiền tiết kiệm là chuyển từ New York đến Seattle vào năm 2015. Chuyển địa điểm sinh sống giúp cô giảm đáng kể chi phí sinh hoạt . Ở Seattle, "theo kinh nghiệm của tôi, họ trả lương cao , nhưng chi phí sinh hoạt chỉ bằng khoảng một nửa so với New York", cô nói. Vào thời điểm đó, Purple dự kiến sẽ mất 10 năm để tiết kiệm đủ tiền nghỉ hưu, nhưng khi tính toán lại mục tiêu của mình với chi phí sinh hoạt giảm và mức lương tăng, cô cho rằng mình có thể nghỉ việc chỉ sau 5 năm.

Trong năm cuối cùng ở New York, Purple kiếm được 68.000 đô la và chi chưa đến 30.000 đô la cho chi phí sinh hoạt, bao gồm bất kỳ khoản chi tiêu tùy ý nào, trong khi vẫn tích trữ tiền trong tài khoản tiết kiệm, tài khoản hưu trí cá nhân.

Ảnh minh họa

Năm đầu tiên ở Seattle, Purple kiếm được mức lương 85.000 đô la và giảm chi tiêu hàng năm xuống còn khoảng 22.500 đô la. Có thể bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ phải cắt giảm nhiều nhu cầu, chẳng hạn như không bao giờ đi nghỉ, hay giải trí, mua sắm. Nhưng Purple thì không như vậy. Chia tiền thuê nhà với bạn đời giúp cô ấy giữ chi phí nhà ở ở mức thấp trong suốt hầu hết hành trình của mình, và cô ấy không sở hữu ô tô hay thú cưng. Cô bắt đầu tập trung chi tiêu vào những thứ thực sự khiến cô hạnh phúc.

Làm việc trong ngành quảng cáo, Purple thấy rất nhiều đồng nghiệp chi hàng tấn tiền cho quần áo, đồ trang điểm và đồ hiệu thiết kế, và bắt đầu có hành vi tiêu dùng tương tự. Nhưng Purple nhận ra rằng không có điều gì trong số đó mang lại niềm vui cho cô, vì vậy cô đã dừng lại. Tuy nhiên, Purple cho biết "Tôi chi tiêu hào phóng vào những thứ thực sự khiến tôi hạnh phúc".

Ví dụ, du lịch luôn là ưu tiên hàng đầu của Purple và cô ấy sẽ bay hạng nhất mà không cần suy nghĩ thêm. Nhưng khi có thể, cô ấy sẽ chuyển sang các phương pháp như hack du lịch — tận dụng các ưu đãi thưởng thẻ tín dụng để có được các chuyến bay và khách sạn rẻ hơn để tiết kiệm. "Nếu tôi có thể tìm ra cách mua được thứ gì đó đắt tiền với giá rẻ hơn, tôi sẽ làm vậy", cô nói.

3. Đầu tư sớm và thường xuyên

Purple đã học được tầm quan trọng của việc đầu tư từ mẹ mình. Bà từng không chuẩn bị quỹ hưu trí và đến 40 tuổi vẫn xoay xở để nghỉ hưu sau 15 năm. Mẹ đã chia sẻ về việc tiết kiệm, đầu từ cho tương lại kể từ khi Purple bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2011, mặc dù cô không kiếm được nhiều tiền.

Thật may là Purple không có bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm cả các khoản vay sinh viên, nên cô có thể tập trung vào việc tiết kiệm. Mặc dù ban đầu cô đóng góp tương đối ít, nhưng việc bắt đầu sớm đã giúp Purple có khởi đầu thuận lợi để cuối cùng có thể nghỉ hưu ở tuổi 30.

Ảnh minh họa

Bắt đầu sớm giúp Purple có nhiều thời gian hơn để tận dụng lãi kép, tức là lãi suất không chỉ tăng trên khoản đầu tư ban đầu của bạn mà còn tăng trên cả lợi nhuận của bạn. Nếu bạn bắt đầu đầu tư 100 đô la/ tháng ở tuổi 25 và kiếm được lợi nhuận hàng năm là 8%, danh mục đầu tư của bạn sẽ tăng lên hơn 350.000 đô la vào năm 65 tuổi. Nhưng nếu bạn đợi đến năm 35 tuổi mới bắt đầu đóng góp, bạn sẽ chỉ còn hơn 150.000 đô la vào năm 65 tuổi. Đến năm 2014, cô đã tích lũy được khoảng 22.500 đô la trong 401(k) của mình, cộng với hơn 17.000 đô la tiền tiết kiệm. Cô cũng bắt đầu đóng góp vào IRA vào năm 2015 và đóng góp tối đa từ năm đó trở đi. Việc tiếp tục đóng góp tối đa vào 401(k) và IRA mỗi năm đã giúp Purple đạt được giá trị tài sản ròng là 100.000 đô la vào đầu năm 2016 và số tiền tiết kiệm là 500.000 đô la vào tháng 7 năm 2020.

Theo CNBC