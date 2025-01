Cô gái cho vay với lãi suất "cắt cổ" tới 1.825%/năm

Ngày 2-1, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Hương Giang (SN 1996; ngụ số 96 Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trần Thị Hương Giang bị khởi tố để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" lên tới 1.825%/năm. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ cuối tháng 12-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Trần Thị Hương Giang tìm kiếm những người cần vay tiền để cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 4.000 đồng/triệu/ngày đến 50.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.825%/năm) để hưởng lợi bất chính.

Phương thức cho vay và thu tiền lãi đều thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra bước đầu, Trần Thị Hương Giang đã cho nhiều người vay lãi cao với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng; thu lãi bất hợp pháp hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ tổng số tiền Trần Thị Hương Giang cho 2 khách vay là 640 triệu đồng, thu lãi bất hợp pháp số tiền gần 437 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang. Công an tỉnh này đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Hương Giang đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định (địa chỉ 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) trình báo để phối hợp điều tra.