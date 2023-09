Cô gái độc thân mua nhà 3 tỷ, trả đứt ngân hàng sau 1 năm: Không dựa dẫm tài chính mới nên mua BĐS

Ưu tiên trả nợ trước thay vì dồn tiền đầu tư nội thất

Thảo Phạm, hiện đang làm trong lĩnh vực truyền thông, đã mua căn hộ 60m2 tại Thanh Xuân, Hà Nội vào năm 2022. Giá trị căn nhà là 3 tỷ đồng. Trong đó, cô đã vay 1 tỷ đồng từ ngân hàng với hình thức trả gốc lẫn lãi hàng tháng. Cho đến tháng 6/2023, cô đã trả hết nợ.

“Mình nghĩ rằng đầu tư nội thất hay không tuỳ thuộc quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, nhu cầu của mình khá đơn giản. Mình muốn không gian sống tối giản, ban đầu mình chỉ cần vừa đủ các trang thiết bị thiết yếu nên không quá đầu tư vào nội thất. Trên thực tế, một khi đã sở hữu nhà, chúng ta thường có xu hướng muốn chi tiêu nhiều hơn cho không gian sống. Nhưng mình vẫn ưu tiên hoàn tất trả nợ để tránh những rủi ro tài chính trong tương lai. Sau khi trả hết nợ, cuối năm nay mình dự định thiết kế và sửa sang lại để có dấu ấn cá nhân trong không gian nhà”.

Thảo Phạm

Cô bạn đã chi một số tiền khá lớn để mua nhà nên đã ảnh hưởng phần nào đến khoản tích luỹ. Do vậy, sau khi vay nợ mua nhà, thói quen chi tiêu của Thảo Phạm đã thay đổi khá nhiều. Thảo Phạm là người theo đuổi lối sống không tiền mặt, thanh toán mọi thứ qua tài khoản ngân hàng. Trước đó, cô chỉ dùng 1 tài khoản cho cả thu nhập và chi tiêu.

“Nhưng sau khi vay nợ, mình tạo tài khoản ngân hàng mới, chia tiền ra để dễ theo dõi hơn. Hàng tháng đến ngày 12 nhận lương của công việc chính, mình sẽ chuyển về tài khoản cá nhân đúng số tiền cần chi trong 1 tháng. Hiện tại, ngoài là giám đốc truyền thông cho thương hiệu F&B khá có tiếng, mình còn sở hữu công ty riêng và đầu tư nên nguồn thu nhập khá đa dạng. Với những khoản thu nhập này, mình chuyển về tập trung tại 1 tài khoản khác, tránh tiêu pha lãng phí. Tâm lý chung là nhìn thấy nhiều tiền trong tài khoản sẽ mong muốn chi tiêu nên mình cần loại bỏ thói quen này”.

Bên cạnh đó, khi bàn đến tiêu chí để mua nhà, Thảo Phạm cho rằng an toàn là quan trọng nhất. Tiếp đến lần lượt là vị trí thuận tiện, dịch vụ tốt và cuối cùng là nhà đẹp. Bởi vì nội thất trong nhà hoàn toàn có thể sửa theo ý của gia chủ. Hơn thế nữa, cải tạo nhà thường sẽ không yêu cầu một khoản tiền lớn nên “nhà đẹp” là ưu tiên cuối cùng. “Mình cần một nơi thực sự an toàn. May mắn căn nhà này ở trung tâm thành phố Hà Nội, dịch vụ siêu tốt. Nhân viên lúc nào cũng cực kỳ nhẹ nhàng và tốt tính. Đặc biệt bảo vệ túc trực đi lại, đèn điện luôn bật nên dù có về muộn mình cũng không thấy sợ”.

Không gian nhà Thảo Phạm

Mua nhà là mục tiêu tài chính trước khi kết hôn

Thảo Phạm quyết định mua nhà khi vẫn đang độc thân. Cô bạn chia sẻ rằng hiện thu nhập khá tốt, đa dạng nên tránh được những rủi ro liên quan đến mất việc. Mua nhà không tạo nên quá áp lực tài chính, cô chỉ cần thay đổi một số thói quen chi tiêu để tiết kiệm nhiều tiền hơn hàng tháng, nhanh chóng trả nợ.

Bên cạnh đó, việc sở hữu BĐS là điều cực kỳ nên làm trong trường hợp tài chính ủng hộ, có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và đủ khả năng chi trả. “Mình có ý định mua nhà từ 3 năm trước. Ngày ấy luôn hướng sẽ mua nhà đất. Mình đã định ra sẵn khung bản thân sẽ đầu tư cho nhà cửa là bao nhiêu nhưng không tìm được căn nhà đất phù hợp với số tiền đó. Do vậy, mình quyết định chuyển hướng sang mua chung cư. Để đưa ra quyết định chính xác nhất, mình đã tìm hiểu và tham khảo rất nhiều anh chị và bạn bè trong ngành”.

Không gian phòng ngủ

Hơn thế nữa, Thảo Phạm cho rằng sở hữu căn hộ là một khoản đầu tư sinh lời. Cô nhìn thấy tiềm năng trong toà nhà đang ở. Còn nếu trong trường hợp không tăng giá như trong dự kiến, Thảo Phạm vẫn cho rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn vì ít nhất đã sở hữu 1 căn nhà cho riêng mình tại Hà Nội sau nhiều năm vất vả làm việc. Đây cũng là một trong những mục tiêu cô muốn hoàn thành trước khi lấy chồng.

Mặt khác, có quan điểm rằng mua nhà khi độc thân khá lãng phí vì có thể sau 2,3 năm nữa sẽ kết hôn và chuyển đến sống cùng bạn đời. “Mình nghĩ rằng mỗi người có cuộc sống riêng, lối đi riêng, không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn. Lựa chọn cầm tiền mua nhà hay đầu tư sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi người. Thế nào là “lãng phí” chỉ có người trong cuộc và theo thời gian mới trả lời được. Mình chưa bao giờ hối hận khi mua nhà vì sở hữu tài sản lớn giúp mình an tâm hơn trong tài chính”.

Thảo Phạm thường xuyên trang trí nhà bằng những bình hoa rực rỡ

Theo Thảo Phạm, câu chuyện khi nào nên cân nhắc mua nhà không liên quan đến tuổi tác. Miễn là bạn cảm thấy mình đủ vững về tài chính, sẵn sàng chi trả các khoản nợ và lên kế hoạch thật kỹ trước khi quyết định. “Không nên dựa dẫm vào người khác, tài chính vững vàng thì mới mua chứ đừng để bố mẹ hay người thân gánh vác trách nhiệm thay cho mình”.