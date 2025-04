Cô gái sinh năm 2001 nhận 99 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhưng không ai liên hệ nhận lại: Công an Nghệ An khó xác minh 1 tài khoản PVcomBank ẩn 4 số cuối

Ngày 01/4/2025, Công an xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã giúp người dân nhận lại 99 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Tại trụ sở Công an xã Diễn Hoa, chị Lưu Thị Ngọc Tú đã chuyển lại số tiền 99 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Chung. Nguồn: Công an Nghệ An

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 31/03/2025, Công an xã Diễn Hoa nhận được tin báo của chị Lưu Thị Ngọc Tú (sinh năm 2001), trú trên địa bàn về việc tài khoản cá nhân nhận được số tiền 99 triệu đồng. Sau đó, chị Tú không thấy ai liên hệ nhận lại nên đã trình báo với cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên do tài khoản của người chuyển bị ẩn 4 số cuối nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Công an đã liên hệ với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chi nhánh thành phố Vinh để xác minh và xác định chủ nhân của số tiền nói trên. Chủ số tài khoản là chị Phạm Thị Chung (sinh năm 1985), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Sau đó, Công an xã đã liên hệ với chị Chung và thông báo về việc chị chuyển khoản nhầm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Diễn Hoa, chị Lưu Thị Ngọc Tú đã chuyển lại số tiền 99 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Chung.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, chị Chung rất vui mừng, xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chị Tú và Công an xã Diễn Hoa.

Xử lý thế nào khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm?

Việc chuyển tiền bị nhầm số tài khoản người nhận là điều không hiếm gặp. Để hạn chế sự cố này, khi thực hiện giao dịch, người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin về số tài khoản, họ và tên người thụ hưởng trước khi nhấn nút “Chuyển tiền”.

Trong trường hợp, bạn là người nhận được khoản tiền chuyển nhầm, cũng lưu ý để tránh gặp trường hợp lừa đảo. Khi nhận được tiền chuyển đến từ số tài khoản lạ, người nhận tuyệt đối không nổi lòng tham nếu không muốn gặp rắc rối về pháp lý.

Nếu nhận được một số tiền lạ vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo và kiểm tra thông tin. Tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền đó vì có thể là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, nếu có người liên hệ và yêu cầu hoàn trả tiền thông qua các phương thức khác, hãy cẩn trọng để tránh bị lừa đảo. Chỉ thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn của ngân hàng hoặc cơ quan pháp lý có thẩm quyền để đảm bảo an toàn.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An)