Cô gái SN 1998 bỏ việc văn phòng, đi làm giúp việc cho đại gia kiếm 433,3 triệu đồng/tháng

Trước đây khi nghe tới 2 từ “giúp việc”, nhiều người thường mặc định chỉ có người trung niên mới phù hợp với công việc này. Đồng thời, đa số đều cho rằng nếu so với công việc văn phòng, lương giúp việc thực “chẳng thấm vào đâu”. Tuy nhiên thực tế không hẳn là như vậy. Câu chuyện của Cassidy O'Hagan - Cô gái sinh năm 1998, hiện đang làm giúp việc cho 1 gia đình siêu giàu ở Mỹ, là một trường hợp đi làm giúp việc mà kiến bộn tiền.

Cassidy từng làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực y tế tại một tập đoàn lớn ở Mỹ. Tuy nhiên, sau thời gian dài cảm thấy kiệt sức vì áp lực công việc và môi trường cạnh tranh thành tích, cô quyết định rẽ hướng sang một nghề ít người nghĩ đến: Làm giúp việc kiêm bảo mẫu cho gia đình siêu giàu. Công việc này mới mang lại cho Cassidy mức thu nhập khoảng 200.000 USD/năm (5,2 tỷ đồng), tương đương 16.667 USD/tháng (433,3 triệu đồng).

Không giống hình dung thông thường về nghề giúp việc, vị trí của Cassidy đòi hỏi sự gắn bó chặt chẽ với gia đình chủ, từ chăm sóc con cái đến đồng hành trong những chuyến đi nước ngoài và hỗ trợ các hoạt động vào dịp lễ, ngày kỷ niệm.

Cassidy O'Hagan

Nhờ công việc này, Cassidy có cơ hội đi cùng gia đình chủ đến nhiều quốc gia, từ Maldives, Dubai đến các điểm đến tại châu Âu và châu Á. Cô cũng di chuyển giữa những căn nhà của chủ ở nhiều nơi trên thế giới. Việc được tiếp cận lối sống xa hoa của giới siêu giàu là một phần đặc thù của nghề, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm chăm sóc trẻ em trong thời gian dài và khả năng thích nghi với lịch trình liên tục thay đổi.

Cassidy cho biết cô rất hài lòng với công việc hiện tại. Điều tuyệt nhất là mức thu nhập mà ngay cả trong mơ, Cassidy cũng chưa bao giờ dám tin mình có được ở tuổi 28.

Làm giúp việc cho giới siêu giàu: Không đơn thuần chỉ là lo việc nhà

Đằng sau mức đãi ngộ cao khi làm giúp việc hoặc bảo mẫu cho giới siêu giàu là những yêu cầu không hề dễ dàng về thời gian làm việc, bằng cấp và các kỹ năng liên quan. Các gia đình siêu giàu thường tìm kiếm giúp việc có bằng cấp từ những trường đại học danh tiếng, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và kỹ năng chăm sóc trẻ chuyên nghiệp. Ứng viên còn phải chấp nhận ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt, bởi công việc có thể khiến họ tiếp xúc với đời sống riêng tư, lịch trình và những thông tin nhạy cảm của chủ nhà.

Một yêu cầu khác là khả năng đi công tác dài ngày cùng gia đình. Bảo mẫu có thể phải làm việc ngoài giờ thông thường, sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu và thích nghi với lịch sinh hoạt không cố định. Trong môi trường này, ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi đôi khi không rõ ràng như công việc văn phòng.

Hình thức làm việc theo ca kéo dài cũng khá phổ biến. Một số người giúp việc có thể làm tối thiểu 12 giờ mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp, sau đó nghỉ trọn tuần kế tiếp. Dù có thời gian nghỉ dài sau mỗi ca, lịch làm việc cường độ cao vẫn đòi hỏi sức bền, tính linh hoạt và khả năng duy trì chất lượng chăm sóc trẻ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Brian Daniel, nhà sáng lập Celebrity Personal Assistant Network - Công ty cung cấp giúp việc, bảo mẫu cho giới siêu giàu, cho biết thị trường tuyển dụng nhân sự phục vụ giới siêu giàu đã thay đổi đáng kể kể từ khi công ty được thành lập năm 2007. Nếu trước đây số đơn vị chuyên tuyển người cho nhóm khách hàng này còn hạn chế, hiện nay ông ước tính có khoảng 1.000 đơn vị trên toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực này. Nhu cầu lớn từ các gia đình giàu có đang mở ra cơ hội cho những người muốn theo đuổi nghề dịch vụ cá nhân chuyên nghiệp.

Brian Daniel

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng tăng sau đại dịch đã khiến các gia đình phải cạnh tranh để tìm được nhân sự phù hợp, qua đó đẩy mức đãi ngộ lên cao. Dù vậy, đây không phải công việc mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đảm nhận. Ngoài chuyên môn, ứng viên còn cần khả năng giữ bí mật, xử lý tình huống và thích nghi với những yêu cầu riêng của từng gia đình.

Tháng 6 vừa qua, chương trình truyền hình thực tế Million Dollar Nannies về cuộc sống của các bảo mẫu phục vụ giới giàu có tại Mỹ cũng được phát sóng. Sự xuất hiện của chương trình cho thấy nghề nghiệp này đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi thu nhập mà còn bởi môi trường làm việc khác biệt.

Từ câu chuyện của Cassidy O’Hagan có thể thấy: Những công việc từng bị xem là lựa chọn ngoài lề của người có bằng cấp nay có thể trở thành hướng phát triển sự nghiệp hấp dẫn. Dù vậy, mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng thường đi cùng những tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe, thời gian làm việc kéo dài và yêu cầu sẵn sàng đặt nhu cầu của gia đình chủ lên hàng đầu.

(Nguồn: hankyung.com)