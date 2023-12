Cô gái sốc khi phát hiện ung thư ở tuổi 24: Tất cả bắt đầu từ một dấu hiệu ở mắt

Sốc khi phát hiện ung thư

Đối với hầu hết những người trẻ ở độ tuổi 20, đi chơi tối với bạn bè mang lại nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Nhưng đối với Sara Titchen, 24 tuổi đến từ London, Anh, trong một lần đi chơi tối, cô đã nhận thấy một triệu chứng khó hiểu.

Khi đó, Sara thấy một bên mắt sụp xuống. Cô đã đặt lịch hẹn với bác sĩ nhãn khoa vào ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Thị lực của cô vẫn ổn, nhưng đồng tử của cô có kích thước khác nhau, điều này khiến cô nhanh chóng được giới thiệu đến bác sĩ đa khoa.

Không muốn chờ đợi, Sara đã chủ động đến Bệnh viện Mắt Moorfields và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết Hodgkin sau nhiều lần xét nghiệm.

Nói với MyLondon, Sara kể: "Sáng hôm đó, tôi phát hiện ra đó là bệnh ung thư. Tôi bắt đầu từ cuộc hẹn với bác sĩ nhãn khoa lúc 9 giờ sáng đến chẩn đoán ung thư vào lúc 1 giờ sáng, nó diễn ra nhanh đến mức khó tin. Thật sự rất kinh hoàng vì tôi hoàn toàn không nghĩ điều này xảy ra với mình, tôi đã rất khỏe. Tôi đã đi chơi cả cuối tuần".

"Không có triệu chứng gì nghiêm trọng nên thông tin này gây ra một cú sốc lớn. Tôi vô cùng sợ hãi vì không biết ai ở độ tuổi của mình mắc bệnh ung thư hay bất cứ điều gì về bệnh ung thư hạch bạch huyết".

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh"

Sara trải qua 16 đợt hóa trị tại Bệnh viện Đại học London (UCLH). Và lần đầu hóa trị là một trải nghiệm đặc biệt choáng ngợp.

Cô kể: "Tôi ở khu vực thanh thiếu niên, tôi rất buồn khi phải ở trong môi trường chứng kiến những người trẻ khác mắc bệnh ung thư".

Và đúng một tuần sau khi hóa trị, tóc của Sara bắt đầu rụng – một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị.

Sara nhớ lại: "Đó là điều bạn cố gắng chuẩn bị nhưng không gì thực sự có thể khiến bạn sẵn sàng. Điều đó thật đau lòng, cho đến khi tóc tôi bắt đầu rụng, tôi không hề nghĩ trông mình giống một bệnh nhân ung thư, tôi giả vờ mọi thứ vẫn ổn".

Cô nói thêm: "Ngay khi tóc rụng, tôi có cảm giác rất thật. Rất xúc động. Thực tế là bạn không có lựa chọn nào khác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh".

Sara mô tả thời gian đầu là khoảng thời gian đáng sợ nhất vì nó buộc cô phải vật lộn với những điều chưa biết. Nhưng "khi thời gian trôi qua, và bạn làm tất cả những điều đáng sợ này, bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều và điều đó khiến bạn cảm thấy biết ơn hơn rất nhiều về những gì mình đã có".

Sau đó, Sara nhận được một bộ tóc giả từ The Little Princess Trust, một tổ chức từ thiện cung cấp tóc giả được làm bằng tóc thật cho những người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Vào tháng 10, quá trình điều trị của Sara thành công. Sara hiện muốn tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của những người khác đang mắc ung thư. Cô sẽ tổ chức một sự kiện có tên "The Big Chop" vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 để quyên tiền và tóc cho The Little Princess Trust.

Sara nói: "Đây sẽ là một sự kiện tích cực gắn kết mọi người lại với nhau để có thể thảo luận về điều gì đó mà họ chưa bao giờ nghĩ tới trước đây. Thật tuyệt khi các cô gái cắt tóc để quyên góp vì đó cũng là một cách tiếp thêm cảm xúc cho hành trình của tôi. Điều tuyệt vời nhất là độ tuổi phổ biến của các bé gái quyên góp tóc là 9 tuổi. Điều này thật khó tin, nhưng tôi nghĩ với tư cách là những cô gái trưởng thành, chúng ta cũng nên làm gương. Dù tóc rất quan trọng nhưng nó sẽ mọc dài ra".

(Theo Mirror)