Cô gái Việt ở Đức với bộ sưu tập “mùi hương” cực khủng, từng được chồng chở đi 700km chỉ để săn một chai nước hoa

Sau khi "nhá hàng" một vài hình ảnh về chiếc tủ trưng bày nước hoa trên mạng xã hội, chị Đặng Trang, 29 tuổi, khiến nhiều người không khỏi tò mò và thích thú. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện để hiểu rõ hơn về "thú vui" sưu tập cũng như câu chuyện đằng sau những chai nước hoa này nhé.

Sở thích nước hoa nhen nhóm từ ký ức xa xưa

“Mẫu số chung” của những người bước chân vào “con đường” sưu tập thường sẽ bắt đầu từ nhu cầu sử dụng, sau đó tìm hiểu và thử nhiều hơn. Dần dần, khi nhìn lại, cả kiến thức và hiện vật đều được tích lũy và trở thành một phần của cuộc sống từ khi nào chẳng hay. Với “con đường” sưu tập nước hoa của chị Đặng Trang cũng theo quy luật này. Chỉ có điều, sở thích ấy đã nhen nhóm từ rất rất lâu, ngay cả khi chị chưa thể tự sắm cho mình một lọ nước hoa.

“Chị thích nước hoa từ khi còn rất nhỏ, khoảng lúc 9 - 10 tuổi. Khi ấy, bác chị sống ở Hà Lan, cứ mỗi lần về Việt Nam thường mang tặng mọi người những chai nước hoa nhỏ xíu. Thật ra, thứ chị thích không hẳn là nước hoa, đúng hơn phải là mùi hương”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang biết tới nước hoa khi chỉ mới 9 - 10 tuổi.

Nói rõ hơn về sở thích “mùi hương”, chị Trang đã không ngần ngại kể những kỷ niệm tuổi thơ, về những người thân trong gia đình:



“Với nhiều người, họ thường được gợi nhớ khi thấy hình ảnh, cảm giác hay không gian, còn trí nhớ của chị là mùi hương của sự vật xung quanh. Khi nhớ mẹ, chị nhớ sâu sắc mùi của mẹ, mùi của làn da mềm mại, sạch sẽ và mái tóc thơm tho, ngay cả mùi quần áo của mẹ chị cũng nhớ. Còn nhớ về tuổi thơ, chị sẽ nhớ đến ngôi nhà của ông bà ngoại, ông ngoại hay thoa dầu gió lên những vết muỗi cắn cho chị. Sau nhà ông bà có giàn trầu cau, mùi nồng nồng của lá trầu, ẩm ẩm của bể nước. Nhất là bà còn trồng một khóm bạch yến, mỗi lần sau cơn mưa ướt đẫm, hoa sẽ nở, đưa tới mùi thơm không thể nào quên”.

Những chai nước hoa trong tủ sưu tập của chị Trang, với mùi hương lột tả không gian, bối cảnh. (Có hai chai Do Son và Tam Dao lấy cảm hứng từ hai địa danh Việt Nam).

Ở lứa tuổi còn là học sinh, vô tư, tinh nghịch những cảm nhận đầy tinh tế của chị Trang là điều không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, đến tận năm 16 - 17 tuổi, chị mới chính thức có những kiến thức đầu tiên về thế giới nước hoa. Cũng từ ấy, cô học trò dành dụm số tiền ít ỏi mà bố mẹ cho ăn sáng để sắm một chai nước hoa mini giá học sinh.



Chị Trang kể: “Khi bắt đầu tìm hiểu cơ bản về nước hoa, chị ngộ ra rằng, trong các lớp mùi hương của nước hoa, chính là đang tái hiện lại những hương thơm của cuộc sống. Chị ngửi thấy mùi của mẹ, mùi của nước, mùi mưa, mùi nắng, mùi của đóa hồng mới nở hay sắp tàn… trong nhiều chai nước hoa”.

Những chai có ảnh hưởng của đồng quê và thiên nhiên nước Anh, các mùi đều là từ cỏ cây hoa lá, gỗ.

Được chồng chở đi 700km để mua được chai nước hoa mini



Sau nhiều năm tìm hiểu và yêu thích, đến tuổi 29, chị Trang đã có cho mình một bộ sưu tập “mùi hương” khiến những người phụ nữ xung quanh không khỏi trầm trồ. Ngay cả khi sang sinh sống ở nước Đức xa xôi, thậm chí, gia đình chồng còn một “nỗi sợ” lớn với nước hoa thì niềm đam mê bất tận của cô gái Việt vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.

“Mặc dù ông xã chị rất sợ nước hoa nhưng chưa bao giờ khó chịu hay ngăn cản, sở thích này của chị luôn được ủng hộ. Có những chai bé xíu mà sợ hãng gửi đến không đúng với ý mình thì lại mất thêm thời gian chờ đợi, chồng chị đã đích thân lái xe chở đến tận nơi để thử mùi. Kỷ lục nhất chắc là quãng đường cả đi lẫn về lên tới gần 700km”, chị Trang nói.

Hai chai nước hoa chị Trang phải đi rất xa mới mua được. Nằm trong bộ sưu tập “Trà hiếm” của nhà Jo Malone.

“Nghiện” nước hoa lành mạnh hơn nhiều thứ khác?



Theo tiết lộ, thời điểm hiện tại, “gia tài” nước hoa của chị Trang chỉ có khoảng 160 chai dung lượng lớn (30ml - 100ml) nhưng có tới hơn 600 chai mini đến từ nhiều thương hiệu và xếp kín những chiếc kệ.

Khi được hỏi về tiêu chí để rinh một chai nước hoa về đặt trên kệ nhà mình, chị Trang nói:

“Thật ra, với các chai dòng mini size thì chị ưu tiên những loại nào chưa có sẽ cố gắng mua trước. Còn nếu các hãng ra dòng mới thì chị phải dành thời gian để dùng thử và cảm nhận, nếu thật sự hứng thú mới mua về. Thông thường, mỗi năm các hãng cũng cho ra thêm 3 - 4 mùi mới, cho nên muốn mua thì không hề khó, nhưng để tìm ra được mùi mình thích, hoặc là thật mới lạ thì lại chẳng dễ dàng. Có đôi lúc cũng mua vì nó có thiết kế mới lạ chứ mùi hương chưa thực sự hấp dẫn”.

Cận cảnh những chai nước hoa trong bộ sưu tập của chị Trang.

“Giáng sinh của mấy năm trước, khi Chanel sản xuất chai No.5 màu đỏ, dù rất thích nhưng chị lại suy nghĩ đắn đo không mua. Cứ nghĩ năm nào cũng ra nên đợi giảm giá. Cuối cùng, chai này bị đẩy giá gấp đôi, chị phải săn tìm mãi và rút kinh nghiệm nếu thật sự thích thì nên mua ngay”, chị Trang kể lại một kỷ niệm trong hành trình sưu tập “mùi hương”.



Chị Trang đặc biệt thích những chai nước hoa có vỏ màu đỏ.

Chẳng phủ nhận khi được hỏi bản thân có thuộc “hội người nghiện nước hoa” hay không, tuy nhiên, suy nghĩ của chị Trang về sở thích “mùi hương” lại hơi khác với số đông. Hoàn toàn không phải kiểu mua những chai giá trị 4000 - 5000 đô để khoe, để trưng bày chụp hình lên cho đẹp.



Theo lời chị Trang: “Không đặt mục tiêu mỗi tháng phải mua bao nhiêu nhưng tất nhiên chị vẫn phải ưu tiên các nhu cầu cần thiết nhất của cuộc sống trước rồi mới đến nước hoa. Và số tiền chi ra rõ ràng không thể lớn hơn số tiền kiếm được. Chưa từng thống kê nhưng có lẽ tổng giá trị bộ sưu tập của chị khoảng trên dưới 5xx triệu”.

Góc sưu tập "mùi hương" của chị Trang.





“Thật ra, cái gì chơi nhiều cũng khiến con người ta “nghiện”, nhưng có lẽ “nghiện” nước hoa vẫn lành mạnh hơn rất nhiều thứ khác và còn rất rẻ so với “nghiện” kim cương, nhà, siêu xe…. Chị thấy, hãy cứ “nghiện” sưu tầm nếu cảm thấy vui”, chủ nhân của bộ sưu tập nước hoa mini bày tỏ quan điểm.

Gợi ý chọn nước hoa cho hội chị em

Bên cạnh chia sẻ về câu chuyện xoay quanh sở thích sưu tập nước hoa, với “kinh nghiệm” nhiều năm, chị Trang cũng không ngần ngại đưa ra một vài gợi ý chọn lựa “mùi hương” cho hội chị em.

“Ai cũng có mong muốn cơ thể mình trước hết là có mùi dễ chịu và sau là thơm tho. Bởi vì đó trước hết là phép lịch sự và sau là làm nên sự tự tin cho mỗi người (Trừ những công việc phải luôn tiếp xúc với những thứ có mùi như làm đồ ăn hay chiên rán dầu mỡ, hay thường xuyên vận động nhiều không thể giữ được hương thơm). Vì một chai nước hoa có thể dùng 1-2 năm nên tính ra theo tháng là đắt nhưng theo năm là rất bình thường”.

Theo chị Trang, tối thiểu mỗi người nên có 2 mùi cho thời tiết nóng và thời tiết mát/lạnh. Với chi phí dưới 2 triệu, vào thời tiết nóng, chị em có thể thử một số chai như Light Blue intense (Dolce and Gabbana), L'imperatrice (D&G), Daisy hoặc các chai cùng dòng này (Marc Jacobs), Acqua di Gioia (Armani), các chai mùi trà của Bvlgari, thậm chí rẻ hơn nữa thì có thể thử mấy chai dòng Cool Water (Davidoff) hoặc dòng Be Delicious hay Women (DKNY).

Những chai nước hoa hợp với mùa hè, trời nóng.

Mùa đông với chi phí tầm 3 triệu, chị em có thể thử Miss Dior, J’adore (Dior) hay Coco Mademoiselle (Chanel), Lavie est belle, Poeme, Tresor in love (Lancome), The one (Dolce and Gabbana)…



Nước hoa hợp với mùa đông.

“Có thể mọi người sẽ cười vì chị toàn đưa ra những chai đơn giản ai cũng biết khi mà giờ tất cả mọi người đều biết đến Niche. Nhưng đối với chị, những chai trên dễ tiếp cận và giúp chị em lan tỏa hương thơm”, chị Trang chia sẻ.