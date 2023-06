Có gì bên trong căn hộ 100 tỷ đồng đắt đỏ nhất Việt Nam, mỗi m2 tương đương một căn nhà

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand do Masterise Homes phát triển nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, trên phố Hàng Bài. Đây là nguồn cung căn hộ khu vực phố cổ hiếm hoi xuất hiện trong suốt gần 1 thập kỷ vừa qua.



The Grand chính thức được cất nóc vào hồi tháng 3/2023 và được đánh giá là khu chúng cư đẳng cấp nhất Việt Nam bởi đây là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên tại Việt Nam được vận hành quản lý bởi The Ritz Carlton - thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn danh tiếng thế giới Marriott International.

Nằm giữa ngã tư Hàng Bài – Bà Triệu, The Grand Hanoi gồm 2 tòa The Crown và The Heritage.

Dự án có 8 tầng nổi, 6 tầng hầm. Trong 6 tầng hầm, tầng 1-3 tầng tiện ích, tầng 4-6 tầng đỗ xe. Đáng chú ý, dự án có hệ thống tích hợp với hơn 50 tiện ích đẳng cấp 6 sao khác nhau có thể kể đến hạng mục shop thời trang Authentic, chuỗi nhà hàng sang trọng, trung tâm thương mại quy mô lớn, khu vực đọc sách, khu phòng gym, khu vui trẻ em...

Với số lượng giới hạn chỉ có 104 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 98m2 - 137m2 - 215m2 mỗi căn hộ có giá khoảng từ 70- hơn 100 tỷ đồng. Thêm một thông tin đáng chú ý nữa, đó chính là toàn bộ các căn hộ tại The Ritz-Carlton đều được hoàn thiện full nội thất siêu cao cấp theo đúng tiêu chuẩn khách sạn 6 sao của Marriott International.

Phòng khách xa xỉ với nội thất từ các thương hiệu cao cấp được nhập khẩu và được kiểm duyệt chặt chẽ về chất lượng, thương hiệu bởi The Ritz-Carlton.

Phòng thư viện phong cách hiện đại, sang trọng. Đây cũng là phòng làm việc riêng cho những gia chủ là tỷ phú, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Thiết bị bếp cao cấp, xa xỉ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Nội thất bếp là các thương hiệu đắt đỏ số 1 trên thị trường hiện nay.

Phòng ngủ được thiết kế với tủ quần áo được làm từ da thật. Ngay bên cạnh là phòng thay đồ dành riêng cho những tín đồ thời trang với đủ bộ siêu tập quần áo hàng hiệu.

Phòng tắm to rộng, sang chảnh là nơi thư giãn cho chủ nhân căn hộ triệu đô.

Đánh giá về tệp khách hàng của những căn hộ triệu đô này, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Phát triển Nhà ở CBRE cho biết: “Đối với sản phẩm nhà ở cao cấp, hạng sang, người mua sản phẩm là người có thu nhập cao, tầng lớp có địa vị trong xã hội mua để ở và một phần lớn chủ yếu là những nhà đầu tư mua để đầu tư cho thuê.

Hiện nay, mức độ hấp thụ sản phẩm căn hộ cao cấp ở cả hai miền Nam và Bắc vẫn tốt, chưa thấy có dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi hay lượng giao dịch quan tâm quá sụt giảm. Một phần nguyên nhân chính là do nguồn cung mới trên thị trường còn thiếu nên mức độ hấp thụ vẫn tốt. Sản phẩm căn hộ có giá trị khai thác thương mại tốt thì vẫn có giao dịch”.