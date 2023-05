Có gì ở resort do HH Ngọc Hân làm sếp, giá phòng tới gần 100 triệu đồng/đêm: Khu nghỉ dưỡng 5 sao trên vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, doanh thu tới trăm tỷ đồng vẫn lỗ

‏Nếu như Nha Trang được vinh danh là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới thì Six Senses Ninh Vân Bay chính là nơi để bạn có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết và tuyệt diệu nhất tại nơi này. Bầu không khí trong vắt, yên bình không một chút vội vã của nơi đây là kết quả của sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người trong những ngôi villa với vật liệu chủ đạo là gỗ, mây tre, tranh lá vấn vương mùi thảo mộc.‏ ‏ ‏

‏Thương hiệu Six Senses đã thuộc sở hữu của Tập đoàn IHG thông qua thương vụ mua lại từ Pegasus Capital Advisors với giá 300 triệu USD vào năm 2019. IHG cũng là đơn vị sở hữu thương hiệu InterContinental. Trên thế giới, thương hiệu Six Sense có 22 khách sạn và resort nằm ở các quốc gia như Trung Quốc, Bhutan, Campuchia, Pháp, Ấn Độ… Trong đó, tại Việt Nam có 2 resort thuộc thương hiệu này ở Nha Trang và Côn Đảo (Phú Quốc)‏

‏Hiện Six Senses Ninh Vân Bay được quản lý bởi CTCP Du lịch Hồng Hải, công ty con của Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, còn Six Senses Côn Đảo được quản lý bởi Công ty TNHH Côn Đảo Resort. ‏ ‏Từ 16/3/2022, Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc của công ty này. ‏ ‏Sau dịch COVID-19, 2 resort đắt đỏ này đón lượng khách lớn, lên tới hơn 30.000 khách/năm. Tính tới năm 2022, kết quả kinh doanh của resort có sự phục hồi đáng kể sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch toàn cầu và trong nước. ‏Năm 2022, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 337 tỷ đồng, tăng 211 tỷ đồng, tương đương với 267% so với năm 2021. Công ty có lãi trước thuế 29 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với năm 2021, minh chứng cho việc phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.‏

‏Mặc dù vậy, tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ lũy kế tới 742 tỷ đồng do ‏ ‏chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp hơn 5 lần, từ mức 60 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng.‏

‏Trong hàng loạt các resort vị thế hàng đầu tại Việt Nam, Six Senses Ninh Vân Bay đã khẳng định được đẳng cấp vững vàng. Nơi đây là chốn dừng chân nghỉ dưỡng lý tưởng của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng trong nước và thế giới ‏ ‏như Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy, Quang Vinh, Diễm My…‏

‏Ca sĩ Bảo Thy từng khoe ảnh đi nghỉ dưỡng tại resort đẳng cấp Six Sense Ninh Van Bay

‏

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý check in tại vịnh biển “thiên đường”

‏Six Senses Ninh Vân Bay nằm tại vịnh Ninh Vân thuộc TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đây là một khu vực có vị trí địa lý tuyệt đẹp và hết sức độc đáo. Với vị trí đắc địa như thế, khu resort được thiết kế bao trọn hướng biển, không gian hết sức riêng tư nhưng vẫn đủ rộng để có thể bao quát ngắm nhìn vẻ đẹp của biển Ninh Vân. ‏



‏Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay là một trong những resort siêu sang có mức giá đắt đỏ nhất tại Việt Nam. Chẳng hạn, mức giá cho một phòng đôi là hơn 20 triệu đồng/đêm với đầy đủ các tiện ích và một bữa sáng. Trong khi mức giá cao nhất cho một biệt thự riêng lên gần 100 triệu đồng/đêm. ‏



‏Bảng: Mức giá các hạng phòng tại resort Six Sense Ninh Van Bay Nha Trang. Theo Agoda.com, mức giá dự kiến cho thời gian 3-4/6/2023)

‏Biệt thự The Water Reserve 3 phòng ngủ có mức giá gần 100 triệu đồng/đêm, ‏ ‏có vị trí ở mũi phía đông của vịnh Ninh Vân, có bể bơi vô cực riêng rộng 110 m2. Nghỉ dưỡng tại đây, du khách có thể check-in riêng tư bằng tàu cao tốc riêng tùy theo điều kiện thời tiết. Căn biệt thự cũng có quản gia riêng phục vụ 24/7 để đáp ứng các nhu cầu của du khách… ‏



‏Với mức giá cao như vậy, du khách sẽ có được tận hưởng những dịch vụ chu đáo và những trải nghiệm xứng tầm thượng lưu, hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. ‏



‏Ngay khi vừa hạ cánh, du khách đã được Six Senses bố trí xe đón tại sân bay về vịnh Ninh Vân, tùy theo số lượng người đi mà có thể là xe sang như Mercedes cho nhóm dưới 5 người, hoặc Limousine cao cấp cho đoàn đông hơn. Các nhân viên của Six Sense Ninh Vân Bay cũng sẽ chủ động sắp xếp hành lí cho khách. ‏



‏Sau khi di chuyển đến vịnh, du khách được nghỉ chân tại phòng chờ có đầy đủ điều hòa, cùng với đồ ăn vặt, nước mát trong thời gian chờ tàu cao tốc đón ra resort. Việc đi lại tại khu resort cũng tiện lợi với hệ thống xe điện trong rừng, du khách chỉ phải đi bộ ở những chặng cuối cùng khi về đến căn villa của mình mà thôi.‏

‏Six senses Ninh Vân Bay nằm trải dọc theo 2km bờ biển với 62 villa mái lá được xây dựng ấn tượng trên các vách đá, lưng chừng đồi và dọc theo bãi biển, đem lại cảm giác gần gũi hòa mình với thiên nhiên triệt để. Các căn villa tại Six Sense Ninh Vân Bay cũng được thiết kế đều bằng gỗ, các điểm nối với nhau đều bằng mộng được chốt bằng tre theo lối kiến trúc nhà của người xưa, mái nhà lợp bằng lá dừa mộc mạc, nguyên sơ. Không gian phòng ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, mang đậm nét truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bên trong các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi với bể bơi ngoài trời, khu phòng khách rộng thoáng, hầm rượu cá nhân… Các vật dụng chủ yếu làm từ đồ gốm, đồ gỗ và đồ đồng thô mộc, nhưng được xử lý rất nghệ thuật, lạ mắt mà lại rất ưa nhìn.‏

‏Là một khu resort hàng đầu, lại tọa lạc trong vùng vịnh đẹp như tiên cảnh, Six Senses Ninh Vân Bay không thiếu các loại hình giải trí hòa mình vào thiên nhiên. Du khách tới đây có thể trải nghiệm tắm biển, chèo thuyền, lặn biển, đi tàu ngắm hoàng hôn, đạp xe, leo núi … hay những hoạt động giúp lắng đọng tâm hồn như: thực hành thiền, yoga, tắm nắng, đọc sách thư giãn. Six Senses Ninh Vân Bay cũng có một câu lạc bộ dành cho trẻ em với những hoạt động giải trí bổ ích, thú vị. ‏

‏Ngoài ra, vào buổi tối, khách cũng có thể chơi các trò chơi có sẵn tại resort hoặc nằm xem phim ngoài trời, nằm trên giường võng hóng gió biển. Khu nghỉ dưỡng cũng có dịch vụ spa để phục vụ du khách bất cứ lúc nào. Six Senses Nha Trang sở hữu 6 biệt thự spa được thiết kế trên những tảng đá nước nằm cạnh những vườn cây ăn trái, vườn thảo mộc kết hợp với không gian yên tĩnh của khu nghỉ, có hồ hơi và các phòng xông hơi, giúp các giác quan du khách như được chăm sóc vỗ về.‏

‏Ăn uống cũng là một trải nghiệm đáng nhớ tại nơi đây. Do có điều kiện thuận lợi là nằm ngay gần biển, nên đồ ăn tại resort luôn đảm bảo được sự tươi ngon. Du khách có thể thoải mái lựa chọn giữa các món Âu và Á, có thể gọi đồ ăn trực tiếp về phòng nghỉ hoặc ra nhà hàng của Six Senses, với bữa sáng buffet, bữa trưa, bữa tối tùy chọn. Đội ngũ nhân viên sẽ luôn bảo đảm món ăn được chuyển tới du khách trong thời gian ngắn nhất.‏



‏Từ năm 2005 đến nay, Six Senses Ninh Vân Bay đã nhận được trên 14 giải thưởng của các tạp chí về du lịch và môi trường nổi tiếng trên thế giới. Chẳng hạn năm 2021, khu resort lọt top 11 khu nghỉ sinh thái bền vững hàng đầu thế giới do tạp chí Euronews bình chọn. ‏

‏Hay vào tháng 4.2021, tạp chí du lịch nổi tiếng Veranda của Mỹ cũng đã đưa Six Senses Ninh Vân Bay vào danh sách 30 khu nghỉ dưỡng trọn gói hàng đầu trên toàn cầu. Trong năm 2022, Six Senses Ninh Van Bay là 1 trong 2 khu nghỉ hiếm hoi của Việt Nam thắng giải là khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á và lọt top 7 khu nghỉ tốt nhất thế giới do người đọc của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler bình chọn. Tạp chí Travel + Leisure cũng đã bầu chọn Six Senses Ninh Vân Bay Spa là một trong 10 spa trong rừng đẹp nhất trên thế giới.‏

‏

‏Tạp chí Conde Nast Traveler nhận định rằng: “Khu nghỉ thật sự độc đáo vì có hệ sinh thái đa dạng, có núi, có rừng và biển; du khách sẽ được thoả sức trải nghiệm các hoạt động thể thao trên mọi địa hình: chinh phục các cung đường leo núi ở nhiều cấp độ, vui trải nghiệm các môn thể thao nước, hay tận hưởng chuyến dã ngoại trên bãi biển, câu cá, đi thuyền gỗ ngắm hoàng hôn. Và hơn hết, sau một ngày trải nghiệm, du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn tại những căn biệt thự với hồ bơi riêng ấn tượng toạ lạc tại những vị trí đắc địa giữa thiên nhiên hoang sơ.

Ngoài ra, Six Senses Ninh Van Bay còn đem đến những trải nghiệm ẩm thực và thư giãn độc đáo như thưởng thức ẩm thực tại hang đá hầm rượu hay đánh thức mọi giác quan với những liệu trình thư giãn chuyên biệt tại Six Senses Spa”.

‏Không chỉ là một thiên đường du lịch, Six Senses Ninh Van Bay còn được đánh giá là một “thiên đường sinh thái biệt lập”, với việc thực hiện các dự án bảo tồn và tự trồng nguyên liệu tươi sạch trong khuôn viên, nỗ lực bảo vệ môi trường và coi trọng tính bền vững. Đến đây, du khách có thể leo núi tìm hiểu về loài voọc chà vá chân đen quý hiếm được nghiên cứu và bảo vệ tại khu nghỉ; tham gia các lớp học làm giấy, làm nến, làm xà phòng tái chế từ các nguyên liệu đã qua sử dụng.‏

‏Nguồn ảnh: Six Sense Ninh Van Bay, Internet ‏