Có gì tại ngày hội AI lớn nhất Đông Nam Á thu hút 3.000 người vừa diễn ra tại TP.HCM?

Hơn 400 dự án AI được đánh giá tại Agentic AI Build Week 2026

Agentic AI Build Week 2026, AI Buildathon lớn nhất khu vực Đông Nam Á, do GenAI Fund tổ chức từ ngày 8-12/7, đã chính thức khép lại sau năm ngày diễn ra các workshop kỹ thuật, hoạt động xây dựng sản phẩm, giải quyết bài toán doanh nghiệp, cố vấn chuyên môn và trình diễn sản phẩm.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 3.000 người phát triển sản phẩm AI, cùng hơn 50 cố vấn, diễn giả và hơn 100 đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái.

Trong 5 ngày, 15 phiên chuyên sâu về agentic AI đã được tổ chức. Hơn 400 dự án được đưa vào đánh giá qua hai vòng thuyết trình với sự tham gia của hơn 70 giám khảo. Tổng giá trị giải thưởng, tín dụng công nghệ và các quyền lợi hỗ trợ thuộc hệ sinh thái được ban tổ chức công bố ở mức hơn 4 triệu USD.

Trong khuôn khổ sự kiện, GenAI Fund cũng công bố báo cáo về cộng đồng phát triển AI tại Đông Nam Á năm 2026. Báo cáo được xây dựng từ dữ liệu của 2.719 người phát triển AI đến từ 55 quốc gia, tập trung phân tích nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm, lựa chọn công nghệ và cách thức xây dựng sản phẩm.

Trong khuôn khổ sự kiện, GenAI Fund cũng công bố báo cáo về cộng đồng phát triển AI tại Đông Nam Á năm 2026

Theo nội dung báo cáo, một bộ phận người phát triển AI đang chuyển từ việc sử dụng các công cụ riêng lẻ sang xây dựng những hệ thống có khả năng lập kế hoạch, sử dụng nhiều công cụ, ghi nhớ ngữ cảnh và thực hiện nhiệm vụ qua nhiều bước.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm việc đang tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong lựa chọn nền tảng AI của cộng đồng phát triển sản phẩm. ChatGPT được sử dụng nhiều nhất ở nhóm có dưới một năm kinh nghiệm, cho thấy vai trò như công cụ tiếp cận ban đầu; trong khi từ năm thứ hai trở đi, Claude dần bắt kịp hoặc dẫn đầu ở nhiều nhóm, trở thành nền tảng được lựa chọn khi người dùng chuyển sang các tác vụ chuyên sâu hơn. Các mô hình Trung Quốc như DeepSeek, Qwen, Kimi và GLM cũng có tỷ lệ sử dụng tăng theo thâm niên, nhưng chủ yếu bổ sung thay vì thay thế các nền tảng phổ biến.

Cơ hội phát triển dài hạn từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp

Khác với mô hình hackathon thường diễn ra trong thời gian ngắn, chương trình được xây dựng theo hướng kết nối người phát triển công nghệ với các bài toán thực tế của doanh nghiệp, nền tảng kỹ thuật và các cơ hội tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau sự kiện.

Các đội tham gia phát triển giải pháp cho nhiều lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, giao thông, khách sạn, trò chơi điện tử, dịch vụ tài chính, thực phẩm và đồ uống, hạ tầng đám mây, robot và physical AI.

Chương trình vì vậy tập trung vào quá trình xây dựng, thử nghiệm và nhận phản hồi, thay vì chỉ trình diễn ý tưởng. Người tham gia được tiếp cận các phiên hướng dẫn kỹ thuật, hoạt động cố vấn và phản hồi từ doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng giải pháp.

Một số doanh nghiệp như VNG Games, KFC, PhongVu.vn, TASCO, Vietjet, Guardian, Shinhan Future’s Lab, GoTymeX và The Anam đã cung cấp bài toán hoặc góc nhìn chuyên ngành cho các đội tham gia.

Hơn 400 dự án được đưa vào đánh giá qua hai vòng thuyết trình với sự tham gia của hơn 70 giám khảo.

Các đối tác công nghệ hỗ trợ nền tảng, chuyên môn kỹ thuật, hội thảo và một số nguồn lực phục vụ phát triển sản phẩm. AWS tham gia với vai trò đối tác chiến lược. Một số đơn vị công nghệ khác có mặt trong chương trình gồm OpenAI, Microsoft for Startups, Tencent Cloud, NVIDIA, BytePlus, Google for Developers và Agora.

Quy trình triển khai bắt đầu từ xác định vấn đề, lựa chọn công nghệ và xây dựng nguyên mẫu. Sau đó, các đội nhận tư vấn, phản hồi từ doanh nghiệp và trình bày sản phẩm trước hội đồng đánh giá.

Các dự án được ghi nhận trải rộng ở nhiều nhóm chủ đề. Trong lĩnh vực hàng không, Aerotrace Tire Intelligence phát triển giải pháp theo dõi và bảo trì lốp máy bay từ bài toán do Vietjet đưa ra.

Ở nhóm bán lẻ, Guardians of the Galaxy xây dựng giải pháp giám sát hoạt động và hỗ trợ nâng cao an toàn tại cửa hàng. AltoTech tập trung vào việc ứng dụng AI trong quy trình vận hành khách sạn, trong khi Elemental Arena thử nghiệm các môi trường tương tác sử dụng AI agents và robot.

Một số dự án khác gồm Autointro, nền tảng hỗ trợ giới thiệu và kết nối giữa những người phát triển AI; Intelliworks, giải pháp phân tích và vận hành bán lẻ; RouteMate, công cụ lập kế hoạch tuyến đường và tìm kiếm; cùng một số sản phẩm hỗ trợ tài chính, trò chơi điện tử và vận hành nội bộ doanh nghiệp.

Danh sách dự án được công bố còn có các hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm, tư vấn bán hàng, quản trị rủi ro tài chính, phát hiện bất thường, phân tích thông tin và điều phối diễn biến trong trò chơi.

Theo ban tổ chức, một số đội được lựa chọn sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, cố vấn và nhà đầu tư để xem xét khả năng kiểm chứng sản phẩm, thử nghiệm giải pháp hoặc phát triển thương mại.

“Agentic AI Build Week không được thiết kế để kết thúc tại ngày trình diễn sản phẩm,” bà Laura Nguyen, Giám đốc GenAI Fund, chia sẻ.

Bà Laura Nguyen, Giám đốc GenAI Fund, cho biết mục tiêu của chương trình là tạo môi trường để các đội giải quyết bài toán thực tế, tiếp cận hạ tầng công nghệ và nhận phản hồi từ những đơn vị có thể sử dụng, hỗ trợ hoặc đầu tư vào sản phẩm.

Theo bà, kết quả dài hạn của chương trình không chỉ nằm ở hoạt động trình diễn, mà còn phụ thuộc vào khả năng các đội tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm sau sự kiện.

Agentic AI Build Week là một phần trong các hoạt động kết nối người phát triển công nghệ với doanh nghiệp, nền tảng kỹ thuật, cố vấn và nguồn vốn. Khả năng triển khai thực tế của các dự án sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình thử nghiệm, đánh giá nhu cầu thị trường và hợp tác với các đối tác liên quan.



