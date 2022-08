Có gì trong bánh trung thu mà 'hét' giá 20 triệu đồng?

Nhiều nhà sản xuất bánh trung thu phân tích kỹ cũng khó hiểu vì sao giá lại cao đến vậy dù nhân bánh cao cấp.



Dân ít mua, người bán sốt ruột

Thời điểm này, dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (quận 10)... không khó để bắt gặp những điểm bán áp dụng "giảm giá 20 - 50%" hoặc "mua 1 tặng 1". Đã áp dụng "mua 1 tặng 1" cho loại bánh Đồng Khánh từ vài ngày qua, anh Hào (quận 10) cho biết do sức mua vẫn khá chậm nên năm nay anh quyết định khuyến mãi sớm.

Nhiều đại lý bán bánh hiệu Bibica, Như Lan, Kinh Đô... cũng đang lo lắng khi dịp Tết Trung thu đến gần nhưng lượng hàng bán ra hiện chỉ đạt 15 - 20% lượng nhập, bằng phân nửa các năm trước.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - đại diện cơ sở sản xuất bánh trung thu Đồng Khánh hiệu Bông Lúa Vàng (Long An) - cho hay sức mua đã tăng so với đầu mùa nhưng vẫn thấp hơn khoảng 30% so các năm trước dịch COVID-19, lượng khách hàng chủ đạo là các doanh nghiệp năm nay cũng sụt giảm.

Doanh nghiệp lãi lớn với giá bánh "trên trời"?

Tìm hiểu sản phẩm bánh trung thu để mua biếu tặng, bà Huỳnh Thị Chung (quận 12) bất ngờ khi thấy thông tin hộp bánh trung thu được một khách sạn tại Hà Nội đăng bán vói giá gần 17 triệu đồng, khá nhiều nơi khác đăng bán với giá 5-10 triệu đồng/hộp. Dù nguyên liệu cao cấp, nhưng mức giá trên thật khó hình dung.

Trong khi đó, theo ghi nhận, năm nay hiệu Kinh Đô tung loại bánh Trăng vàng Black & Gold với giá từ 1,5 triệu đồng đến 4,9 triệu đồng/hộp, trong đó loại 4,9 triệu (6 bánh loại 160g và trà) đã tăng 400.000 đồng so với năm ngoái, được nhà sản xuất "quảng cáo" có hộp đựng sơn mài, nguyên liệu bánh thượng hạng như bào ngư, hải sâm...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu lớn tại TP.HCM cho biết giá hàng cao cấp công bố của công ty là giá bán lẻ. Thực chất khi bán sỉ giá đó sẽ chiết khấu cho khách 5 - 35%. Tuy nhiên, vị này thừa nhận tình trạng "1 vốn 4 lời" là phổ biến trong ngành sản xuất bánh trung thu.

Đại diện bánh trung thu Thư Bakery (TP.HCM) nhận định nếu bánh có vỏ hộp chất lượng hoặc dòng thập cẩm (bánh mặn) thường có 10 - 13 vị như mai quế lộ, gà quay, thậm chí yến sào, vi cá... Tuy nhiên, khó tính toán được vì sao bánh được bán "hét" giá đến gần 20 triệu đồng/hộp.

"Giá thành sản xuất của hầu hết dòng bánh trung thu bình dân hiện nay trung bình với bánh chay, ngọt khoảng 20.000 - 25.000 đồng/cái 150g và bánh mặn 30.000 - 45.000 đồng/cái 200g. Chi phí còn rẻ hơn nếu làm số lượng nhiều, nguồn nguyên liệu nhập sỉ với giá tốt" - chủ cơ sở này tính toán và cho rằng: giá cả là do thị trường, có bất ngờ chứ bất thường thì khó khẳng định. Nhà sản xuất luôn có lý nếu người mua chấp nhận.