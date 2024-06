Có gì trong “căn hộ săn mây” tại phía Bắc Sài Gòn?

Lối sống Wellness đang dần trở thành kim chỉ nam về phong cách sống vừa mang tính thời thượng vừa giàu ý nghĩa nhân văn, khi góp phần hình thành thế hệ mới yêu thích và gắn liền cuộc sống mỗi cá nhân với việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống, sống tích cực, từ đó mang lại những giá trị bền vững cho sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp cân bằng Thân – Tâm – Trí một các toàn diện.

Sống chuẩn Wellness tại A&T Sky Garden độc đáo thể hiện qua hệ tiện ích sống xanh và sống tích cực. Với 40 tầng cao và 40+ tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt từ khu thương mại đến tầng thượng. Dự án đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, học tập, rèn luyện thế chất chỉ trong vài bước chân ngay tại gia cho cư dân.

Mỗi ngày tại A&T Sky Garden, người trẻ đắm mình trong làn nước của hồ bơi chân mây vào sáng sớm; chạy bộ trên những cung đường xanh mát, an toàn ngay dưới thềm nhà; người lớn tuổi đánh cờ hay tập thể dục dưỡng sinh, yoga tại khu vườn trên mây- một trong những tiện ích xanh lớn nhất của dự án; cả gia đình cùng trải nghiệm và thực hành chơi bộ môn thể thao thượng lưu tại phòng tập Golf 3D; nâng niu, chiều chuộng bản thân với các liệu trình Spa; sống khỏe khoắn và năng động với phòng Gym, sân bóng rổ, khu thể dục ngoài trời,... Cuộc sống Wellness tại A&T Sky Garden góp phần giúp con trẻ xa rời thiết bị công nghệ, dành nhiều thời gian hơn để vận động, vui chơi, giao lưu cùng bạn bè cùng trang lứa tại khu căn hộ với khu vui chơi, công viên nội khu, thư viện, ...

Tầng 4 được xây dựng như một khu đa chức năng, hình thành lối sống sang, khỏe mạnh và tích cực.

Cư dân A&T Sky Garden thừa hưởng tất cả những tiện ích trên trong bầu không khí trong lành, dịu mát mà vị trí dự án mang lại. Tọa lạc tại vị trí sát cạnh 2 dòng sông (sông Sài Gòn, sông Lái Thiêu), liền bên cạnh hồ Gươm xanh, A&T Sky Garden nổi bật với tầm view triệu đô 3 mặt hướng thủy, 100% căn hộ có logia, & được thiết và xây dựng với khung cửa sổ rộng thoáng, mật độ những căn có tầm nhìn ra sông hồ chiếm đến 90% toàn dự án.

Tại mỗi tầng, mỗi căn hộ, cư dân của A&T Sky Garden đều có những "quang cảnh" khác nhau, mang đến những phong vị khác nhau. Thưởng lãm cảnh quan đẹp mắt cũng là một liệu pháp giúp xoa dịu những mệt mỏi, buồn phiền, bổ sung và tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho cư dân.

Nằm trong phố nhưng cạnh sông, bên hồ hiếm có, A&T Sky Garden sở hữu một điểm cộng về cảnh quan mà không phải dự án nào cũng có được. Từ địa thế độc tôn này, cư dân nơi đây dù sống giữa lòng đô thị sầm uất mà vẫn được tận hưởng không gian sống xanh, trong lành khó kiếm tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý nữa về cách chủ đầu tư dự án thiết kế tiện ích sống sang, sống tích cực. Tầng 4 là một trong những tầng được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết thiết kế xây dựng nhằm tạo nên 1 tầng đa chức năng như: các cửa hàng mua sắm; quầy bar, cafe, được đặt ngay đối diện với bộ ba: Sky Pool với hồ bơi châm mây với tầm nhìn city view thoáng đạt & hồ sục jacuzzi, đặc biệt là hồ bơi trẻ con được bố trí khu vực bên trong để có thể dễ dàng quan sát và xử lý tình huống. Tầng 4 được kỳ vọng trở thành nơi hẹn hò, vui chơi giải trí dành cho những gia đình thích vận động, nơi những người trẻ được hưởng thụ những niềm vui, thư giãn trong không khí thoải mái và náo nhiệt, sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.

"Khu vườn trên mây" được thiết kế độc đáo có những khu vực săn mây, được kỳ vọng khi đi vào vận hành sẽ trở thành biểu tượng tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn.

Đặc biệt, A&T Sky Garden có hẳn một khu vườn xanh mát, muôn sắc ngay trên tầng thượng gọi tên "Khu vườn trên mây". Lối thiết kế cảnh quan của khu vườn cũng dựa trên xu hướng wellness, mang lại cái nhìn mới mẻ, giàu sáng tạo với đa dạng các chủng loại thực vật phong phú, có khả năng thích nghi được với sự thay đổi thời tiết miền Nam, chịu được sức gió và áp suất trên độ cao hàng trăm mét. "Khu vườn trên mây" sẽ giúp cư dân có không gian thư giãn, nghỉ ngơi, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên hòa cùng phố thị từ sáng sớm bình minh đến đêm muộn lung linh ánh đèn.

Vào sáng sớm, "khu vườn trên mây" sẽ là nơi cư dân trải nghiệm cảm giác mây trời tựa sương sớm nhẹ nhàng len vào cây cối, sau đó dần tan biến và nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Với tầm view 360 độ từ độ cao 150m, cư dân thu trọn thiên nhiên trên tầng không vào trong tầm mắt, hít thở không khí trong lành giữa cảnh sắc thiên nhiên xanh mát bao quanh. Đây sẽ là điểm check-in độc đáo tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn, đặc quyền dành riêng cho cư dân khi dự án chính thức đi vào vận hành.

Không chỉ đáp ứng xu hướng chuẩn sống xanh và wellness của cư dân tương lai, đây cũng là điểm nhấn tạo nên sự độc đáo và duy nhất của dự án mang lại dấu ấn độc bản cho dự án, niềm tự hào cho cư dân A&T Sky Garden khi sở hữu khu vườn trên mây của riêng mình.

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, Alpha Dhabi, Đại Trường Sơn, SC Realty, Sen Group, Đông Phú Land, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)