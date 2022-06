Có gì trong hai resort Việt vừa lọt top 10 khu nghỉ dưỡng cho gia đình tốt nhất thế giới?

Mới đây, Tạp chí du lịch chuyên viết về các trải nghiệm cho gia đình có con nhỏ, Holidays with Kids của Australia đã công bố top 10 khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất thế giới. Đáng chú ý, Alma Resort và The Anam của Việt Nam không những góp tên mà còn lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 5 - những vị trí rất cao - trong bảng xếp hạng này.

Trong đó, Alma Resort chỉ đứng sau Atlantis Dubai của UAE và Disneyland Hotel ở Paris, Pháp. Cả hai resort đều nằm ở Cam Ranh, có nhiều tiện ích để mọi thành viên gia đình vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ.

Alma Resort Cam Ranh

Theo Holidays with Kids, Alma Resort nằm trên 30ha bờ biển của Cam Ranh, là nơi nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi cho các gia đình, chỉ cách Nha Trang 45km trên bờ biển phía Nam của Việt Nam.

Alma Resort nhìn từ trên cao.

Không phải ngẫu nhiên Alma Resort vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" để đứng thứ 3 trong danh sách những resort nổi tiếng nhất thế giới.



Với 12 hồ bơi được bố trí từ cao xuống thấp, trải dài ra tận bãi biển với nhiều môn thể thao dưới nước tại Bãi biển Bãi Dài, công viên nước với đường trượt, hồ tạo sóng và sông lười - cùng với câu lạc bộ trẻ em và câu lạc bộ thanh thiếu niên có nhiều hoạt động - để giúp mọi thành viên trong gia đình được giải trí.

Không gian ăn uống và những ghế dài cạnh hồ bơi đều có tầm nhìn đẹp mê hồn ra bãi biển với nhiều không gian cho các gia đình.





Các phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nhìn ra biển.

Một số điểm nổi bật khác của resort là bảo tàng khoa học, rạp chiếu phim, đồi thả diều, khu tập golf 18 lỗ...

Ảnh: Alma.vn

The Anam Cam Ranh

Với một bên là bãi biển riêng và một bên là quang cảnh núi non hùng vĩ, The Anam Cam Ranh được Holidays with Kids ưu ái gọi là "một bức tranh hoàn hảo". Resort có 3 hồ bơi và 4 nhà hàng.

Khung cảnh đẹp như mơ của Anam Resort bên bờ biển Cam Ranh.





Du khách có thể dành cả ngày để thư giãn bên cạnh một trong 3 hồ bơi hay đi dạo qua các khu vườn sau đó thưởng thức hương vị nhiều món ăn tại 4 nhà hàng của khu nghỉ mát.

Ảnh: The Anam

Đồng thời, trẻ em có thể đến câu lạc bộ thiếu nhi hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước, tập yoga và chơi tennis, vẽ nón lá, tạo hình từ đậu và vỏ, tô màu vỏ sò, đua xô, kéo co,...



Ngoài ra khu nghỉ mát còn tận dụng tối đa khung cảnh bên bờ biển với bóng chuyền bãi biển, chèo thuyền kayak, chèo thuyền câu cá và một số trải nghiệm văn hóa. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng 5 sao có rạp chiếu phim trong nhà và ngoài trời.

Nội tiện nghi trong khu resort.

The Anam còn cung cấp tiệc nướng BBQ riêng bên hồ bơi, có một đầu bếp phục vụ cho gia đình và được trang bị bếp nướng than hoa. Ngoài các món tráng miệng và salad theo mùa, các gia đình có thể lựa chọn gói dành cho "tín đồ hải sản" bao gồm tôm hùm Nha Trang, tôm sú, cá mú tươi,...



Top 10 khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất trên toàn thế giới 1. Atlantis Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) 2. Khách sạn Disneyland, Paris (Pháp) 3. Alma Resort Cam Ranh (Việt Nam) 4. Khách sạn Hong Kong Disneyland (Hồng Kông) 5. The Anam, Khánh Hòa (Việt Nam) 6. Khách sạn Disney Explorers Lodge (Hồng Kông) và Câu lạc bộ Med Kani (Maldives) 7. Khu nghỉ dưỡng Sun City (Nam Phi) 8. Khách sạn Disney's Hollywood (Hồng Kông) 9. Khách sạn Rees, Căn hộ & Khu dân cư sang trọng (New Zealand) 10. Khu nghỉ dưỡng LEGOLAND Windsor (Vương quốc Anh) và One & Only Reethi Rah (Maldives)

Theo: Holidays with Kids