Có gì trong khu phố in 3D lớn nhất thế giới ở Texas?

Ngôi nhà in 3D đầu tiên được hoàn thành cho dự án phát triển 100 ngôi nhà mới ở phía bắc Austin, Texas (Ảnh: ICON)

Với những bức tường được “in” bằng vật liệu làm từ bê tông, công trình một tầng này là ngôi nhà đầu tiên trong số 100 ngôi nhà chuẩn bị chào đón cư dân bắt đầu từ tháng 9 tới đây.

Cộng đồng này là một phần của công trình lớn hơn tại Georgetown, Texas có tên Wolf Ranch. Nằm cách khoảng 48 km về phía bắc của Austin, cộng đồng là sự hợp tác giữa công ty xây dựng Texas ICON, công ty xây dựng nhà ở Lennar và công ty kiến trúc Đan Mạch Bjarke Ingels Group (BIG).

Ảnh: ICON

Hình ảnh tòa nhà mới hoàn thành do công ty chia sẻ cho thấy nội thất sáng loáng với những bức tường cong màu xám. Các bức tường được làm từ hỗn hợp bê tông Lavacret, được đổ vào vị trí bằng cách sử dụng máy in robot. Sau khi tường được in xong, cửa ra vào, cửa sổ và mái nhà — tất cả đều được trang bị các tấm pin mặt trời — sẽ được lắp đặt. ICON cho biết rằng hơn một phần ba bức tường của các ngôi nhà hiện đã được in và các bất động sản hiện đang được chào bán với mức giá từ 475.000 đến 599.000 USD. Được biết, một ngôi nhà in 3D có diện tích từ 140 tới 195 mét vuông và có từ 3 đến 4 phòng ngủ.

Ảnh: ICON

Khi ICON công bố dự án vào năm 2021, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jason Ballard đã mô tả cộng đồng này là “bước ngoặt trong lịch sử phát triển quy mô cộng đồng”. Ông cho biết, in 3D mang lại những ngôi nhà chất lượng cao nhanh hơn và hợp túi tiền hơn so với các phương pháp xây dựng truyền thống.

Nghiên cứu độc lập đã cho thấy rằng các nhà in có thể giảm lượng khí thải CO2 và chất thải xây dựng. Máy in 3D có thể xây dựng các tòa nhà mà không cần ván khuôn, làm giảm đáng kể việc sử dụng vật liệu tổng thể. Xi măng được cho là đóng góp khoảng 8% lượng khí thải CO2 toàn cầu hàng năm. Một nghiên cứu năm 2020 từ Singapore cho thấy một đơn vị phòng tắm được xây dựng bằng cách in 3D vừa có giá rẻ hơn 25,4%, vừa tạo ra lượng khí CO2 ít hơn gần 86% so với một phòng tắm được xây bằng phương pháp thông thường.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cũng đã chỉ ra rằng những ngôi nhà in 3D vẫn dựa vào bê tông sử dụng nhiều carbon, đồng thời các quy tắc xây dựng giải quyết vấn đề an toàn và ổn định của cấu trúc vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.

Wolf Ranch là dự án lớn nhất của ICON cho đến nay. Ballard nói: “In 3D không phải là khoa học viễn tưởng. Chúng tôi đã vượt qua ngưỡng đó từ khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Trong tương lai, chúng tôi cược rằng đây sẽ là niềm hy vọng tốt nhất của nhân loại về một giải pháp nhà ở phù hợp với những giá trị và lý tưởng cao nhất của chúng ta”.