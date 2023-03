Có gì trong thương hiệu nước hoa đắt nhất thế giới, được hoàng gia Anh bảo chứng chất lượng: 15 thập kỷ vẫn là "tượng đài bất diệt"

Thương hiệu nước hoa đắt nhất thế giới

Từ thế kỉ XX tiếp nối thế kỉ XXI, đế chế thơm Clive Christian được người yêu hương trân trọng và yêu thích nhờ khả năng gìn giữ – kết nối phong thái thơm hoàng gia châu Âu nói chung, Anh quốc nói riêng với phong cách sống thượng lưu hiện đại toàn cầu.

Nếu Roja Dove thơm cầu kì phức hợp tinh tế thăng hoa, Clive Christian có phương thức kết hợp-sáng tạo mùi hương tỉ mẩn tinh xảo đến mức đáng ngạc nhiên.

Thương hiệu được nữ hoàng Victoria đã cho phép được sử dụng hình ảnh vương miện của bà cho thiết kế lọ nước hoa Clive Christian như một bảo chứng chất lượng hoàng gia.

Mỗi sáng tạo thơm của Clive Christian không chỉ phức hợp vô vàn các note thơm riêng lẻ (nhiều khi lên đến 150-200 thành phần), kì diệu hơn, làm sao để chinh phục ngần ấy các thành phần thơm, chỉ đường dẫn lối tạo cho chúng sự kết dính, kết hợp, kết tinh, rồi tỏa sáng vượt thời gian, chúng ta chỉ có thể trải nghiệm phong thái thơm kì công đó ở các mùi hương Clive Christian.

Trong số đó có mùi hương No 1 Passant Guardant nằm trong danh sách đắt giá nhất thế giới - là phiên bản giới hạn của dòng nước hoa cao cấp No 1 Perfume. Mỗi "tác phẩm nghệ thuật" 30 ml này có giá lên đến 143.000 bảng (khoảng 5 tỷ đồng).

Theo Victoria Christian - con gái của nhà thiết kế Clive Christian - "bản thân No 1 đã là một di sản bền vững qua 80 năm". Các chai nước hoa đánh số No 5 là dòng nước hoa cao cấp, nhưng điều này chỉ đúng đối với thị trường đại chúng. Còn với số ít giới thượng lưu đích thực, dòng nước hoa No 1 Perfume của Clive Christian mới thực sự là đẳng cấp và được gọi bằng cụm từ "haute parfum".

No 1 Passant Guardant khác biệt không phải vì loại hương nó mang tới mà là do thời gian lưu giữ mùi thơm này nhờ một công thức bí mật.

Bất kể bạn tắm bao nhiêu lần, mùi hương của No 1 Perfume một khi đã chạm vào da thì vẫn luôn ở đó, dai dẳng đầy tinh tế dù đó chỉ là hương trái cây. Nhiều người cho rằng vì tính chất đặc biệt này, nữ diễn viên Katie Holmes đã chọn loại nước hoa này trong ngày cưới trọng đại với tài tử Tom Cruise trước đây.

15 thập kỷ vẫn vẹn nguyên sức hấp dẫn

Trăm năm qua đi, di sản thơm đời đầu của nhà hương giờ thuộc series Clive Christian Original Collection gồm các mùi hương như 1872, No1, X, vẫn tồn tại và gây ngưỡng mộ cho nhiều thế hệ người sưu tầm mùi hương.

Nhân dịp kỉ niệm 150 năm chuyến du hành mùi hương xa xỉ của Clive Christian, ViinRiic Galeries De Parfums – đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam đã tổ chức một buổi tiệc trà thân mật, cùng nhìn lại hành trình mà nhà hương này đã đi qua. Cũng trong buổi gặp mặt gần gũi này, ViinRiic Galeries De Parfums & Clive Christian Việt Nam cũng muốn giới thiệu tới giới mộ điệu hai chai nước hoa mới nhất trong bộ sưu tập Anniversary Collection nhà Clive Christian: Timeless và Comtemporary.

Hai sáng tạo Timeless và Contemporary, lấy cảm hứng màu xanh lá nguyên bản từ lọ muối lavender của Crown Perfumery với nắp đậy bằng bạc. Họa tiết bạc được phủ trên hai sáng tạo vô cùng sang trọng cùng với 180 - 203 nguyên liệu tinh tuyển nhất thế giới.

Timeless - Vượt Thời Gian

Mùi hương tập trung nguyên liệu quý hiếm và chất lượng làm nên di sản Clive Christian như oải hương, bergamot, hương bài và gỗ đàn hương. Sáng tạo không chỉ mang độ phức hợp lên đến 203 đơn vị, còn có đặc tính cốt lõi hương tươi mát, dung hoà giữa cổ điển và hiện đại đến từ cam đắng và chanh, kết duyên oải hương; tựa lời gợi mở về lọ muối huyền thoại dưới danh The Crown Perfumery. Bằng kỹ thuật điều hương bậc thầy, tổ hợp chủ đạo được tiếp thêm thanh xuân bởi gỗ đàn hương, hoắc hương và gừng cay nồng. Timeless thơm tích cực, cảm xúc thị dân thanh lịch bay bổng bền bỉ trên da xuyên suốt.

Contemporary: Đương Đại

Mùi hương đa lớp hơn, mỗi nhịp thơm gửi một chu kỳ cảm xúc thăng hoa cho người mặc. Sáng tạo đặc khuôn fougere, sở hữu lát cắt nổi bật và tươi sáng bởi nguyên liệu thảo mộc, phong lữ và oải hương. Cùng nguyên liệu phương Đông như tiêu đen, nhục đậu khấu, sự kết hợp đầy tài tình đã khiến Contemporary trở nên "nhiệt" hơn bao giờ hết; hương say mở ra đa trạng thái pha trộn ánh sáng và bóng đêm, lạnh và ấm. Kết thúc, nền hương rêu sồi dần xuất hiện, làm dịu lại, đặt một dấu ấn vô cùng đặc trưng vốn có chỉ ở Clive Christian; thơm ấm áp, sâu sắc và sang trọng vô song.

Buổi tiệc trà được tổ chức bởi CEO ViinRiic Galeries De Parfums Eric Trần, có sự kết hợp với host Thùy Dương – chủ biên tạp chí Elle Decoration Vienam & Doanh nhân Cheng Bảo Phương – chuyên gia về lifestyle và thiết kế tiệc trà.

CEO ViinRiic Galeries De Parfums Eric Trần

Không khí buổi tiệc trà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của dàn khách mời đình đám như Hoa hậu Thu Hoài, ca sĩ Quốc Thiên, NTK Lâm Gia Khang, Stylist Hoàng Ku, Travis Nguyễn, người mẫu Tyhd Thùy Dương – Cao Thiên Trang, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Á hậu Lương Thị Hoa Đan… Tại đây, nếu doanh nhân Cheng Bảo Phương chia sẻ về các bày trí tiệc một cách vô cùng công phu, kết hợp giữa màu sắc chủ đạo của nhà hương Clive Christian – màu đỏ, vàng, đen, xanh lá hoàng gia và cách sắp xếp từng bộ dụng cụ.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần chia sẻ mùi hương của chuyên gia nước hoa Eric Trần. Anh không chỉ chia sẻ về lịch sử 150 năm của thương hiệu Clive Christian mà còn dẫn các khách mời đi qua rất nhiều tầng hương độc đáo mà nhà hương này đã sáng tạo nên.

Các vị khách mời khác cũng có nhiều trải nghiệm mùi hương thú vị, nếu Hoa hậu Thu Hoài yêu thích và sở hữu ngay mùi hương Masukita thì Quốc Thiên cũng thể hiện niềm thích thú đặc biệt với Contemporary. Với các khách mời, buổi tiệc trà kết hợp trải nghiệm mùi hương của ViinRiic là một “sân chơi” rất niche – rất độc đáo mà không phải ai cũng có dịp được lắng nghe.