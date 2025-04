Cô giáo của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải nghẹn ngào: 'Em nhờ tôi cuối năm đi đón dâu'

Đến tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh đêm 17/4 sau khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy- thầy cô giáo và bạn học cũ đều không kìm được nỗi đau xót.

Lời hẹn "cuối năm cô đi đón dâu cho con"

“Thật sự là quá đau thương. Khải còn hẹn với tôi là cuối năm con làm đám cưới , cô đi đón dâu với mẹ con và các bác nhé. Mình bảo ừ được rồi, cô sẽ đi. Khải nói trong số nhóm bạn chơi thân, ai cũng lấy vợ lấy chồng hết rồi, còn con với bạn Nhật nữa thôi; khi nào lấy vợ thì cô đi đón dâu với bọn con”, cô Bùi Thị Liên Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao (Phù Cừ, Hưng Yên) nghẹn giọng kể về cậu học trò trong lớp cấp 2 mà mình làm chủ nhiệm.

Cô Minh về công tác tại Trường THCS Trần Cao từ năm 2000. Đến năm 2006 thì chủ nhiệm lớp của anh Nguyễn Đăng Khải từ lớp 6 đến lớp 9. Đến nay, cô vẫn luôn nhớ cậu học sinh thông minh, ngoan hiền, chăm học mà mình dạy dỗ 4 năm.

Tấm ảnh cũ chụp từ hồi Thiếu tá Khải (ngồi giữa, áo trắng) còn học THCS, được cô chủ nhiệm lưu giữ.

“Tôi dạy em từ lớp 6 và đến hết lớp 9. Khải là học sinh ngoan, trí tuệ, nhận thức rất tốt. Cả nhóm bạn của Khải đều ngoan và lớp em có chất lượng học tập rất tốt”, cô giáo Minh nhận xét và cho biết học sinh lớp Khải hồi đó đều giỏi các môn tự nhiên.

"Năm lớp 9, Khải nằm trong đội tuyển Toán, được giải cao. Thầy giáo dạy Lý, dạy Hóa cũng đều muốn Khải vào đội tuyển của mình", Hiệu trường Trường THCS Trần Cao nhớ lại.

Khi lên cấp 3, Nguyễn Đăng Khải không trực tiếp học cô Minh nữa nhưng năm nào cũng vậy, cứ mồng 3 Tết là anh cùng nhóm bạn đến thăm, chúc Tết cô chủ nhiệm.

“Tôi xót xa quá, từ ngày hôm qua đến giờ chúng tôi không làm được gì cả, vì tin dữ đến quá đột ngột, quá bàng hoàng” , cô Liên Minh nghẹn lời.

Cô nhớ lại tối 17/4, làm việc xong thì cũng nửa đêm, rồi có một người bảo nghe đâu con nhà “H. Kh.” (tên bố mẹ anh Khải) trong làng Cao tham gia truy bắt tội phạm ma túy bị bắn, hy sinh. Lúc đó, cô Minh còn phủ nhận, không tin chuyện dữ.

“Nói vậy nhưng tôi giật mình, đêm khuya rồi nên tôi không gọi điện cho ai, cứ im lặng chờ tin. Đến sáng dậy, tôi lấy điện thoại gọi cho Nhật (bạn học của Khải) và mới biết đó là sự thật.

Tôi cứ hy vọng không phải là em ấy nhưng thế này thì đúng thật rồi. Tôi không cầm được nước mắt” , cô Minh nghẹn giọng.

Những lẵng hoa trắng của các cơ quan, đơn vị, bạn học đến viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

21h còn nhắn tin, đến đêm biết bạn mất

Từ lúc thi hài Thiếu tá Nguyễn Đình Khải được đưa về, các cô giáo cũ, bạn học thân thiết luôn ở bên gia đình anh để chia sẻ nỗi đau quá lớn này.

"Hôm xảy ra chuyện (17/4), lúc 21h, bạn bè còn nhắn tin với Khải hẹn rủ nhau về tụ tập, vậy mà đến đêm đã nghe tin dữ của bạn. Khi nghe tin bạn hy sinh, mọi người đều điếng người không tin, phi xe vào tận nhà, thấy nhà bạn dựng rạp mới tin đó là sự thật, mới không còn hy vọng” , một người bạn thân lau nước mắt kể.

Nhóm bạn học của anh gạt nước mắt ôn lại những kỷ niệm với cậu bạn từ nhỏ đã nuôi ước mơ làm công an. Trong mắt bạn bè, Khải là người rất nghị lực. Anh học lớp chọn của THPT Phù Cừ - một trong những ngôi trường có tiếng của huyện.

Khải học tốt đều các môn, là lớp phó học tập, thuộc top học sinh giỏi của trường. Anh chăm chỉ, lại thường giúp đỡ bạn bè, anh em ôn thi, bổ túc kiến thức.

Người bạn thân không nén được nỗi đau khi đến chia buồn với gia quyến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Trong nhóm bạn chơi thân với nhau, gia đình Khải khó khăn nhất nhưng anh lại học giỏi nhất. Bố làm thợ xây, mẹ làm may. Khi biết mình đỗ cùng lúc 2 trường đại học là Y dược và An ninh, Khải quyết định theo học An ninh, không chỉ để thực hiện ước mơ làm công an mà còn để bố mẹ đỡ vất vả, vì vào trường An ninh không phải đóng học phí và có trợ cấp hàng tháng.

Những năm tháng đại học, Khải chi tiêu bằng tiền trợ cấp của nhà trường, không hề nhận tiền bố mẹ ở quê gửi cho. Khi đã đi làm, cũng vì lo cho bố mẹ mà anh thường hỗ trợ tiền học đại học cho em gái.

“Mới cuối tuần trước, mấy anh em ngồi cà phê với nhau, Khải còn khoe dự định cuối năm lấy vợ, mong muốn ổn định cuộc sống. Khải là người ít nói, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm nên anh em chỉ được nghe kể chứ chưa được gặp mặt người yêu của bạn”, một bạn học lâu năm của anh Khải chia sẻ.

Cũng theo lời kể của bạn bè, do công việc bận rộn và đặc thù nên dù là đám cưới bạn thân, Khải cũng chỉ có thể tranh thủ về một lúc rồi lại đi ngay, không thể ở lại lâu chia vui với bạn.

Bạn thân cho biết, Khải có chia sẻ rằng anh mới nhận công tác ở đơn vị mới được gần 2 tuần nay, rằng anh cố gắng tích cóp mua chiếc ô tô cũ để đi làm. Có thời gian anh đi làm án nhiều, mỗi ngày đi cả trăm cây số...

Lần giở những bức ảnh kỷ niệm cùng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, nhìn những nụ cười vui vẻ rạng rỡ, nhóm bạn thân gắn bó từ thuở thơ ấu ai cũng rưng rưng nước mắt, đau xót và tiếc nuối.

Và họ biết mình mãi mãi thương nhớ, tự hào về người bạn dũng cảm, đã hy sinh vì sự bình yên của người dân.